Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE - Nach dem erfreulichen Start in die Börsenwoche dürfte der Aufwärtsdrang am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch etwas nachlassen. Immerhin hat der Dax seit dem Tief des Corona-Crashs Mitte März fast 30 Prozent aufgeholt. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels auf 10 735 Punkte und damit 0,35 Prozent höher als am Dienstag. Spannend könnte es am frühen Nachmittag werden, wenn in den USA die Einzelhandelsumsätze im März und ein konjunktureller Frühindikator für die vom Coronavirus so schwer betroffene Region New York im April veröffentlicht werden. Die Pandemie dürfte hier tiefe Spuren hinterlassen. "Für ein Drittel der Weltbevölkerung steht das Leben weitgehend still", sagte Stratege Matt Gertken vom Analysehaus BCA Research. In der Folge sei die wirtschaftliche Aktivität in den führenden Industriestaaten kollabiert.

USA: - GEWINNE - Am New Yorker Aktienmarkt haben am Dienstag einmal mehr die Technologiewerte das Geschehen dominiert. Für den Auswahlindex Nasdaq 100 , der sich bereits am Vortag freundlich präsentiert hatte, ging es um 4,31 Prozent auf 8692,16 Punkte hoch. Amazon -Papiere markierten ein Rekordhoch. Auch die Standardwerte machten nach ihrem schwachen Wochenauftakt wieder Boden gut: Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 2,39 Prozent auf 23 949,76 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 rückte um 3,06 Prozent auf 2846,06 Punkte vor.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börsen Asiens haben zur Wochenmitte keine gemeinsame Richtung gefunden. Sie zeigten sich nach der jüngsten Erholung insgesamt eher kraftlos. In Japan hielt sich der Topix zuletzt noch in der Gewinnzone, während der Leitindex Nikkei 225 auf der Stelle trat. In China fiel der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 0,24 Prozent und der Hang Seng in Hongkong büsste 0,09 Prozent ein. Die Notenbank Chinas habe zwar den Zins für einjährige Kredite an Banken des Landes gesenkt, das sei so aber schon erwartet worden, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiCorp.

DAX 10'696,56 1,25% XDAX 10'727,21 0,44% EuroSTOXX 50 2'917,74 0,86% Stoxx50 2'818,64 0,87% DJIA 23'949,76 2,39% S&P 500 2'846,06 3,06% NASDAQ 100 8'692,16 4,31%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 171,38 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0975 -0,05% USD/Yen 107,09 -0,11% Euro/Yen 117,53 -0,16%

ROHÖL:

Brent 30,01 +0,41 USD WTI 20,58 +0,47 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 07.00 Uhr:

- Berufsbildungsbericht: Nicht mal jeder fünfte Betrieb bildet noch aus, HB

- Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, fordert bundesweites Konzept für Corona-Lockerungen, Funke

- FDP-Chef Christian Lindner fordert Fahrplan für Abbau der Corona-Beschränkungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer will Schulen nach und nach öffnen, Rheinische Post

- Linksfraktionschef Dietmar Bartsch: Rentenbesteuerung in Corona-Krise teilweise aussetzen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bernd Riexinger, Vorsitzender der Linkspartei: Versammlungsrecht muss trotz Corona-Beschränkungen gelten, Neue Osnabrücker Zeitung

- Uwe Mazur, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie: Maskenproduktion in Corona-Krise ist 'Herkulesaufgabe', Rheinische Post

- Kai Vogel, Gesundheitsexperte des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV): Maskenpflicht nur bei ausreichender Versorgung, Tagesspiegel

- Heinz-Peter Meidinger, Chef des Deutschen Lehrerverbands, fordert Schul-Rückkehr nur für Viertklässler und Abschlussklassen, Rheinische Post

- Regierungskreise: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) befürwortet Geisterspiele, Rheinische Post

bis 00.30 Uhr:

- Politiker von CDU und FDP fürchten Chinas Zugriff auf Zoom-Daten, HB

- DFL verschickt Briefe mit Bitte um Zurückhaltung, FAZ

- Bundesaussenminister: Exitstrategie muss alle Risiken sorgfältig abwägen, Gespräch mit Heiko Maas, Rheinische Post

- Sportökonom: Keine Sonderrolle für den Fussball, Gespräch mit Christoph Breuer, Welt

bis 21.00 Uhr:

- Auto-Bundesländer für Kaufprämien, FAZ

- Eurogruppen-Chef fordert schnelle Entscheidung über Eurobonds, Gespräch mit Mário Centeno, FAZ

- Corona-Lockerungen: Städtetag fordert bundesweit einheitliche Regelungen, Funke

- Sachsens Ministerpräsident fordert "weniger Einschränkungen nach dem 20. April", Gespräch mit Michael Kretschmer (CDU), Funke

- Ministerpräsidenten dämpfen Erwartungen an schnelle Lockerung der Corona-Regeln, Spiegel

- Stickstoffdioxidbelastung in Deutschland sinkt durch Corona deutlich, Wiwo

- IW-Chef fordert Ladenöffnungen ab kommender Woche, Gespräch mit Michael Hüther, Bild

- Virologe Alesander Kekulé: "Lockerungen können nicht von Corona-Impfstoff abhängen", MDR

- Thüringens Ministerpräsident wirft Leopoldina-Forschern Ideologie vor, Gespräch mit Bodo Ramelow (Linke), Spiegel

- INSA-Wahltrend: Union verliert leicht, Bild

- NRW-Ministerpräsident fordert in Verhandlungen "Fahrplan" Richtung Normalität, Gespräch mit Armin Laschet (CDU), Bild

- "Viele Firmen werden stärker diversifizieren", Gespräch mit Ökonom Guntram Wolff, HB

- "Der allgemeine Wohlstand wird sich verringern", Gespräch mit Unternehmer Klaus-Michael Kühne, HB

- Kartellwächter lockern in der Coronakrise die Zügel, Gespräch mit Kartellamtspräsident Mundt, HB

- Corona bedroht die Lehre, Gespräch mit DGB-Vize Elke Hannack, HB

- "Staatshaftung ist keine Dauerlösung", Gespräch mit Quandt- Chefvolkswirt Michael Heise, HB

- Gerade in der Coronakrise braucht die Wirtschaft Visionen, Gastbeitrag von Brunswick-Partner Michael Wedell, HB

- CDU lehnt EU-Billionenplan ab, Gespräch mit Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg, FAZ

- "Die Rezession wird hart, aber kurz", Gespräch mit Goldman-Sachs-Kontinentaleuropa-Chef Wolfgang Fink, FAZ

----------

/mis/jb

(AWP)