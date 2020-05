----------

DEUTSCHLAND: - DAX ETWAS FESTER - Abwarten nach der kräftigen Erholung der vergangenen Wochen prägt am Donnerstag das Bild am deutschen Aktienmarkt. Immerhin dürfte der Dax aber nach den Verlusten am Vortag wieder leicht zulegen. Immer mehr Staaten in Europa erwägen Lockerungen in der Corona-Pandemie. Damit könnte aus Sicht von Investoren eine allmähliche Erholung der wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sein. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax auf 10 640 Punkte, das waren 0,32 Prozent über dem Vortagsschluss. Vor einer Woche war der Dax auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen, seitdem verharrt der Index unterhalb von 10 800 Punkten.

USA: - KURSVERLUSTE - Die Anleger an der Wall Street haben sich am Mittwoch wegen Konjunktursorgen doch noch für den Rückzug entschieden. Die Aussicht auf weitere Lockerungen in der Corona-Krise sorgte beim Dow Jones Industrial zwar für einen freundlichen Start. Die Gewinnschwelle blieb dann aber lange umkämpft, bevor der Leitindex im Späthandel richtig Federn liess. Am Ende büsste er 0,91 Prozent auf 23 664,64 Punkte ein.

ASIEN: - OHNE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio legte der Nikkei-225 nach den jüngsten Feiertagen zuletzt um 0,36 Prozent zu. In Festlandchina trat der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen auf der Stelle. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng mit einem Abschlag von 0,64 Prozent leichte Kursverluste.

DAX -1,15% 10606,20 XDAX -0,96% 10534,72 EuroSTOXX 50 -1,12% 2843,76 Stoxx50 -0,23% 2819,16 DJIA -0,91% 23664,64 S&P 500 -0,70% 2848,42 NASDAQ 100 +0,61% 8984,859

Bund-Future -0,03% 173,35

DEVISEN:

Euro/USD +0,04% 1,07983 USD/Yen +0,12% 106,2445 Euro/Yen +0,15% 114,7190

ROHÖL:

Brent +0,22 USD 29,94 WTI +0,22 USD 24,19

- Telefonica und Liberty Global einigen sich auf Fusion ihrer Geschäfte in Grossbritannien. Telefonica erhält 5,5 Milliarden Pfund, FT

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes: Kommunen drohen bis zu 60 Milliarden Euro Einbussen, Bild

- Städtetagspräsident Burkhard Jung fordert schnelle Einführung einer Corona-Warn-App, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Unions-Protest gegen Seehofer: Umgehende Grenzöffnungen gefordert, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Düsseldorfs Flughafenchef Thomas Schnalke will Erstattung der Betriebskosten vom Staat, Rheinische Post

- Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, erwartet auch in nächsten Monaten Umsatzeinbussen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Über 200 Einsätze der Bundeswehr in Corona-Krise, Rheinische Post

- Angelini Group auf Wachstumskurs, Gespräch mit Pharma-Vorstandschef Pierluigi Antonelli, BöZ

- "Wir werden eine angemessene Dividende zahlen", Gespräch mit Gea-Chef Stefan Klebert, HB

- Thyssenkrupp-Stahlsparte fordert Lieferanten zu Preissenkungen für Dienstleistungen auf, HB

- Deka fordert Rücktritt von Wirecard-Chef Markus Braun, Wiwo

- Bundesfinanzministerium kalkuliert für staatliche Rettung der Commerzbank mit noch höheren Kosten als gedacht, FAZ

- Bafin untersucht Kurssprung bei Hapag-Lloyd, FAZ

- "Von Marktbeherrschung kann keine Rede sein", Gespräch mit Remondis-Geschäftsführer Herwart Wilms, FAZ

- Mittelstandpräsident Mario Ohoven: "Corona-Lockerungen unzureichend, um Wirtschaft schnell genug wieder hochzufahren", Funke

- Wirtschaftsweise Monika Schnitzer: In der EU muss Geld von reichen zu ärmeren Ländern fliessen, HB

- KfW-Vorstandsmitglied Joachim Nagel wechselt zur BIZ, BöZ

- Bündnis von Immobilien-Verbänden und -Unternehmen fordert digitale Lösungen in der Krise, Funke

- Niedersachsens Sport- und Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat die von Bund und Ländern beschlossene Erlaubnis für die Fortsetzung des Profifussballs in der zweiten Mai-Hälfte verteidigt, Funke

- Die Coronakrise eröffnet die Chance, statt Kostensenkungen weltweit Sozialstandards in den Mittelpunkt zu stellen, Gastbeitrag von Ökonomin Renate Schubert, HB

- VZBV-Chef Klaus Müller: "Es darf nicht sein, dass sich Banken während der Krise an Verbrauchern bereichern", HB

- Eine Verbindung der Steuerjahre ab 2018, 2019 ist das beste Mittel zur Unterstützung der Firmen, Gastbeitrag von Unions-Finanzpolitikern Fritz Güntzler und Sebastian Brehm, HB

- Zoff um Giffeys neues Frauenquotengesetz, FAZ - DIW-Chef Marcel Fratzscher warnt vor wirtschaftlicher Depression durch zu schnelle Lockerung, Spiegel

