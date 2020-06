----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - FESTER NACH RÜCKSETZER - Die Anleger scheinen in ihrem Optimismus jeden Rücksetzer zum Kauf zu nutzen: Nach dem kleinen Rückschlag vom Vortag taxiert der Broker IG den Dax am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,9 Prozent höher auf 12 545 Punkte. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit 12 558 Punkten den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht, bevor er nach den Neuigkeiten von der Europäischen Zentralbank abbaute. Damit war der Dax alleine in neun Handelstagen um mehr als 15 Prozent nach oben gerannt.

USA: - ZURÜCKHALTUNG NACH KURSGEWINNEN - Am heiss gelaufenen US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag vorsichtiger agiert. Im frühen Handel war der technologielastige Nasdaq 100 noch auf ein Rekordhoch geklettert, zum Handelsende aber verlor der Index 0,77 Prozent auf 9629,66 Punkte. Bei den Standardwerten war die Zurückhaltung nicht ganz so gross: Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es zum Handelsende wieder knapp in die Gewinnzone. Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von der Corona-Krise hatte in den vergangenen Tagen die Kurse immer weiter steigen lassen. Immer mehr Experten warnen aber vor der nächsten Korrektur.

ASIEN: - OHNE KLARE RICHTUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Linie eingeschlagen. In Japan legte der Nikkei 225 um 0,33 Prozent zu. In Shanghai büsste der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen hingegen rund 0,13 Prozent ein. Weiter leicht nach oben ging es hingegen am Aktienmarkt in Hongkong, der Hang Seng gewann 0,19 Prozent. Insgesamt haben die Märkte in der laufenden Woche aber insgesamt kräftig zugelegt.

DAX -0,45% 12430,56 XDAX -0,83% 12411,11 EuroSTOXX 50 -0,24% 3261,67 Stoxx50 -0,99% 3005,91 DJIA +0,05% 26281,82 S&P 500 -0,34% 3112,35 NASDAQ 100 -0,77% 9629,664

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future -0,08% 170,40

DEVISEN:

Euro/USD +0,10% 1,13496 USD/Yen -0,01% 109,1290 Euro/Yen +0,09% 123,8605

ROHÖL:

Brent +0,18 USD 40,17 WTI -0,01 USD 37,41

----------

PRESSESCHAU

----------

- EVP-Fraktionschef Manfred Weber: Deutsches Konjunkturpaket ist Aufbruchsignal, Augsburger Allgemeine

- IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kritisiert SPD wegen verhinderter Autokaufprämie, Augsburger Allgemeine

- Linke im Bundestag fordern Gesetz für Corona-Warn-App, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Kaum Mietstundungen wegen Corona in Berlin, rbb

- Thyssenkrupp Elevator prüft Umzug nach Düsseldorf, Rheinische Post

- Ab Jahreseinkommen von 86 000 Euro bringt der Kinderbonus Familien nichts, Rheinische Post

- Opec+-Treffen findet bereits an diesem Samstag statt, Tass

- Präsidenten fordern wirtschaftsfreundliche Klimapolitik nach Corona Gemeinsamer Gastbeitrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Schweizer Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Österreichs Bundespräsident Alexander van der Bellen, FAZ

- Versicherer basteln an Pandemiekonzept, Gespräch mit GDV-Arbeitsgruppenleiter Jörg Asmussen, BöZ

- Schröder Bank sieht Geschäftsmodell bestätigt, Gespräch mit Vorstandschef Helmuth Spincke und Vorstand Thomas Welling, BöZ

- Lufthansa-Tochter Eurowings will 2021 trotz Corona Gewinnschwelle erreichen, Gespräch mit Firmenchef Jens Bischof, fvw

- "Eine Wette mit ungewissem Ausgang", Gespräch mit saarländischem Stahlmanager Tim Hartmann, HB

- "Man hat sich vielleicht zu viel in kurzer Zeit vorgenommen", Gespräch mit Autoprofessor Stefan Bratzel über Volkswagen, HB

- "EU nutzt Corona, um Märkte zu schützen", Gespräch mit Flughafen-Istanbul-Chef Kadri Samsunlu, FAZ

- Oberbürgermeister begrüssen Konjunkturpaket, Welt

- Chef der Wirtschaftsweisen kritisiert Mehrwertsteuersenkung, Gespräch mit Lars Feld, Funke

- Grünen-Chef Robert Habeck hat das von der Koalition beschlossene Konjunkturpaket grundsätzlich gelobt, Spiegel

- Bundesfinanzminister schliesst eine Verlängerung der Mehrwertsteuer-Absenkung aus, Gespräch mit Olaf Scholz (SPD), HB

- Bundesarbeitsminister verteidigt die Massnahmen und den Umfang des Konjunkturpakets, Gespräch mit Hubertus Heil (SPD), Bild

- CDU-Politiker Friedrich Merz lobt Konjunkturprogramm der Bundesregierung, Gespräch, FAZ

- Vorsitzender des Sachverständigenrats für Erhöhung des Renteneintrittsalters/prognostiziert Rückgang des Bruttoinlandsprodukts "zwischen minus 6 Prozent und minus 7 Prozent", Gespräch mit Lars Feld, Funke und Augsburger Allgemeine

- Kantar-Umfrage: Nur 67 Prozent der Deutschen würden sich gegen Coronavirus impfen lassen, Funke

- Wir brauchen einen Kapitalismus 2.0, Gastbeitrag von Weltwirtschaftsforum-Chef Klaus Schwab, HB

- Bundesarbeitsminister: "Wir haben Millionen von Jobs gesichert, Gespräch mit Hubertus Heil (SPD), Bild

- SPD-Wirtschaftspolitiker Gustav Horn hat das Konjunkturpaket in Teilen kritisiert, Welt

/jha/

(AWP)