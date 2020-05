----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Vor dem Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag scheint der Dax unter Druck zu bleiben: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Donnerstag knapp zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels weitere 0,65 Prozent tiefer auf 10 474 Punkte. Damit büsst er im Wochenverlauf bereits rund vier Prozent ein. "Die Hoffnungen auf eine schnelle, V-förmige Erholung in wichtigen Wirtschaftsnationen schwinden immer mehr", erklärte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets. Die Folge: Aktienkurse, Öl- und Metallpreise fallen, und die Anleger suchen in vermeintlichen sichereren Häfen wie Anleihen, Gold oder dem japanischen Yen ihr Glück, so der Experte. Für Mollstimmung am US-Aktienmarkt sorgte auch Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Seiner Ansicht nach könnten weitere Konjunkturhilfen als Reaktion auf die Corona-Krise nötig sein, um die Wirtschaft des Landes zu stützen. Zudem hatte Donald Trump einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Der Präsident der Vereinigten Staaten wirft China vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben. Dies befeuerte zuletzt die Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften der Welt.

USA: - VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte haben ihre steile Talfahrt vom Vortag am Mittwoch fortgesetzt. Belastet wurden die Börsen von fallenden Ölpreisen, wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China in der Corona-Krise sowie Äusserungen vom US-Notenbankchef Jerome Powell. Der Fed-Vorsitzende warnte vor ungewissen wirtschaftlichen Aussichten und hohen Risiken wegen der Pandemie. Der Dow Jones Industrial fiel im Verlauf auf den tiefsten Stand seit drei Wochen und schloss mit einem Minus von 2,17 Prozent bei 23 247,97 Punkten. Bereits am Vortag hatte der Leitindex fast 2 Prozent eingebüsst.

ASIEN: - VERLUSTE - Wieder stärker aufgekommene Konjunktursorgen haben am Donnerstag die Börsen Asiens belastet. "Die Hoffnungen auf eine schnelle, V-förmige Erholung in wichtigen Wirtschaftsnationen schwinden immer mehr", erklärte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets. Dazu bei trug auch Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), der weitere Konjunkturhilfen als Reaktion auf die Corona-Krise für womöglich notwendig hält, um die US-Wirtschaft zu stützen. Zudem hatte Donald Trump einmal mehr Stimmung gegen China gemacht. Der Präsident der Vereinigten Staaten wirft China vor, die Corona-Pandemie verschuldet zu haben. Dies befeuerte zuletzt die Sorgen vor einem Wiederaufflammen des Handelskriegs zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften der Welt. In China sank der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um rund ein halbes Prozent und in Hongkong fiel der Hang Seng um mehr als ein Prozent. In Tokio fiel der Nikkei-225 zuletzt ebenfalls um mehr als ein Prozent.

DAX 10 542,66 -2,56% XDAX 10 519,00 -1,34% EuroSTOXX 50 2810,55 -2,55% Stoxx50 2812,09 -1,68% DJIA 23 247,97 -2,17% S&P 500 2820,00 -1,75% NASDAQ 100 9000,08 -1,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,72 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0805 -0,12% USD/Yen 106,89 -0,13% Euro/Yen 115,50 -0,24%

ROHÖL:

Brent 29,33 +0,14 USD WTI 25,59 +0,30 USD

PRESSESCHAU

bis 06.00 Uhr:

- DIHK-Präsident Eric Schweitzer fordert umfassende Erleichterungen für die Wirtschaft, Welt

- Gesundheitsämter sollen Quarantäne-Fälle via App überwachen, HB

- Corona-App: Wochenlange Tests für Schnittstelle womöglich umsonst - weitere Verzögerung droht, HB

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schliesst Rücknahme der Lockerungen an Grenzen nicht aus, Maischberger, Die Woche

- Grenzöffnungen: EVP-Chef Manfred Weber fordert 'europaweites Reisezertifikat', Passauer Neue Presse

