Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich für den Dax bei positiven Vorgaben am Montag Besserung ab: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start gut 2,5 Prozent höher auf 10 601 Punkte. Die Wall Street hatte sich stärker ins Wochenende verabschiedet und die asiatischen Börsen folgten am Morgen dem Trend. Marktstratege Michael McCarthy vom Broker CMC Markets UK sprach von einem guten Start in eine wichtige Woche - geprägt von Leitzinsentscheidungen grosser Notenbanken, einem Reigen wichtiger Wirtschaftsdaten und der aktivsten Woche der US-Berichtssaison.

USA: - GEWINNE - Die US-Börsen haben am Freitag nach einem schwerfälligen Start im späten Handel kräftig zugelegt. Selbst der enttäuschende Ausblick des Chipgiganten Intel geriet in den Hintergrund und wurde letztlich ignoriert. Insgesamt sei der Tag nach dieser sehr turbulenten Woche recht ruhig verlaufen, hiess es am Markt. Abgesehen von Nachrichten rund um die Corona-Krise hatten vor allem heftigen Verwerfungen am Ölmarkt die vergangenen Handelstage geprägt. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging mit einem Plus von 1,11 Prozent auf 23 775,27 Punkten ins Wochenende.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag deutlich zugelegt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 kletterte zuletzt um rund 2,7 Prozent. Die Bank of Japan hat die Geldpolitik weiter gelockert. Dabei setzt sie sich selbst beim Kauf von Staatsanleihen kein Limit mehr. In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gut ein Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann mit 1,7 Prozent noch etwas mehr. Bereits am Freitag hatten die US-Märkte nach einem schwachen Start am Ende deutlich zugelegt. Dies trieb die Kurse auch in Asien an.

DAX -1,69% 10336,09 XDAX +0,79% 10471,09 EuroSTOXX 50 -1,52% 2809,07 Stoxx50 -0,94% 2801,33 DJIA +1,11% 23775,27 S&P 500 +1,39% 2836,74 NASDAQ 100 +1,68% 8786,60

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future -0,22% 172,36

DEVISEN:

Euro/USD +0,16% 1,08423 USD/Yen -0,22% 107,2360 Euro/Yen -0,21% 107,27

ROHÖL:

Brent -0,44 USD 21,00 WTI -1,49 USD 15,45

PRESSESCHAU

bis 07.15 Uhr:

- Deutsche Telekom setzt beim 5G-Ausbau auf Huawei, HB

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) warnt beim 5G-Ausbau vor Abhängigkeiten und Verlust europäischer Souveränität, HB

- Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg: Keine Alleingänge beim Sommertourismus, Bild

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüsst Kursschwenk bei Corona-App, Passauer Neue Presse

- Datenschützer erlauben erstmals breite Einwilligung bei Datenspende, HB

- Der Bonner Infektiologe und Intensivmediziner Peter Walger bezweifelt Nutzen von Corona-App, Neue Osnabrücke Zeitung

- Der Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates lobt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Corona-Krise und kritisiert US-Präsident Donald Trump, FAZ

- Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller fordert staatlichen Sicherungsfonds zur Rettung der Reisebranche, HB

- Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, fordert flexibles Arbeitszeitgesetz, HB

- Private Pflegeversicherung fordert Finanzierung von Bonuszahlungen aus Rücklagen, Interview mit PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther, Rheinische Post

- Stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner: An Kampfkandidatur für CDU-Vorsitz festhalten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der Präsident des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven, erteilt Recht auf Homeoffice eine Absage, Rheinische Post

- Allianz von mehr als 60 Unternehmen fordert Bundesregierung zu ambitionierter Klimapolitik auf, HB

- Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock fordert Kohleausstiegsgesetz vor der Sommerpause, Rheinische Post

- Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner: Grüne wollen auf Parteitag mehr Hartz IV und ein Corona-Elterngeld fordern, T-Online.de

- Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) für grösseren Spielraum bei Kita-Öffnungen, Westfälische Nachrichten

- Österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) fordert, Produktion nach Europa zurückzuholen, HB

- Der Finanzwissenschaftler und Wirtschaftsprofessor und Lockdown-Kritiker, Stefan Homburg, bestreitet Notwendigkeit der scharfen Corona-Massnahmen mit neuen Fallzahlen der Johns-Hopkins-Universität, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr:

- Zehntausende Kunden der Deutschen Bank bitten um Kreditstundung, HB

- Kurzarbeit kostet Staat mehr als gedacht, FAZ

- Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD): Klimaschutz muss zentrales Element beim Wiederaufbau der Wirtschaft sein, Funke

- Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat sich besorgt über den ausbleibenden Regen geäussert/will an Kampfkandidatur um Parteivorsitz festhalten, Funke

- Corona-Tracing-App: Startup-Verband warnt vor Abhängigkeit von US-Konzernen, Funke

- "Produktion zurück nach Europa", Gespräch mit Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), HB

- Deutsche Bahn probt Abstandsmessung im Zug, HB

- "Grosszügigkeit ist fehl am Platze", Gespräch mit Vergütungsberater Heinz Evers, HB

- Euro-Bonds sind eine Chance, Gastbeitrag von Scope-Chef Florian Schoeller, HB

- Österreich will Sommertourismus "Schritt für Schritt" hochfahren, Bild

- Scholz speckt Spahns Hilfen für Zahnärzte ab, FAZ

- Staat darf keine "Supernanny" werden, Gespräch mit Bremen Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linkspartei), FAT

- C&A will keine Miete zahlen - und stösst auf Widerstand, FAZ

- "Das Reiseverhalten wird sich verändern", Gespräch mit Centro-Chef Rahman Neiro, FAZ

