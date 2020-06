----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte zum Wochenbeginn mit leichten Verlusten starten und die Marke von 12 000 Punkten testen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 037 Punkte und damit 0,43 Prozent unter dem Vortagsniveau. Damit dürfte der deutsche Leitindex an die Verluste der vergangenen Woche anknüpfen. Die Investoren sind nach wie vor hin- und hergerissen zwischen den wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die auf eine Erholung der Wirtschaft hindeuten. Vergangene Woche hatten vor allem die hohen Neuinfektionszahlen in den Vereinigten Staaten den Dax um knapp zwei Prozent nach unten gedrückt. Zum Wochenauftakt wird es vor allem spannend, ob der deutsche Leitindex unter die Marke von 12 000 Punkten fällt - zuletzt bewegte sich der Dax in der engen Bandbreite von 12 000 bis 12 500 Zählern.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Die Furcht vor einer zweiten Corona-Infektionswelle ist an die US-Börsen zurückgekehrt und hat den Dow Jones Industrial am Freitag zeitweise unter die Marke von 25 000 Punkte gedrückt. Zudem dämpften Konjunkturdaten die Stimmung. Mit einem Abschlag von 2,84 Prozent auf 25 015,55 Punkte ging das weltweit bekannteste Börsenbarometer letztlich aus dem Handel. Der Wochenverlust summiert sich auf 3,3 Prozent. Das Anfang Juni in einer beeindruckenden Rally zurückeroberte Niveau von 27 580 Punkten rückte damit noch ein wenig weiter in die Ferne. Der marktbreite S&P 500 büsste am Freitag 2,42 Prozent auf 3009,05 Punkte ein. Der Nasdaq 100 sank um 2,50 Prozent auf 9849,35 Zähler, nachdem der technologielastige Index der Nasdaq-Börse noch am Dienstag ein Rekordhoch verzeichnet hatte.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - In Asien haben die Aktienmärkte wegen der Furcht vor einer zweiten Corona-Welle und schwacher US-Vorgaben am Montag auf breiter Front nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste rund eine Stunde vor Handelsende rund zwei Prozent ein. Auch in China und Hongkong ging es deutlich nach unten.

DAX 12089,39 -0,73% XDAX 12083,12 -2,07% EuroSTOXX 50 3204,17 -0,46% Stoxx50 2981,28 -0,54% DJIA 25015,55 -2,84% S&P 500 3009,05 -2,42% NASDAQ 100 9849,36 -2,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,67 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1248 0,26% USD/Yen 107,13 -0,09% Euro/Yen 120,50 0,17%

ROHÖL:

Brent 40,25 -0,77 USD WTI 37,79 -0,70 USD

PRESSESCHAU

- Carsten Linnemann, stellvertretender Unionsfraktionschef, warnt vor ökonomischen Corona-Folgen: "Wir haben bisher höchstens zehn Prozent hinter uns", Rheinische Post

- FDP-Chef Christian Lindner nennt EU-Wiederaufbaufonds "nicht zustimmungsfähig". Auszahlung von Hilfen an Bedingungen knüpfen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Corona-Krise: Der saarländische Staats- und Verwaltungsrechtler Christoph Gröpl hat in einem Rechtsgutachten für den Bund der Steuerzahler (BdSt) schwere Bedenken gegen zweiten Nachtragsetat, Neue Osnabrücker Zeitung

- Britische Bank Lloyds will Geschäft mit der Verwaltung grosser Vermögen und Versicherungen ausbauen, FT

- SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: Laschet 'nicht kanzlertauglich', Passauer Neue Presse

- Die Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrates, Astrid Hamker, ruft Lehrer zu Krisenplan gegen Schulschliessungen auf, Rheinische Post

- Der Flugzeugbauer Airbus wird als Reaktion auf die Luftfahrt-Krise für zwei Jahre seine Produktion und seine Auslieferungen um 40 Prozent kürzen und Tausende Stellen abbauen, Interview mit Airbus-Chef Guillaume Faury, Welt

- Thomas Kutschaty, Chef der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion, will auch in NRW Corona-Tests für alle, Rheinische Post

- Der französische Notenbankchef François Villeroy de Galhau sieht gute Chancen, den Konflikt um die Anleihekäufe der EZB mit dem Bundesverfassungsgericht auszuräumen, Interview, HB

- Der Bundesregierung liegt eine Begründung der EZB zur Verhältnismässigkeit der Anleihekäufe vor, HB

- Verfassungsrichter Peter Huber kritisiert mangelnde Kooperation der EZB im Verfahren zum Anleihekaufprogramm, Interview, FAZ

- Deutschland will die Kontrollbefugnisse der Bafin ausweiten, FT

- Wirtschaftsprüferverbandschef Michael Gschrei kritisiert EY im Fall Wirecard: "Grob fahrlässig", Interview, HB

- Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen dringt auf eine Einigung beim Wiederaufbaufonds, Interview, HB

- Die Finanzaufsicht Bafin hat Druck auf das Management des schwer angeschlagenen Zahlungsabwicklers Wirecard ausgeübt, um eine Insolvenzverschleppung und ein Abfliessen von Geldern zu verhindern, HB

- Nach der Insolvenz des Finanzkonzerns Wirecard muss sich die deutsche Finanzaufsicht Bafin auf Schadenersatzklagen gefasst machen. Michael Leipold, Rechtsanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, bereitet im Auftrag von rund 300 geschädigten Wirecard-Anlegern eine Klage gegen die Behörde vor: "Wir prüfen derzeit, wie wir die Bafin in Haftung nehmen können", Interview, FAZ

- Das Lufthansa-Management geniesst das Vertrauen von Grossinvestor Heinz Hermann Thiele, Interview, HB

- Österreichs Bahn bestellt für 500 Millionen Euro neue "Nightjets". Bahnchef Andreas Matthä will so die Spitzenstellung im Nachtzugverkehr Europas ausbauen, FAZ

- Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, fordert eine Prüfung des Asylanspruchs durch EU-Beamte an der Aussengrenze, Interview, FAZ

- Finanzen und Umweltschutz gehen Hand in Hand, Gastbeitrag von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), HB

- Die CDU-Gesundheitsexpertin Karin Maag begegnet den in Bayern geplanten Corona-Tests für jeden mit Skepsis, Interview, Augsburger Allgemeinen

- Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erwartet vom US-Elektroautobauer Tesla, dass er an seinem geplanten Standort in Grünheide (Oder-Spree) in Zukunft für gute Arbeitsbedingungen sorgt, rbb-Sendung Brandenburg aktuell

