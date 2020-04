---------- AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER ERHOLT - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Zuversicht mit Blick auf die Coronavirus-Krise zu wachsen. Nach einer kräftigen Erholung des Dax um rund 5,8 Prozent am Montag zeichneten sich am Dienstagmorgen weitere Gewinne für den deutschen Leitindex ab. Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Hauptgeschäfts auf 10 161 Punkte und damit 0,84 Prozent im Plus. Aktuell schauten die Investoren vor allem auf die Anzahl der Neuinfektionen sowie der neuen Todesopfer durch Covid 19, erklärte Analyst Stephen Innes vom Broker AxiCorp. Da komme es gut an, dass New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo für den besonders heftig vom Coronavirus getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels sieht. Auch in Teilen von Europa sehen Experten einen positiven Trend bei der Entwicklung. Marktexperte Andreas Büchler von Index-Radar sieht im Zuge der laufenden Dax-Erholung Spielraum bis 10 400 Punkte, im besten Fall sogar etwas mehr. Allerdings sollten Anleger das nicht mit einem neuen Aufwärtstrend verwechseln, gibt der Experte zu bedenken.

USA: - GEWINNE - Anzeichen für ein mögliches Abflachen der Corona-Pandemie haben der Wall Street zu Wochenbeginn einen kräftigen Schub beschert. Die wichtigsten Aktienindizes schnellten um bis knapp acht Prozent in die Höhe. Weltweit waren Hoffnungen auf eine verlangsamte Ausbreitung des neuartigen Coronavirus aufgekeimt. Leicht sinkende Wachstumszahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen in der EU hatten bereits die europäischen Börsen beflügelt. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sieht für den besonders heftig vom neuartigen Coronavirus getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels.

ASIEN: - WEITER ERHOLT - Die Börsen Asiens haben am Dienstag zugelegt. Anleger haben mit Blick auf die Corona-Krise Zuversicht gewonnen. In Japan stieg der Nikkei 225 zuletzt um etwa ein halbes Prozent nach. In China stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um knapp 2 Prozent und der Hang Seng in Hong Kong legte um 0,28 Prozent zu.

DAX 10 075,17 5,77% XDAX 10 191,36 6,96% EuroSTOXX 50 2795,97 4,99% Stoxx50 2753,12 3,22% DJIA 22 679,99 7,73% S&P 500 2663,68 7,03% NASDAQ 100 8081,66 7,35%

RENTEN:

Bund-Future 171,76 -0,10%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0829 0,34% USD/Yen 108,70 -0,47% Euro/Yen 117,70 -0,15%

ROHÖL:

Brent 34,02 +0,97 USD WTI 26,89 +0,81 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 87 (79) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 56 (66) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 37 (50) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 26 (28,50) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 48 (57) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 46 (63) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 73 (75) EUR - 'NEUTRAL' - RBC SENKT EON AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 9,50 (10,25) EUR - RBC SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 30 (34,50) EUR - 'OUTPERFORM' - RBC SENKT ZIEL FÜR UNIPER AUF 20 (25) EUR - 'UNDERPERFORM' - UBS HEBT SAP AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 118 (130) EUR - UBS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 6,70 (8,50) EUR - 'NEUTRAL' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BOEING AUF 150 (350) USD - 'HOLD' - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 95 (102) EUR - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CRH AUF 30 (35) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 140 (141) SEK - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 39 (45) EUR - 'BUY' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HEINEKEN AUF 90 (100) EUR - 'BUY' - JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 23,80 (24,50) EUR - 'HOLD' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 33,90 (43,10) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 180 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1025 (1000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC SENKT IBERDROLA AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 10 (11,30) EUR - WDH/BAADER BANK HEBT AKZO NOBEL AUF 'BUY' (ADD) - ZIEL 75 (92) EUR - WDH/BAADER BANK SENKT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 103 (110) EUR - 'REDUCE'

