Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - FREUNDLICHER START - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es getrieben von positiven US-Vorgaben und der Spekulation auf eine wirtschaftliche Erholung zum Wochenauftakt zunächst weiter nach oben gehen. Zudem haben die ersten Eckdaten von Unternehmen die Hoffnung genährt, dass sich die Corona-Krise nicht so stark auf die Ergebnisse der Unternehmen auswirkt wie zunächst befürchtet. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12 785 Punkte und damit 1,20 Prozent höher als am Freitagschluss. Das Nach-Corona-Crash-Hoch von 12 913 Punkten Anfang Juni bleibt als Ziel im Fokus. Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten an, die den Investoren neue Impulse geben könnten. So sind die Märkte weiter hin- und hergerissen zwischen der sich weiter verschärfenden Corona-Lage in den USA und zuletzt wieder ermutigerenden Konjunkturdaten.

USA: - KURSGEWINNE - Ungeachtet neuer Rekordzahlen von Corona-Neuinfektionen haben die US-Börsen am Freitag nach einem verhaltenen Start zugelegt. Das wichtigste US-Börsenbarometer Dow Jones Industrial eroberte die Marke von 26 000 Punkten zurück. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen erklommen im späteren Handel sogar wieder Höchststände. Laut Marktbeobachtern gibt das Medikament Remdesivir Hoffnung. Dem Hersteller Gilead zufolge kann durch Remdesivir das Sterberisiko im Fall eines schweren Covid-19-Krankheitsverlaufs deutlich gemindert werden.

ASIEN: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens sind mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Positive Vorgaben aus den USA sorgten auch in Asien für Kauflaune. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte zuletzt um 2,02 Prozent zu. In China gewann der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 1,72 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong kletterte um 1,06 Prozent.

DAX 12633,71 1,15% XDAX 12714,84 1,19% EuroSTOXX 50 3296,22 1,07% Stoxx50 3032,59 0,78% DJIA 26075,30 1,44% S&P 500 3185,04 1,05% NASDAQ 100 10836,33 0,76%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,37 -0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1328 0,26% USD/Yen 106,90 -0,02% Euro/Yen 121,10 0,24%

ROHÖL:

Brent 42,94 -0,30 USD WTI 40,24 -0,31 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

TOP-THEMA:

- Halbleiterhersteller Analog Devices will Konkurrenten Maxim Integrated Products für mehr als 17 Milliarden Dollar übernehmen, WSJ

bis Montag, 6.30 Uhr:

- Zehntausende Kunden der Deutschen Bank bedienen ihre Kredite nicht, Interview mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Bank, Karl von Rohr, FAZ

- Brief an CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus: Arbeitgeberverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH wollen Lieferkettengesetz stoppen, HB

- SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht kein Problem in Kanzlerkandidat Scholz, HB

- Mike Mohring, thüringischer CDU-Landesvorsitzende und Mitglied des CDU-Präsidiums, spricht sich für Entscheidung über Unions-Kanzlerkandidaten erst im Frühjahr aus, Bild Live

- Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisiert Schulden für Corona-Massnahmen, FAZ

- ZEW-Studie: Eurosystem hat Schlüsselrolle in der Staatsfinanzierung übernommen. Mit-Autor der Studie Friedrich Heinemann: "Gegen EZB bald keine Umschuldung mehr", FAZ

- BDI zerpflückt Grundsatzprogramm der Grünen, FAZ

- Multiplan, ein US-Dienstleister für Konzerne aus dem Gesundheitssektor, will durch die Hintertür über eine Fusion mit einem speziell für solche Fälle eingerichteten Unternehmen (SPAC) an die Börse, WSJ

- Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, fordert mehr Rücknahmestellen für Elektroschrott und schnelle Abschaffung des Dieselprivilegs, Rheinische Post

- SPD-Politiker Ralf Stegner spekuliert über mögliche Haftstrafe für Unternehmer Clemens Tönnies, Bild Live

- Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg für globalere Ausrichtung des Militärbündnisses, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) lehnt eine von der Geflügelwirtschaft vorgeschlagene freiwillige Branchenvereinigung zum Ausstieg aus dem Kükentöten und dem Verkauf in diesem Zusammenhang produzierter Eier bis Mitte 2023 als unzureichend ab, Rheinische Post

- Joachim und Michael Schön, Chefs der Treppenbau Schön GmbH: Wir haben Roboter in den Treppenbau gebracht", FAZ

- VdK-Präsidentin Verena Bentele warnt vor verlorenem Ausbildungsjahrgang, Rheinische Post

bis Sonntag, 20.30 Uhr:

- "Jetzt beginnt die Phase des Wachstums", Gespräch mit Klöckner-Chef Guido Kerkhoff und Nachfolger Gisbert Rühl, HB

- Grüne fordern Reduzierung der Schweinefleischproduktion in Deutschland, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Die Spitzenverbände der Wirtschaft stemmen sich mit aller Macht gegen ein Gesetz, das die Unternehmen für die Achtung der Menschenrechte auch bei ihren ausländischen Geschäftspartnern in die Pflicht nimmt, HB

- "Klimaschutz als Merkels Erbe", Gespräch mit EU-Parlament-Umweltausschuss-Chef Pascal Canfin, HB

- "Ich bin sehr skeptisch", Gespräch mit SPD-Co-Chefin Saskia Esken über Deutschlands Schulen, HB

- Damit sich die konjunkturelle Arbeitslosigkeit nicht zu einer strukturellen verfestigt, sollten Neueinstellungen und Qualifizierungen staatlich gefördert werden, Gastbeitrag von IAB-Bereichsleiter Enzo Weber, HB

/jha/

(AWP)