----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Nach einer kleinen Atempause am Vortag winkt dem Dax am Dienstag ein guter Start: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 12 870 Punkte. In elf Tagen war er zuletzt ohne grösseren Stopp um bis zu fast 19 Prozent nach oben gerannt. Der Optimismus angesichts der Lockerungsmassnahmen aus der Corona-Krise halte an, heisst es bei der Credit Suisse, und habe die Anleger zuletzt sogar gerade in besonders konjunktursensible Werte geführt. An der Wall Street schob sich der marktbreite S&P 500 tags zuvor für das laufende Jahr zurück ins Plus. Im fehlen nun weniger als 5 Prozent zu seinem Rekordhoch aus dem Februar. Im Dax sind es noch knapp 7 Prozent.

USA: - GEWINNE - Die fulminante Rally an der Wall Street ist auch zu Beginn der neuen Börsenwoche angedauert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg am Montag um 1,70 Prozent auf 27 572,44 Punkte zu. Das war der höchste Stand seit Ende Februar. Die Kurse legten auf breiter Front zu, die grössten Gewinner waren Papiere aus dem Energiesektor und die von Versorgern.

ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, VERLUSTE IN JAPAN - Die Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan bröckelte der Kurs des Nikkei 225 im Verlauf ab. Zuletzt notierte der japanische Leitindex mehr als ein halbes Prozent im Minus. Dagegen stieg in Shanghai der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um rund ein halbes Prozent und in Hongkong gewann der Hang Seng mehr als 1 Prozent hinzu.

DAX 12819,59 -0,22% XDAX 12921,98 1,23% EuroSTOXX 50 3366,29 -0,53% Stoxx50 3077,76 -0,28% DJIA 27572,44 1,7% S&P 500 3232,39 1,2% NASDAQ 100 9901,52 0,79%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 173,81 +0,16%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1287 -0,06% USD/Yen 107,96 -0,43% Euro/Yen 121,86 -0,49%

ROHÖL:

Brent 40,94 +0,14 USD WTI 38,41 +0,22 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Siemens-Chef Joe Kaeser fordert Schulterschluss gegenüber Asien, Gastbeitrag, vbw Unternehmermagazin

- Bundesregierung will neun Milliarden Euro für ihren Wasserstoff-Plan zusätzlich bereitstellen, HB

- Der Streit mit Brüssel über Online-Apotheken droht vor der deutschen Ratspräsidentschaft wieder aufzuflammen/Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant in dieser Woche Gespräche mit der EU-Kommission, HB

- Unternehmer und Führungskräfte springen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (beide SPD) bei deren Vorhaben bei, eine Frauenquote für Vorstände einzuführen, HB

- Bombardier will die Personalkosten um 120 Millionen Euro senken. Mehr als 1000 Jobs könnten bei Bombardier Deutschland in Gefahr sein, HB

- "Ich bezweifele, dass die Mehrwertsteuer-Senkung in dieser Schnelligkeit wirklich so gut und ohne Reibungsverluste umgesetzt wird", Interview mit Reiner Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes, Bild

- Frankreichs Tourismusminister Jean-Baptiste Lemoyne wirbt um ausländische Gäste, Interview, Welt

- Credit Suisse forciert Geschäft mit Milliardären, Interview mit Philipp Wehle, Divisionsleiter des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts, Welt

- "Der Reisemarkt muss praktisch neu entstehen", Interview mit Trivago-Chef Axel Hefer, Welt

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach: Demos sind "ein Sargnagel" für Corona-Regeln, Tagesspiegel

- Die Linksfraktion im Bundestag warnt trotz der "Sozialgarantie" im Konjunkturpaket der Bundesregierung vor "deutlich" steigenden Sozialversicherungsbeiträgen als Folge der Corona-Pandemie, Interview mit Fraktionschef Dietmar Bartsch, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Ich erwarte, dass das Thema Wohnungspolitik bei wirklich jedem Oberbürgermeister und Bürgermeister Chefsache ist", Interview mit NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Rheinische Post

- Der Flughafen Düsseldorf muss wegen der hohen Verluste durch die Corona-Krise schon bald sein Eigenkapital erhöhen, Interview mit Thomas Geisel (SPD), Oberbürgermeister der NRW-Landeshauptstadt, der 50 Prozent der Anteile gehören, Rheinische Post

- Angesichts des Widerstandes der SPD-Spitze fordert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein Ende des Autokaufprämien-Streits: "Eine endlose Debatte über dieses Thema bringt nichts. Sie würde nur neue Erwartungen wecken und zu Kaufzurückhaltung führen", Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Ulrich Kelber, pocht auf Transparenz bei Corona-App, Rheinische Post

- CDU-Brexit-Experte David McAllister appelliert nach den ergebnislosen Verhandlungsrunden über ein Handelsabkommen der EU mit Grossbritannien an den britischen Premier Boris Johnson, ntv

- Akasol hofft auf zweite Halbzeit, Gespräch mit Firmenchef Sven Schulz, BöZ - Ellwanger und Geiger startet durch, Gespräch mit Vorstandsmitgliedern Volker Gerstenmaier und Harald Brenner, BöZ - Insiderinformation als "Ad-hoc-Prosa", Gespräch mit Freshfields-Bruckhaus-Deringer-Partner Christoph Seibt, BöZ - 6000 Deutsche dürfen schon ab 15. Juni auf die Balearen, El Pais u.w.

- EU-Kommission fordert soziale Netzwerke auf, monatlich über Kampf gegen Corona-Desinformation zu berichten, HB

- Lufthansa und zahlreiche andere Airlines nehmen Rückerstattungen seit Beginn der Coronakrise nicht mehr automatisch vor, HB

- Chiphersteller NXP bleibt angriffslustig, Gespräch mit Firmenchef Kurt Sievers, FAZ

- Logistikkonzern DB Schenker will Flugtaxis spätestens ab 2023 im Gütertransport einsetzen/warnt im Pandemie-Fall vor Grenzschliessungen für Güterverkehr, Gespräch mit Unternehmenschef Jochen Thewes, Funke

- "Wir sind im kalten Krieg gegen das Virus", Gespräch mit Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler, HB

- Billiges Öl verdrängt Recycling-Ware, Gespräch mit Werner & Metz-Chef Reinhard Schneider, FAZ

- Corona wirft die deutsche Lebensversicherung zurück, Gespräch mit R+V-Chef Norbert Rollinger, FAZ

- Unternehmer unterstützen Frauenquote für Vorstände, HB

- Umweltbundesamt: 25 deutsche Städte lagen 2019 über Stickoxid-Grenzwerten, Funke

- Wasserstoff-Start-up Sunfire startet weltweit erste kommerzielle Produktion von E-Fuels, HB

- Insa-Wahltrend: FDP legt zu, Bild

- Nach Grossdemonstrationen fordert auch die Wirtschaft weitere Lockerungen der Corona-Regeln, Bild

- Bundesregierung will Konjunkturpaket in drei Teilen beschliessen, Bild

- USA ist kein "gescheiterter Staat", Gastbeitrag von Peter Beyer, Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, HB

- BIBB-Studie: Ausbildung zahlt sich für die Unternehmen aus, FAZ

/mis

(AWP)