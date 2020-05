Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER START - Aufwärts dürfte es am letzten Handelstag der Woche am deutschen Aktienmarkt gehen. Anleger setzen auf Aktien in der Hoffnung auf eine Wiederbelebung der weltweiten wirtschaftlichen Aktivitäten in der Corona-Krise. Auch die unverändert niedrige Verzinsung von Staatsanleihen infolge der Billionen schweren Stützungsprogramme von Regierungen und Notenbanken rund um den Globus lässt Aktien unverändert als die attraktivere Alternative erscheinen. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Dax am Freitag auf 10 876 Punkte, das waren gut ein Prozent mehr als der Vortagsschluss. Für die zu Ende gehende Woche zeichnet sich eine Stagnation ab. "Das weltweite grosse Wiedereröffnen nimmt Gestalt an", schrieb Analyst Stephen Innes vom Broker Axicorp.

USA: - KURSGEWINNE - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat am Donnerstag seine Vortagsverluste in etwa wieder ausgeglichen. Das Kursbarometer der Wall Street schaffte es aber wiederholt nicht nachhaltig über die umkämpfte Marke von 24 000 Punkten. Ein zeitweiser Anstieg von bis zu 1,7 Prozent verblasste, am Ende stand der Dow noch 0,89 Prozent höher bei 23 875,89 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 legte um 1,15 Prozent auf 2881,19 Punkte zu.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag zugelegt. In Tokio kletterte der Nikkei-225 um 2,30 Prozent. In Festlandchina legte der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 1,19 Prozent zu. In Hongkong verzeichnete der Hang Seng mit einem Aufschlag von 0,99 Prozent ebenfalls Kursgewinne. China und die USA wollen trotz der jüngsten Spannungen in der Corona-Krise an der Teilvereinbarung im Handelskrieg festhalten. Darauf haben sich Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzminister Steven Mnuchin sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer laut chinesische Handelsministerium in China verständigt.

DAX +1,44% 10'759,27 XDAX +1,93% 10'738,34 EuroSTOXX 50 +1,30% 2'880,60 Stoxx50 +0,56% 2'834,93 DJIA +0,89% 23'875,89 S&P 500 +1,15% 2'881,19 NASDAQ 100 +1,30% 9'101,876

Bund-Future -0,07% 173,85

Euro/USD +0,09% 1,08428 USD/Yen +0,14% 106,4140 Euro/Yen +0,24% 115,3806

Brent 29,89 +0,43 USD WTI 24,02 +0,47 USD

- Wolfgang Schäuble (CDU), ehemaliger Bundesfinanzminister und heutiger Bundestagspräsident: Karlsruher EZB-Urteil könnte Fortbestand des Euro gefährden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD): Ärzte in Gesundheitsämtern kritisieren Corona-Notbremse-Kriterium, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Zweite Corona-Welle: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery sorgt sich um politischen Mut, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Richterbund: Rund 1000 Eilanträge gegen Corona-Einschränkungen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Europäische Grenzschutzagentur Frontex erwartet neuen Zustrom von Migranten an griechischer Grenze, Welt

- US-Finanzinvestor Vista Equity Partners investiert 1,5 Milliarden Dollar in App-Plattform des indischen Mobilfunkanbieter Jio, FT

- "Wir stecken alles ins Wachstum", Gespräch mit Zalando-Chefs Robert Gentz, Rubin Ritter und David Schneider, HB

- Luftverkehrsbranche beharrt auf Gutscheinlösung für abgesagte Flüge, HB

- Deutsche Uber-Fahrer sollen von Stellenabbau verschont bleiben, HB

- "Staatliche Anteile nur vorübergehend", Gespräch mit IATA-Chef Alexandre de Juniac, HB

- FDP-Chef Linder fordert Öffnung der Grenzen innerhalb Europas, Spiegel

- Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), dringt auf eine schnelle Grenzöffnung, Funke

- Immer mehr Bürger klagen nach Angaben des Deutschen Richterbunds gegen Corona-Auflagen in Deutschland, Funke

- DIHK-Präsident Eric Schweitzer dringt auf weitere Entlastungen für Gastronomie, Funke

- Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat vor neuen Infektionswellen in der Corona-Pandemie gewarnt, Funke

- Geheimes Corona-Papier: Regierung warnt vor Betrügern und Test-Engpässen, Focus Online

- Weltärztebund-Chef Frank Ulrich Montgomery spricht von "Schönheitswettbewerb der Ministerpräsidenten", Bild

- Steuerschätzung: Staat könnte wegen Coronakrise 100 Milliarden Euro weniger Steuern einnehmen, HB

- Drei Viertel der Mittelständler leiden unter unterbrochenen Lieferketten, HB

- Namhafte Experten rügen Corona-Politik, Bild

- Wasserstoff ist unsere Zukunft, Gastbeitrag von Holger Lösch (stellvertretender

BDI-Hauptgeschäftsfu?hrer) und Robert Schlögl (Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschat), HB

- Eurogruppenchef Mario Centeno will nicht wieder kandidieren, FAZ

- "Idiotisch, nach innen zu schauen", Gespräch mit EU-Handelskommissar Phil Hogan, FAZ

- "Facebook und Trump haben eine Allianz", Gespräch mit US-Ökonom Scott Galloway, FAZ

