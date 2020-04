----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Kampf des Dax um die Marke von 9500 Punkten geht am Freitag in die nächste Runde: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels rund 0,5 Prozent tiefer auf 9520 Punkte. Die weitere Erholung im Späthandel im Zuge der gefestigten Wall Street ist damit wieder mehr als ausradiert. Bereits am Montag, Mittwoch und Donnerstag war der Dax im Handelsverlauf unter 9500 Punkte gefallen - tags zuvor gar bis auf 9337 Punkte - und konnte sie letztlich nur mit Mühe halten. Weiter ziehen täglich Unternehmen im Zuge der Corona-Krise ihre Prognosen zurück. Und weiter ist unklar, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisiert.

USA: - KURSGEWINNE - Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise haben am Donnerstag an der Wall Street die Nervosität hoch gehalten. Eine Rally an den Ölmärkten und in der Folge auch bei Ölwerten ebnete dem Dow Jones Industrial nach schwankendem Verlauf den Weg zu einer Erholung von seinen deutlichen Vortagsverlusten. Ins Ziel ging der Leitindex 2,24 Prozent höher bei 21 413,44 Punkten. Er stand damit unweit seines früh erreichten Tageshochs.

ASIEN: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Freitag etwas schwächer tendiert. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bleiben bestimmend. Am Nachmittag werden neue Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Dort hatte die Krise zuletzt schon deutliche Spuren hinterlassen. In Japan gab der Nikkei 225 um etwa ein halbes Prozent nach. In China büsste der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,66 Prozent ein und der Hang Seng in Hong Kong sank zuletzt um 0,83 Prozent.

DAX 9570,82 +0,27% XDAX 9629,92 +2,87% EuroSTOXX 50 2688,49 +0,31% Stoxx50 2686,81 +0,86% DJIA 21413,44 +2,24% S&P 500 2526,90 +2,28% NASDAQ 100 7635,658 +2,00%

RENTEN:

Bund-Future 172,12 +0,19%

DEVISEN:

Euro/USD 1,08436 -0,12% USD/Yen 107,9625 +0,07% Euro/Yen 117,0765 -0,04%

ROHÖL:

Brent 28,57 -1,37 USD WTI 23,87 -1,45 USD

- Ex-SPD-Chef Martin Schulz fordert von der Europäischen Union eine scharfe Reaktion auf das Notstandsgesetz in Ungarn, Interview, Spiegel

- Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer: Im Mai sollten wir wieder loslegen, Tagesspiegel

- Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU): Deutschland ist Tanker, der langsam wendet, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwägt Anhebung des Kurzarbeitergeldes, Rheinische Post

- Andreas Renschler, Chef des zum VW-Konzern gehörenden Lkw-Bauers Traton: "In China gibt es schon wieder Bestellungen", Wiwo

- Ein Patentstreit von Nokia mit Daimler könnte beim deutschen Automobilbauer zu einem Verkaufs- und Produktionsverbot führen, Wiwo

- Umfrage zu Corona: Grosse Mehrheit findet staatliche Eingriffe richtig, Welt

- SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich droht Ungarn wegen Notgesetzen mit Kürzung der EU-Mittel, Rheinische Post

- Airbnb senkt wegen Corona interne Einschätzung der Bewertung um 16 Prozent auf 26 Milliarden Dollar, FT

- Die europäische Grenzschutzagentur Frontex will Griechenland weiter unterstützen, Spiegel

- Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), warnt vor Zunahme von Gewalt, Funke

- Grünen-Politiker Cem Özdemir fordert mehr Gesundheitschecks an Flughäfen, Welt

- Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Lehrerverbands: Schulen auf absehbare Zeit nicht wie vor Corona, Funke

- Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: Liberaler Rechtsstaat nicht gefährdet, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die europapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Franziska Brantner, für europäische Lösung bei Schutzausrüstung, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die frühere Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) sieht Gefahren für Rechtsstaat, Passauer Neue Presse

- Institut der Wirtschaftsprüfer verteidigt Umgang mit Bilanzvorgabe IFRS 9 zur Risikovorsorge in der Krise, Gespräch mit Vorstandssprecher Klaus-Peter Naumann, BöZ

- CDU/CSU und SPD wollen das Kurzarbeitergeld erhöhen, Business Insider

- Internes Regierungspapier: VW, Lufthansa und Co. sollen für Bundesregierung Schutzmasken kaufen und nach Deutschland bringen, Business Insider

- E-Autohersteller Ego beantragt Schutzschirmverfahren, HB

- Zeitarbeitsbranche kritisiert Verleihpraxis in Corona-Krise, HB

- NRW übernimmt in der Coronakrise für April die Elternbeiträge für die Kita, HB - IEA-Chef hofft auf schnelles Ende der Pandemie: Ölproduzenten allein können Markt nicht stabilisieren, Gespräch mit Fatih Birol, HB

- Kirchen droht Steuereinbruch um mehr als eine halbe Milliarde Euro, Focus - Bauernpräsident sieht "Versorgungslücken" bei Obst und Gemüse kommen, Focus

- Krankenversicherungen zahlen Ärzten bis zu 120 Euro je Extrastunde in Corona-Testzentren, Focus - Wirtschaftshistoriker Harold James erwartet "Entglobalisierung", Focus

- Bundesgesundheitsminister Spahn will Corona-Pflegekräften mehr Geld zukommen lassen, Bild

- EU-Binnenmarktkommissar fordert neuen Rettungsfonds für die Industrie, Gespräch mit Thierry Breton, HB

- ESM-Chef gegen neue Instrumente in der Corona-Krise, Gastbeitrag von Klaus Regling, FAZ

- Mittelstand fordert Corona-Kreditvergabe direkt über die Förderbank KfW, Funke

- Mehrheit der Europäer fordert Korrekturen an Globalisierung, Welt

- Europa-Staatsminister Roth bringt finanzielle Sanktionen gegen Ungarn ins Spiel, Welt

- EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi zur Corona-Krise: EU-Finanzhilfen für den Westbalkan sind "in unserem ureigenen Interesse", Welt

- Die Wirtschaft braucht schnell eine Exit-Strategie, Gastbeitrag von Die-Familienunternehmer-Präsidiumsmitglied Lutz Goebel, HB

- Bankenpräsident fordert Hilfe der EZB, Gespräch mit Hans-Walter Peters, HB

- "Es ist wie ein Krieg", Gespräch mit Ex-IWF-Chefökonom Maurice Obstfeld, HB

- Zur Überwindung der Krise brauchen wir ein neues Instrument, das schnell Mittel bereitstellt, ohne dass die Staaten aus der Haftung entlassen werden, Gastbeitrag von Ex-Premier Enrico Letta, HB

