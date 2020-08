----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - TRÄGE - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch am Dienstag erst einmal zurückhalten. Ohne wesentliche Impulse dürfte der Leitindex Dax wie schon zum Wochenbeginn um die Marke von 12 900 Zählern pendeln. Vom Broker IG wird er gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 12 913 Punkte und damit nur wenige Punkte unter dem Schlusskurs vom Montag taxiert. An der Wall Street hatte sich der Markt zwiegespalten präsentiert: Während der Leitindex Dow Jones Industrial leicht nachgab, schwang sich der technologielastige Nasdaq 100 zu einem weiteren Rekordhoch auf. Am deutschen Markt aber fehlen die grossen Tech- und Internetkonzerne, so dass von Rekorden an der Nasdaq wenig Unterstützung zu erwarten ist. An den fernöstlichen Börsen tut sich derweil wenig.

USA: - UNEINHEITLICH - Die Technologiewerte haben am Montag am US-Aktienmarkt eindrucksvoll die Favoritenrolle behalten. Während es dem Dow Jones Industrial nahe der Marke von 28 000 Punkten weiter an frischen Impulsen fehlte, rückten die Nasdaq-Indizes angetrieben von den Tesla -Aktien in neue Rekordhöhen vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,11 Prozent auf 11 288,57 Punkte.

ASIEN: - TRÄGE - Die Anleger an den wichtigsten Aktienmärkten Asiens haben sich am Dienstag zurückgehalten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,12 Prozent und der Hang Seng in Hongkong gewann 0,15 Prozent. In Japan büsste der Leitindex Nikkei 225 zuletzt 0,24 Prozent ein. Die Börsen sind nach der Erholungsrally der letzten Monate weiterhin gefangen zwischen Konjunkturhoffnung und der Furcht vor den Folgen einer neuen Corona-Welle. Zudem lässt das erhoffte, weitere US-Konjunkturpaket weiter auf sich warten.

DAX 12920,66 0,15% XDAX 12927,54 0,46% EuroSTOXX 50 3305,85 0,02% Stoxx50 2986,63 0,23% DJIA 27844,91 -0,31% S&P 500 3381,99 0,27% NASDAQ 100 11288,57 1,11%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,23 +0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1893 0,19% USD/Yen 105,64 -0,35% Euro/Yen 125,64 -0,16%

ROHÖL:

Brent 45,22 -0,15 USD WTI 42,72 -0,18 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Umfrage: Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz spaltet das Lager der Wirtschaftsentscheider, Wiwo

- Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die Einführung einer Vier-Tage-Woche für machbar; allerdings nur bei Verzicht auf vollen Lohnausgleich, Interview, Passauer Neue Presse

- Der US-Softwarekonzern Oracle ist ins Rennen um den Kauf des US-

Geschäfts von Tiktok eingestiegen, FT

- Der Ärzteverband Marburger Bund fordert im Kampf gegen das Coronavirus bundesweit einheitliche Vorgaben für Feste und Feierlichkeiten, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ist laut dem Jahresbericht der Financial Intelligence Unit (FIU) für 2019 stark gestiegen, Tagesspiegel

- Einige Mitarbeiter des Justizministeriums äussern Bedenken hinsichtlich der Pläne, eine mögliche Kartellklage gegen Google bereits in diesem Sommer zu erheben, WSJ

- Angesichts des neuen Lagebilds der Clan-Kriminalität in Nordrhein-Westfalen fordert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, alle rechtlichen Mittel zu nutzen und gegebenenfalls zu erweitern, um Straftäter auszuweisen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) hält eine Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen auf den Unterricht für denkbar, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der aussenpolitische Sprecher der SPD, Nils Schmid, hat eine Initiative Deutschlands, Polens und Frankreichs im Rahmen des Weimarer Dreiecks angeregt, um die Demokratiebewegung in Belarus zu stärken, Saarbrücker Zeitung

- Städtetag NRW sieht angespannte Personalsituation in Kitas, Interview mit Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW, Rheinische Post

- Grünen-Fraktionschefin Monika Düker fordert konkrete Hilfen für Ruhrgebietsstädte, Rheinische Post

- "Auch wir Palästinenser haben grosse Fehler gemacht", Interview mit Mustafa Barghouthi, Generalsekretär der Palestinian National Initiative, Welt

- Migrationsforscher Gerald Knaus fordert nach dem Scheitern der EU-Türkei-Erklärung ein neues Abkommen durch hohe finanzielle Zusagen, Interview mit dem Leiter der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI), Welt

- "Der Kinderbonus wird zur richtigen Zeit ausgezahlt", Interview mit IW-Chef

Michael Hüther, Welt

bis 23.45 Uhr:

- "Es ist die Stunde des Kapitalmarktes", Gespräch mit dem Vorstand der Bayerischen Börse Robert Ertl, BöZ

- Deka vermisst reale Aktionärstreffen, Gespräch mit Ingo Speich, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Lanxess-Chef: Starke finanzielle Situation lässt auch grössere Zukäufe zu, Gespräch mit Matthias Zachert, HB

- "Man muss das Schicksal selbst in die Hand nehmen", Gespräch mit Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram, HB

- SPD und Union sind sich offenbar im Grundsatz einig, den Bezug von Kurzarbeitergeld von 12 auf 24 Monate zu verlängern, Business Insider

- Richterbund wegen Neufassung des Geldwäsche-Tatbestands alarmiert, HB

- Der Vorsitzende der Bürgerbewegung Finanzwende, Gerhard Schick, hat sich für eine Reform der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (Bafin) ausgesprochen, Welt

- Koalition streitet über Kurzarbeitergeld, HB

- Ärztegewerkschaft fordert bundesweit einheitliche Gäste-Obergrenzen für Feiern, Funke

- Kassen-Bericht: Jedes fünfte Krankenhaus ruft Fördermittel für Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab, Funke

- SPD kann nach Scholz-Nominierung nicht noch weiter zulegen, Bild

- Die Wirtschaft macht Druck auf Brüssel, möglichst schnell eine Lösung für den Datenaustausch zwischen der Europäischen Union und den USA zu finden, Gespräch mit DIHK-Chefjustiziar Stephan Wernicke, HB

- Bundesregierung kritisiert verzögerte Ticketerstattungen, HB

- "Umkehr der Beweislast", Gespräch mit Deka-Fondsexperte für Nachhaltigkeit Ingo Speich über ungewöhnliche Pläne in den USA, die Regulierungswelle in Europa und die Aufgabe der Finanzbranche, HB

- Die Politik-Debatte gehört ins Büro, Gastbeitrag von Nomos-Glashütte-Geschäftsführerin Judith Borowski, HB

- Studie: Düstere Aussichten für die duale Ausbildung, FAZ

- Kritik der Verbände am geplanten Jahressteuergesetz, FAZ

- Umfrage: Junge wollen mehr Autofahren, FAZ

- Börse Stuttgart gegen Steuer auf Euwax-Gold, FAZ

/mis

(AWP)