bis 6.45 Uhr: - Lufthansa erwägt Kapitalerhöhung und Wandelanleihe - berät heute über Ende der Billigtochter Germanwings, Reuters - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will grosse Teile der Entwicklungshilfe in ein Corona-Sofortprogramm für arme Länder verschieben, Interview, HB - Die Opposition übt scharfe Kritik an einer Verordnung des Arbeitsministeriums, mit der die tägliche Arbeitszeit in systemrelevanten Berufen bis Ende Juni auf zwölf Stunden erhöht und die gesetzliche Ruhezeit auf neun Stunden verkürzt werden kann, HB - Das Deutsche Studentenwerk fordert ein auf sechs Monate begrenztes Not-Bafög für Studenten, die wegen der Coronakrise ihre Jobs verlieren, Gespräch mit dem Generalsekretär des Studentenwerks Achim Meyer auf der Heyde, HB - Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, kritisiert die Haltung der Bundesregierung zu Corona-Bonds, Interview, Saarbrücker Zeitung - Die Linke fordert "Corona-Abgabe" für Multimillionäre und Milliardäre, Gespräch mit Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, Neue Osnabrücker Zeitung - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) ruft die EU zum sofortigen Umbau des Flüchtlingslagers auf Lesbos auf, um eine Corona-Katastrophe noch zu verhindern, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), Marcel Fratzscher, fordert sogenannte Corona-Bonds als Teil eines Hilfspakets für besonders krisengebeutelte Länder, Interview, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr: - Die EU will der europäischen Wirtschaft mit einem 540 Milliarden Euro schweren Kreditprogramm durch die Krise helfen, HB - Europa darf seine Bürger in der Coronakrise nicht enttäuschen, Gastbeitrag von EIB-Chef Werner Hoyer, HB - "Viele arbeiten beim digitalen Marketing laienhaft", Gespräch mit Content-Fleet-Geschäftsführer Philip Dipner, HB - Bundestagspräsident lehnt Eurobonds zur Bewältigung der Corona-Krise ab, Gespräch mit Wolfgang Schäuble (CDU), Welt - Die BaFin sieht für die deutschen Versicherer derzeit keinen Anlass zu besonderer Sorge, aber zu erhöhter Wachsamkeit, Gespräch mit Exekutivdirektor Frank Grund, BöZ - Kriterien für Hilfskredite müssen nachgebessert werden. Gespräch mit Falkensteg-Geschäftsführer Tillmann Peeters, BöZ - "Wir sind weiter eine unabhängige Firma", Gespräch mit Emma-Mitgründer Dennis Schmoltzi, BöZ

bis 21.00 Uhr: - Frankreich macht Druck für seinen Plan eines europäischen Solidaritätsfonds, FAZ - Grüne fordern Aufhebung der Schulden-Obergrenze für Deutsche Bahn, Welt - Durchgehende Ökostromversorgung soll gezielt gefördert werden, Spiegel - CDU-Wirtschaftsrat: Regierung soll Kurzarbeit auch für Mittelständler ohne Betriebsrat ermöglichen, Funke - Speditionsunternehmen kritisieren Preisdumping grosser Konzerne in Corona-Krise, FAZ - Bundesregierung will Investitionskontrolle deutlich verschärfen, Funke - INSA-Wahltrend: Union bei 38 Prozent, Bild - Bundesregierung ermöglicht in Coronakrise 12-Stunden-Arbeitstage, HB - Griechischer Notenbankchef spricht sich für gemeinsame Schuldenaufnahme der Euro-Staaten aus, Gespräch mit Yannis Stournaras, HB - Autoindustrie will Betrieb "schnellstmöglich" hochfahren, Gespräch mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, FAZ - "Die Märkte werden wieder runter gehen", Gespräch mit dem Blackrock-Chefstrategen für Deutschland, Österreich und Osteuropa Martin Lück, FAZ

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 14. KW 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Straumann, Hauptversammlung CHE: Tecan, Hauptversammlung DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert) GBR: Asos, Halbjahreszahlen DNK: Vestas, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/20 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/20 (vorläufig) 07:00 SPA: Verbraucherpreise 03/20 08:00 DEU: Industrieproduktion 02/20 08:00 DEU: Destatis: Fluggäste und Luftfracht von deutschen Flughäfen, Februar 2020 08:45 FRA: Handelsbilanz 02/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/20 21:00 USA: Konsumentenkredite 02/20 22:30 USA: API Ölbericht, Woche SONSTIGE TERMINE BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Grossbritannien über die künftigen Beziehungen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert EUROZONE 08.00 Uhr Deutschland Industrieproduktion Februar Monatsvergleich -0,8 +3,0 Jahresvergleich -3,0 -1,3 VEREINIGTE KÖNIGREICH (Keine marktbewegenden Daten erwartet.) USA 21.00 Uhr Verbraucherkredite, Feb 14,00 12,02 (in Mrd USD)

*Erstschätzung

(Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben)

