AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Montag nach zwei Handelstagen mit einer Stabilisierung wieder deutliche Verluste an. Der Broker IG taxierte den Dax knapp zwei Stunden vor Start des Xetra-Haupthandels auf 8501 Punkte und damit 4,8 Prozent unter dem Schlussstand vom Freitag. Zeitweise waren die Indikationen zuvor aber auch schon mit mehr als 7 Prozent im Minus. In Deutschland wollen Bund und Länder die rasante Ausbreitung des Coronavirus mit weiteren und beispiellos drastischen Beschränkungen verlangsamen. Während in Europa vor allem Italien grosse Sorgen bereitet, ergreift die Angst vor dem tödlichen Virus auch immer mehr die USA. Dort sind Die Verhandlungen um ein Coronavirus- Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion Dollar ins Stocken geraten. Die Demokraten im US-Senat blockierten das federführend von Republikanern erstellte Paket.

USA: - TIEFROT - Die US-Aktienmärkte haben sich am Freitag der Erholungstendenz an den europäischen und asiatischen Börsen nicht angeschlossen und eine der schwärzesten Wochen ihrer Geschichte beendet. Die Unsicherheit der Anleger wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise hält weiter an.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Chinas Börsen haben zum Wochenstart deutlich nachgegeben. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krisen treibt die Anleger weiter um. So stemmen sich Regierungen und Notenbanken rund um den Globus mit umfangreichen Fiskal- und Geldpaketen gegen die Krise, allerdings gerieten in den USA die Verhandlungen um ein Coronavirus-Konjunkturpaket in Höhe von mehr als einer Billion Dollarins Stocken. Der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um rund 3 Prozent und in Hong Kong fiel der Hang Seng um mehr als 4 Prozent. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 zwar um rund 2 Prozent, allerdings holte er damit nur einen Teil der Gewinne der anderen Indizes vom Freitag auf. Denn da hatte der Handel in Japan wegen eines Feiertages geruht.

DAX 8928,95 +3,70% XDAX 8626,01 +1,04% EuroSTOXX 50 2548,50 +3,85% Stoxx50 2500,07 +1,42% DJIA 19 173,98 -4,55% S&P 500 2304,92 -4,34% NASDAQ 100 6994,291 -4,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,39 -0,14%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0766 +0,62% USD/Yen 109,691 -0,99% Euro/Yen 118,084 -0,42%

ROHÖL:

Brent 26,36 -0,62 USD WTI 22,88 +0,25 USD

PRESSESCHAU

bis Montag, 7.15 Uhr:

- Medizinhistoriker Philipp Osten über Krise: 'Eindeutig historisches Ereignis', Neue Osnabrücker Zeitung

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert Bonuszahlung für Mediziner und Pfleger, Rheinische Post

- Jon Schliffe, Vizechef der britischen Notenbank, fordert gleiche Standards bei Kryptowährungen, HB

- Auch Daimler-Mitarbeiter mit Coronavirus infiziert, Rheinische Post

- Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer warnt vor weiteren negativen Folgen für Unternehmen durch Kontaktverbot, Rheinische Post

- Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, warnt vor drastischen Folgen und vielen Toten in Afrika infolge der Corona-Pandemie, Neue Osnabrücker Zeitung

- Erwin Böttinger, Leiter des Digital Health Centers am Hasso-Plattner-Institut, sieht in der Corona-Krise Chancen für die Telemedizin, Gastbeitrag, HB

- Chef des Münchener Flugtaxi-Startups Lilium, Daniel Wiegand: Unser Jet wird 2025 an den Markt kommen, HB

- Wolfgang Kettnacker, geschäftsführender Geschäftsführer des gleichnamigen Hertellers von Premiummöbeln: "Die Frauen entscheiden über die Einrichtung", FAZ

bis Sonntag, 20.30 Uhr:

- Occidental Petroleum vor Einigung mit Carl Icahn, WSJ

- Hamburgs Erster Bürgermeister hält Entscheidung gegen bundesweite Ausgangssperre für richtig/glaubt, dass die Corona-Epidemie zwei Jahre andauern könnte, Gespräch mit Peter Tschentscher (SPD), Welt

- Städtetag nennt Kontaktverbot "richtig und verhältnismässig", Funke

