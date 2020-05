----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLT - Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag nach dem Kursrutsch zum Wochenstart vorerst zu stabilisieren. Rund eineinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax auf 10 633 Punkte und damit 1,59 Prozent über dem Vortagsschluss. Am Montag hatte der deutsche Leitindex unter anderem wegen der Furcht vor einem Wiederaufflammen des Handelskonflikts sowie schwacher Konjunkturdaten aus der Eurozone infolge der Corona-Krise rund 3,6 Prozent verloren. Am Dienstag blicken Investoren zunächst erneut auf die Zahlen zahlreicher Unternehmen. So hatte der im Dax notierte Chipkonzern Infineon bereits am Montagabend nach Xetra-Schluss die Zahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Aus der ersten Börsenliga stehen am Dienstag zudem die Zahlen des Immobilienunternehmens Vonovia sowie Details von bereits bekannten Umsatzangaben von Beiersdorf an. Konjunkturseitig steht am Vormittag wenig an, interessant dürfte dagegen die US-Handelsbilanz am Nachmittag werden.

USA: - ERHOLT - Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach einem über lange Strecken negativen Verlauf zu Handelsschluss ein kleines Plus erzielt. Weiter steigende Ölpreise hätten für Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesorgt, sagten Händler. Am Ende legte der Dow um 0,11 Prozent auf 23 749,76 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,42 Prozent auf 2842,74 Zähler nach. Der Nasdaq 100 gewann 1,33 Prozent auf 8834,114 Punkte. Lange Zeit hatten allerdings die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sowie historisch schwache Konjunkturdaten aus der Industrie die Stimmung am US-Aktienmarkt belastet.

ASIEN: - GEWINNE IN HONGKONG - An meisten der wichtigen Märkten in Asien ruhte der Handel am Dienstag feiertagsbedingt. Sowohl in Japan als auch in Festlandchina und in Südkorea wurde nicht gehandelt. In Hongkong folgten die Kurse derweil positiven Vorgaben von der Wall Street, die am Montag im späten Handel einen Schlussspurt hingelegt hatte: der Hang Seng stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent. In Australien ging es am Dienstag ebenfalls nach oben.

DAX 10 466,80 -3,64% XDAX 10 583,46 -2,19% EuroSTOXX 50 2816,48 -3,81% Stoxx50 2767,00 -2,27% DJIA 23 749,76 +0,11% S&P 500 2842,74 +0,42% NASDAQ 100 8834,111 +1,33%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,01 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0908 +0,02% USD/Yen 106,592 -0,14% Euro/Yen 116,289 -0,13%

ROHÖL:

Brent 28,52 +1,32 USD WTI 21,77 +1,38 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Beratergremium der Regierung rügt Hilfsprogramme, FAZ

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter plädiert für Staatshilfen an Autoindustrie unter Bedingungen, Rheinische Post

- Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, zufrieden mit Schulstart für Hunderttausende Schüler, Passauer Neue Presse

- Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) fordert "Stufensystem" für Öffnung der Gastronomie, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- FDP-Chef Christian Lindner stützt NRW-Kurs in der Lockerungsdebatte, Rheinische Post

- Eugen Brysch, Vorstand der Stiftung Patientenschutz, kritisiert Corona-Immunitätsnachweis, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) nennt überfüllte Flüchtlingslager in Griechenland 'Schande', Rheinische Post

- Ethikrat-Mitglied Steffen Augsberg: Skepsis im Deutschen Ethikrat zur möglichen Wiederaufnahme der Fussballbundesliga, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, warnt vor einer Abkehr von der nuklearen Teilhabe Deutschlands, Rheinische Post

- Die Bundesregierung behält sich vor, Komponenten bestimmter Hersteller aus besonders sicherheitsrelevanten Teilen des 5G-Netzes auszuschliessen, HB

bis 23.45 Uhr:

- "Für rote Zahlen fehlt mir die Fantasie", Gespräch mit Jenoptik-Chef Stefan Traeger, BöZ

- VGH Versicherungen hält an Wachstum fest, Gespräch mit Unternehmenschef Hermann Kasten, BöZ

- SPD rückt von Regierungsplänen für verpflichtende Reisegutscheine ab, HB

- Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern dürfen Samstag wieder öffnen, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Stimmrechtsberater kritisieren Vergütungssystem der Deutschen Börse, HB

- Vor Treffen mit Kanzlerin Merkel: Autoindustrie fordert mindestens 2500 Euro staatliche Kaufprämie für Neufahrzeuge, Business Insider

- Tourismuswirtschaft begrüsst Niedersachsens Corona-Vorstoss, Welt

- Ralf Stegner, SPD-Fraktionschef in Schleswig-Holstein, hat den Plan der niedersächsischen Regierung von Stephan Weil (SPD) zur Lockerung von Corona-Restriktionen kritisiert, Welt

- DWS hofft auf Erholung zum Jahresende, HB

- SPD und Grüne lehnen technologieübergreifende Abwrackprämie ab, Funke

- Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) mahnt Kabinettskollegen zur Eile bei Wasserstoff-Strategie, Spiegel

- Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat mit Blick auf Niedersachsens Corona-Lockerungsplan ein grundsätzlich gemeinsames Vorgehen der Bundesländer angemahnt, Welt

- Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lobt die jüngsten Corona-Lockerungen im Nachbarland Sachsen-Anhalt, Spiegel

- Hannovers Messechef Jochen Köckler: "Es werden Messen verschwinden", Welt

- Verfassungsrichter hat Verständnis für Politik in Corona-Krise, Interview mit dem Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

- INSA-Wahltrend: Grüne legen zu, Bild

- "500 Milliarden wären gut", Ökonom Guntram Wolff fordert, den

EU-Wiederaufbaufonds ausreichend auszustatten, HB

- Wir brauchen bei der Öffnungsstrategie eine gesunde Mischung, Gastbeitrag von Veronika Grimm, Mitglied des Sachverständigenrats, HB

- Berater der Regierung zerpflücken Hilfspaket, FAZ

- "Das Virus ist nicht so gefährlich, um den Krieg zu erklären", Gespräch mit Industriellem Norbert Zimmermann, FAZ

- "Heizungen sind so gut wie Autos", Gespräch mit Maschinenbau-Präsident Carl Martin Welcker, FAZ

/mis

(AWP)