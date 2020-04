----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach der Atempause zur Wochenmitte dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder den Vorwärtsgang einlegen. Gespannt warten die Marktakteure auf die Fortsetzung der Verhandlungen der Eurogruppe über ein Hilfsspaket zur Bewältigung der Corona-Krise. "An den Börsen rechnen alle mit einer schnellen Einigung", sagte Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Sollte diese allerdings ausbleiben, wäre das ein harter Schlag für die Aktienmärkte. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Start rund ein Prozent höher auf 10 440 Punkte. Damit zeichnet sich für die durch den Karfreitag verkürzte Börsenwoche eine Erholung des deutschen Leitindex von fast zehn Prozent ab. Vom Crash-Tief Mitte März hätte sich der Dax um mehr als ein Viertel nach oben gearbeitet. Von grossem Interesse dürfte zudem die Videokonferenz der "Opec+"-Staaten zur angespannten Lage auf dem Ölmarkt sein. Im Raum stehen drastische Produktionskürzungen - sofern denn auch die USA mitziehen. Die Folgen der Corona-Krise und der Preiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien hat den Ölpreis in den vergangenen Wochen in den Keller rauschen lassen.

USA: - GEWINNE - Die Wall Street hat am Mittwoch wieder an ihren jüngsten Erholungskurs angeknüpft. Nachdem die wichtigsten Aktienindizes am Vortag noch zwischenzeitliche Gewinne komplett abgegeben hatten und leicht ins Minus gerutscht waren, ging es mit den Kursen zur Wochenmitte letztlich deutlich nach oben. Börsianer verwiesen als Antrieb auf erneut aufgekommene Spekulationen, wonach US-Präsident Donald Trump die von der Virus-Krise schwer gebeutelte Wirtschaft wieder zum Teil hochfahren möchte. Der Dow Jones Industrial gewann nach einem verhaltenen Start 3,44 Prozent auf 23 433,57 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während in Japan der Nikkei 225 zuletzt fast um rund 0,7 Prozent fiel, stieg in China der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,26 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte um 0,70 Prozent zu.

DAX 10 332,89 -0,23% XDAX 10 413,23 2,09% EuroSTOXX 50 2851,27 -0,22% Stoxx50 2767,14 -0,29% DJIA 23 433,57 3,44% S&P 500 2749,98 3,41% NASDAQ 100 8229,54 2,24%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 170,37 +0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0870 0,11% USD/Yen 108,95 0,11% Euro/Yen 118,43 0,21%

ROHÖL:

Brent 33,03 +0,19 USD WTI 25,76 +0,67 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- US-Präsident Trump erwägt Zölle auf Öl-Importe, um heimischen Unternehmen zu helfen, WSJ

- Civey-Umfrage: Mehrheit der Deutschen gegen Corona-Bonds, Augsburger Allgemeine

- Sicherheitsbehörden: Kriminelle Hacker nehmen während Coronakrise Krankenhäuser ins Visier, HB

- EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski: Die Lebensmittelversorgung ist sicher, Interview, Welt

- EHI Retail Institute: Immer noch Hamsterkäufe bei Toilettenpapier, Welt

- "Die Armee der Guten muss wachsen", Gespräch mit T-Systems-Chef Dirk Backofen, BöZ

- Linke-Fraktion fordert Ausschluss von Klimasündern bei Corona-Hilfen, Spiegel

- Repräsentative Umfrage: Jeder zweite Deutsche hält schrittweise Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen ab 20. April für zu früh, Business Insider

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt Lockerung der Alltagsbeschränkungen in Aussicht

- Deutsche Bank weitet Kooperation mit Deposit Solutions aus, FAZ - GfK-Umfrage: Lieber eine grössere Gefriertruhe, FAZ

- "Wir sehen einen positiven Trend", Gespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), HB

- Der Exit nach dem Shutdown wird ein langer Weg, Gastbeitrag von Ifo-Präsident Clemens Fuest, HB

- Der internationale Warenfluss muss schnell in Gang kommen, Gastbeitrag von IfW-Präsident Gabriel Felbermayr, HB

- Wir haben die Chance, Millionen von Arbeitsplätzen zu retten, wenn die Regierungen jetzt gemeinsam das Richtige tun, Gastbeitrag von Ilo-Generaldirektor Guy Ryder, HB

- Italiens Regierungschef Giuseppe Conte warnt vor dem Scheitern der EU wegen Finanzfragen in der Corona-Krise: "Jeder macht sein Ding", Interview, Bild

- Auswärtiges Amt untersagt Nutzung der Videokonferenz-App Zoom wegen Sicherheitsbedenken auf dienstlichen Geräten, HB

- Brief der Bundesregierung an EU-Kommissarin: "Fluggesellschaften stehen kurz vor der möglichen Insolvenz", Business Insider

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) entwirft Exit-Plan aus Corona-Shutdown/fordert: Deutschland muss Beitrag für EU-Haushalt erhöhen, HB

- Der Aussenminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Mike Pompeo, lobt die die Zusammenarbeit mit der deutschen Regierung während der Corona-Krise, Interview, Bild

- Gewerkschaften: Unteren Einkommensgruppen in Kurzarbeit droht Hartz IV, Funke

- Angesichts des drohenden Konjunktureinbruchs fordert der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Lars Feld, die Bundesregierung auf, den Solidaritätszuschlag so schnell wie möglich komplett abzuschaffen, Interview, Focus

- EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski hat davor gewarnt, dass Einzelhändler die Corona-Krise nutzen könnten, um ihre Gewinnmargen zu steigern, Interview, Welt

- Unternehmer Reinhold Würth ist besorgt um die Zukunft Europas und spricht sich für Euro-Bonds in Höhe von fünf Billionen Euro aus, Interview HB

- Der Wirtschaftsflügel von CDU und CSU macht Druck, die drastischen Einschränkungen des Alltags in der Coronakrise in der Zeit nach Ostern schrittweise zu lockern, Interview mit Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann, HB

- Mangel an Vlies gefährdet Maskenproduktion in Deutschland, Wiwo - LKQ-Europa-Chef Arnd Franz fordert: Auto-Werkstätten müssen offen bleiben, FAZ

- Autohersteller Daimler strafft seine Finanzorganisation, HB

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will, dass Staatsbeteiligungen und -übernahmen aufgrund der Coronakrise der Ausnahmefall bleiben, Interview, Wiwo

- Lufthansa-Tochter AUA verhandelt über 800 Millionen Euro Staatshilfe für dieses Jahr, ORF

- In der Corona-Krise hat einen Fahrplan für die Aufhebung von Freiheitsbeschränkungen gefordert, Gespräch mit Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, Funke

- Gut jeder dritte Handwerksbetrieb hat Kurzarbeit beantragt, HB

- SPD-Chefin Saskia Esken ist nach eigenen Worten "sehr froh", dass ihre SPD doch noch an der grossen Koalition beteiligt ist, Interview, Welt

- Fahrplan der EU-Kommission für Corona-Ausstieg sieht schrittweisen Ausstieg mit langen Zeitabständen vor, Welt

----------

/mis

(AWP)