AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KLARE KURSGEWINNE - Der Dax könnte sich am Dienstag aus seiner jüngsten Komfortzone wagen. Der Broker IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt auf 12 802 Punkte, was ein Plus von 0,9 Prozent bedeutet. Damit würde er einen weiteren Versuch unternehmen, die Seitwärtsspanne der vergangenen Tage nach oben zu verlassen. Der Bereich von 12 750 bis 12 800 Punkten hatte sich zuletzt immer wieder als hohe Hürde erwiesen. Als Stütze gelten am Dienstag die positiven Vorgaben aus Übersee.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Der US-Leitindex Dow hat am Montag seinen höchsten Stand seit etwas mehr als fünf Monaten zurückerobert. Kurz nach dem Handelsstart liess der Wall-Street-Index sein Hoch von Anfang Juni hinter sich und kletterte in Richtung 28 000 Punkte. Unterstützung für die Wall Street kam von der Aussicht auf die erwarteten, weiteren Hilfen für die angeschlagene US-Wirtschaft. Zum Handelsschluss ging es für den Dow Jones Industrial um 1,30 Prozent auf 27 791,44 Punkte hinauf und damit auf sein höchstes Niveau seit dem 25. Februar.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag deutlich zugelegt. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,66 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte mit 2,40 Prozent noch deutlicher zu. Nach dem Feiertag zum Wochenstart gewann der Leitindex Nikkei 225 in Japan 1,90 Prozent. Positive Vorgaben aus den USA stützten auch hier den Markt.

DAX 12687,53 +0,10% XDAX 12753,73 +0,40% EuroSTOXX 50 3259,71 +0,22% Stoxx50 2957,51 +0,37% DJIA 27791,44 +1,30% S&P 500 3360,47 +0,27% NASDAQ 100 11085,168 -0,49%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,29 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,17534 +0,13% USD/Yen 106,1025 +0,13% Euro/Yen 124,7071 +0,27%

ROHÖL:

Brent 45,17 +0,18 USD WTI 42,23 +0,29 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans: Kanzlerkandidat kann nicht seine Agenda durchdrücken, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Umfrage: Im Gastgewerbe sehen 60 Prozent ihre Existenz bedroht, Bild

- JU-Chef Tilman Kuban gegen Maskenpflicht im Unterricht, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- CSU-Generalsekretär Markus Blume nennt Scholz-Nominierung 'Wirrwarr statt Wumms', Passauer Neue Presse

- FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg nennt Scholz-Nominierung inkonsequent, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisiert SPD-Kanzlerkandidat Scholz: Zur Aufklärung des Wirecard-Skandals "bislang wenig beigetragen"

- Die Schulen in NRW hinken bei der Digitalisierung bis auf wenige Ausnahmen hinterher - im Schnitt müssen sich zwischen 10 und 30 Schüler*innen ein Gerät teilen, WDR

- Das Bundeslandwirtschaftsministerium Julia Klöckner (CDU) will die Ausweisung roter Gebiete, in denen Bauern zum Grundwasserschutz weniger düngen dürfen, bundesweit vereinheitlichen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), fordert wegen der aktuellen Temperaturen mehr Erholungspausen an Schulen, Rheinische Post

- FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg bezeichnetdie Nominierung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten als "Inkonsequenz mit Wumms", Rheinische Post

- Steuerzahler-Bund fordert 100-Euro-Pauschale für Arbeitsecke im Homeoffice, Interview mit Verbandspräsident Reiner Holznagel, Rheinische Post

bis 23.45 Uhr:

- DIC-Asset-Chefin zur Gewinnprognose: "Vielleicht gibt es noch Potenzial", Gespräch mit Sonja Wärntges, BöZ

- Deutlicher Anstieg an Bussgeldverfahren gegen Airlines in Corona-Zeit, HB

- Ifo-Chef Clemens Fuest fordert von Scholz Absage an Linksbündnis, HB

bis 21.00 Uhr:

- Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück hat nach der Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten die SPD davor gewarnt, Fehler aus vergangenen Wahlkämpfen zu wiederholen, HB

- Forsa-Chef Manfred Güllner zweifelt an dauerhafter Rückendeckung der SPD-Spitze für Scholz, HB

-Kritik an Lambrechts Plänen zur weiteren Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, HB

- Familienunternehmer sehen durch mögliches Linksbündnis Wirtschaftsstandort gefährdet, Welt

- Deutscher Maschinenbau verliert durch Protektionismus weltweit massiv Marktanteile, Welt

- Hitzewelle: Kommunalverband VKU warnt vor regionalen Einschränkungen bei Trinkwasser, Bild

- Insa-Meinungstrend: SPD holt Grüne ein, Bild

- Ministerien wollen fast 100 Milliarden Euro mehr ausgeben - Finanzministerium lehnt Wünsche ab, HB

- Grüne kritisieren Rückzahlung von Corona-Soforthilfen und hohe Belastung der Bundesländer, Funke

- Bundesregierung prüft weitere Firmenbeteiligungen, HB

- Wegen Corona-Krise: Jeder zweite Gastro-Betrieb in seiner Existenz bedroht, Bild

- Studie: Hohe Nachfrage nach kleinen KfW-Krediten, HB

- NordLB befürchtet Anstieg der faulen Kredite, Gespräch mit Firmenkundenvorstand Günter Tallner, HB

- Wir brauchen gerade in Coronazeiten einen

Wirtschaftsminister, der sich fu?r die Soziale Marktwirtschaft starkmacht - und den Regulierungsfantasien entgegentritt, Gastbeitrag von Ex-Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDP), HB

- "WTO braucht eine Auffrischung", Gespräch mit Generaldirektor-Kandidatin Ngozi Okonjo-Iweala, FAZ

