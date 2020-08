Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Die Anleger greifen zu Wochenbeginn nach weiteren Signalen einer Erholung der chinesischen Wirtschaft bei deutschen Aktien wohl zu. Der Leitindex Dax wurde am Montag knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn vom Broker IG auf 13 124 Punkte taxiert und damit 0,7 Prozent höher. Am Donnerstag und Freitag war der Leitindex nach einer starken ersten Wochenhälfte noch etwas zurück gefallen. Nun sichert er wieder die Marke von 13 000 Punkten.

USA: - GEWINNE - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag einen weiteren Schritt in Richtung seines Niveau vor dem Corona-Crash gemacht. Am Tag nach dem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed legte der Leitindex um 0,57 Prozent auf 28 653,87 Zähler zu. Damit verbuchte er ein Wochenplus von 2,6 Prozent. Im Jahresverlauf liegt er neuerdings wieder im Plus.

ASIEN: - GEWINNE - Positive Signale zur Erholung der Wirtschaft Chinas haben die Börsen Asiens am Montag angetrieben. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 0,7 Prozent zu und der Hang Seng in Hongkong gewann 1,1 Prozent. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um 1,6 Prozent.

DAX 13033,20 -0,48% XDAX 13067,73 -0,02% EuroSTOXX 50 3315,54 -0,47% Stoxx50 2976,34 -0,68% DJIA 28653,87 0,57% S&P 500 3508,01 0,67% NASDAQ 100 11995,86 0,58%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,63 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1903 -0,02% USD/Yen 105,63 0,25% Euro/Yen 125,73 0,23%

ROHÖL:

Brent 46,09 +0,28 USD WTI 43,14 +0,17 USD

PRESSESCHAU

bis Montag 6.45 Uhr

- Tiktok verhandelt nicht über den Verkauf des US-Geschäfts an Konkurrenten Triller und Investmentgesellschaft Centricus Asset Management, CNBC

- Opel-Chef Michael Lohscheller ist offen für Vier-Tage-Woche, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Nationales Gesundheitsportal soll online gehen, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz: Sanktionen gegen Russland bringen wenig, Der Spiegel

- Manchester United holt van de Beek von Ajax, De Telegraaf

- Der Kandidat für den Vorsitz der CDU, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet spricht sich gegen bundesweit einheitliche Regeln in der Corona-Krise aus, Interview, Neue Westfälische

- Gebäudereiniger-Innung und Lehrer-Verband beklagen mangelnde Schulhygiene, Rheinische Post

- Die Hilfsgelder für Forstwirte, die wegen Dürren und sich ausbreitender Schädlinge hohe Einbussen zu verkraften haben, werden kaum abgerufen, Rheinische Post

- FDP-Parteichef Christian Lindner fordert "insgesamt eine andere Rentenpolitik", Interview, Rheinische Post

bis Montag 5.00 Uhr

- Finnischer Finanzminister Matti Vanhanen sieht Finnland nicht als Teil der Gruppe sogenannter sparsamer Mitgliedsstaaten in der Europäischen Union, Welt

- Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls (FIU) zählt mittlerweile 144 relevante Vorgänge mit Bezug auf den mutmasslichen Bilanzbetrug bei Wirecard, Bild

bis Sonntag 20.30 Uhr

- Im Kfw-Verwaltungsrat wachsen Zweifel an der Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfer EY, nachdem dieser jahrelange die Bilanzen des Skandalkonzerns Wirecard ohne Folgen geprüft hat, HB

- Immer mehr Händler beschweren sich über nachteilige Behandlung durch den Versandriesen Amazon, Interview mit dem Präsidenten des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, HB

- Die französische Grossbank BNP Paribas will die Corona-Krise nutzen, ihr Deutschlandgeschäft aus- und umzubauen. Die Consorsbank soll dafür künftig wohlhabende Kunden betreuen, Interview mit dem Deutschland-Chef der BNP Paribas, Lutz Diederichs, HB

- Autobauer Opel fährt die Produktion in seinem Werk im thüringischen Eisenach weiter hoch, Interview mit Opel-Chef Michael Lohscheller, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Autobauer Opel will ab 2021 Wasserstoff-Autos testen, Interview mit Opel-Chef Michael Lohscheller, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Armin Laschet, Kandidat für den CDU-Vorsitz, hat keine Aversionen gegen eine grosse Koalition auf Bundesebene, Interview, Neuen Westfälischen

- Der chinesische Aussenminister Wang Yi strebt bei dem Verhandlungen über ein Investitionsabkommen mit der EU eine Einigung bis zum Jahresende an, Les Echos

- Geht es nach den Kommu­nen, ist für Gewerk­schafts­for­de­run­gen nach mehr Lohn und kürze­ren Arbeits­zei­ten im Öffentlichen Dienst eigent­lich kein Raum, Interview mit Kommu­nal-Arbeit­ge­ber­prä­si­dent Ulrich Mädge, FAZ

- IG Metall will zeitnahe Verhandlungen mit dem Continental-Vorstand über einen Zukunfts­pakt und Beschäf­ti­gungs­si­che­rung, FAZ

- Deut­sche Bank ist im Bieter­ver­fah­ren um die Reste von Wirecard noch nicht aus dem Rennen, FAZ

(AWP)