- DGB-Chef Reiner Hoffmann pocht auf Gegenleistungen für Staatshilfe in Corona-Krise, Neue Osnabrücker Zeitung

- Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, erwartet Steuerausfälle von bis zu 30 Milliarden Euro in diesem Jahr, Rheinische Post

- Sinkende Staatseinnahmen: Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler, fordert Konsequenzen bei Grundrente und warnt vor Autokaufprämien, Neue Osnabrücker Zeitung

- Scharfe Kritik des CDU-Europaabgeordneten Jens Gieseke an EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen: "Corona-Hilfe sind nicht nur Zuschüsse und Kredite", Neue Osnabrücker Zeitung

- NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU): Landesregierung will Haushalt 2021 erst im Oktober einbringen, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält an Immunitätsausweis fest, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Hans-Hugo Klein, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht, verteidigt EZB-Urteil und nennt EU als Staat eine "Illusion", Rheinische Post

- Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Philologenverbandes, fordert kleinere Klassen wegen Corona-Krise, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Unionsfraktionsvize Nadine Schön fordert Gipfel zur digitalen Bildung, HB

- Drohnenabwehr für Flughäfen kostet weniger - 109 Millionen Euro, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, will Klarheit, ob Autofahren mit Maske verboten ist, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Linksparteichefin Katja Kipping fordert Übertragung aller Fussballbundesliga-Spiele im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- "Deutsche Börse ist flexibler und innovativer geworden", Gespräch mit bald aus dem Amt scheidenden Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef Joachim Faber, BöZ

- "Wir müssen uns ein Stück weit neu erfinden", Gespräch mit UBM-Chef Thomas Winkler, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Wir müssen nachlegen", Gespräch mit Deutsche-Börse-Aufsichtsratschef Joachim Faber, FAZ

- Airbus streicht 10 000 Stellen, Telegraph

- Mastercard rechnet mit monatelanger Flaute, Gespräch mit designiertem Europachef Mark Barnett, HB

- "Die Commerzbank ist anfällig für Übernahmen", Gespräch mit Deka-Portfoliomanager Andreas Thomae, HB

- Carrera bangt um seine Händler, Gespräch mit Firmenchef Stefan Krings, HB

- DIHK fordert umfassende Erleichterungen für die deutsche Wirtschaft, Welt

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner lehnt eine Neuauflage der Abwrackprämie für Autos in der Coronakrise ab, Wiwo

- Grünen-Chef Robert Habeck will EEG-Umlage drastisch senken, Welt

- Unternehmer Arndt Kirchhoff wirbt für Autoprämie, HB

- FDP unterstellt Verkehrsministerium Beeinflussung von Zeugen im Maut-Untersuchungsausschuss, Welt

-SPD-Chef Walter-Borjans will Corona-Schulden des Bundes später zurückzahlen, Funke

- Unmut in Politik und Forschung über Innenminister Seehofer/Leopoldina-Experten fordern "mehr Test auf Infektion und Immunität", Bild

- Regierung: Drohnenabwehr an Flughäfen wird voraussichtlich günstiger, Funke

- Unionsfraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat die Lockerung der Grenzkontrollen durch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als unzureichend kritisiert, Welt

- Justizministerium: Neuer Reise-Schutz vor Insolvenzen soll noch vor November kommen, Funke

- Bundesregierung will mit einem Informationssystem auf andauernde Trockenheit und Wassermangel reagieren, HB

- Wir brauchen jetzt einen Plan für die Wirtschaft nach Corona - ohne dass Lobbyinteressen dominieren, Gastbeitrag von Michael Frenzel, Präsident des

SPD-Wirtschaftsforums und Matthias Machnig, Vizepräsident, HB

- "Bin massiv enttäuscht von der Fleischindustrie", Gespräch mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), FAZ

- "Trump hat vollkommen versagt". Gespräch mit Agco-Chef Martin Richenhagen, FAZ

