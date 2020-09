Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WOCHENPLUS IN GEFAHR - Die am Vortag begonnenen Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienmarkt könnten dem Dax in letzter Minute noch die bislang positive Wochenbilanz verderben. In Ehrfurcht vor den am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen bringen die Anleger neuerdings lieber ihre Gewinne in trockene Tücher. Dies dürfte sich am Freitag mit einem nochmals moderat tieferen Handelsstart fortsetzen. Am Vortag war der Dax auf einem zunächst erreichten Hoch in der Viruskrise schon mächtig abgerutscht, am Freitag taxierte ihn der Broker IG eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt nochmals 0,17 Prozent tiefer auf 13 035 Punkte. In der Wochenbilanz würde er unter 13 033 Zählern noch ins Minus rutschen.

USA: - DEUTLICHE VERLUSTE NACH REKORDJAGD ZUVOR - Die Rekordserie der Technologiewerte ist am Donnerstag jäh ausgebremst worden. Der Auswahlindex Nasdaq 100 , der seit dem Frühsommer von Höchststand zu Höchststand eilte, und seine Rally zuletzt noch beschleunigte, rutschte um 5,23 Prozent auf 11 771,36 Punkte ab. Der marktbreite S&P 500 fiel aus ebenfalls luftiger Höhe um 3,51 Prozent auf 3455,06 Punkte zurück und der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank um 2,78 Prozent auf 28 292,73 Punkte. Ihm war seit dem Einbruch in der Corona-Krise im Februar noch kein neuer Rekord gelungen.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Freitag vor allem wegen der schwachen Vorgaben aus den Vereinigten Staaten nachgegeben. In Japan büsste der Leitindex Nikkei-225 knapp eine halbe Stunde vor Handelsende etwas mehr als ein Prozent ein. Auf Wochensicht liegt der Nikkei-225 aber noch leicht im Plus. In China ging es zuletzt rund eineinhalb Prozent nach unten und auch an den anderen Börsen wie in Hongkong gab es deutliche Verluste.

DAX 13057,77 -1,4% XDAX 13011,08 -2,48% EuroSTOXX 50 3304,22 -1,01% Stoxx50 2967,35 -1,26% DJIA 28292,73 -2,78% S&P 500 3455,06 -3,51% NASDAQ 100 11771,37 -5,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,86 -0,12%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1849 -0,02% USD/Yen 106,18 -0,01% Euro/Yen 125,81 -0,03%

ROHÖL:

Brent 43,71 -0,36 USD WTI 40,97 -0,40 USD

PRESSESCHAU

bis 06.00 Uhr:

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus, sind für Verkürzung von Corona-Quarantänezeit, Welt

- CSU-Chef Markus Söder: Union sollte nicht glauben, dass Bundestagswahl einfach wird, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert wenige Tage vor einem geplanten Autogipfel im Kanzleramt weitere Kaufprämien für Fahrzeuge und kündigt Vorschläge gemeinsam mit Bayern und Baden-Württemberg an, Rheinische Post

- FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff: Angriff auf Nawalny ist ein Zeichen der Schwäche, Passauer Neue Presse

- Der Chef des Bundestags-Wirtschaftsausschusses, der Linken-Politiker Klaus Ernst, hält auch eine Verstrickung der USA in den Mordanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny für denkbar, Rheinische Post

- CSU-Chef Markus Söder bleibt skeptisch: 'Einheitliche Regeln im Sport wichtig', Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt begrüsst Unionsforderung nach 5000 neuen Medizinstudienplätzen als "starkes Signal", Neue Osnabrücker Zeitung

bis 01.00 Uhr:

- CSU-Chef Markus Söder fordert Senkung der Energiepreise/will Weihnachtsmärkte mit Auflagen erlauben/zurückhaltend über die Siegchancen der Union bei der Bundestagswahl, Interview, Funke

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat berufsrechtliche Schritte gegen Mediziner angekündigt, die bei Demonstrationen gegen die Corona-Massnahmen ärztliche Kollegen verunglimpfen und beleidigen, Funke

- Der weissrussische Machthaber Alexander Lukaschenko wird nicht auf der Sanktionsliste der EU erscheinen, Welt

- Wegen des versuchten Mordes am russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny appelliert Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko an Altkanzler Gerhard Schröder, auf Ruhegehalts-Ansprüche aus seiner Amtszeit zu verzichten Bild

bis 23.45 Uhr:

- US-Justizministerium reicht gegen Google in kommender Woche Klage ein, NYT

- BVI und GDV beschweren sich bei EU-Kommission übers Preisgebaren von S&P, Moodys und Fitch, BöZ

- Henkel arbeitet am eigenen Start-up-Portfolio, BöZ

- Bet-at-home baut auf Nachholeffekte, Interview mit Co-Chef Michael Quatember, BöZ

- Effizienzsteigerungen von Gesco verzögern sich, Interview mit Finanzchefin Kerstin Müller-Kirchhofs, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Die Allianz forciert den Verkauf seiner Software-Tochter, HB

- SAP-Mitgründer und Curevac-Mehrheitseigentümer: "Wir wollen das Rennen um den besten Impfstoff gewinnen", Interview, HB

- Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betont Notwendigkeit von Nord Stream 2, Interview, HB

- Deutsche Bank-Chef Christian Sewing fordert von Europa: Nur wer einig ist, der kann auch streiten, Gastbeitrag, FAZ

- "Apple hat den ehrgeizigsten Klimaplan", Gespräch mit Lisa Jackson, Vizepräsidentin für Umwelt, FAZ

- Angesichts des milliardenschweren Bilanzbetrugs bei Wirecard sieht die Bundesregierung Reformbedarf bei der Abschlussprüferaufsichtsstelle (Apas), HB

- Bundesfinanzministerium will strengere Regeln für Wertpapiergeschäfte von eigenen Mitarbeitern und denen der Finanzaufsicht, HB

- Nach dem Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen Alexej Nawalnyj hat Norbert Röttgen (CDU), der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, einen Stopp des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 gefordert, Interview, FAZ

- Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Alexander Graf Lambsdorff hat bis zur Aufklärung des Falls Nawalny ein Moratorium für den Bau von Nord Stream 2 gefordert, Welt

- Der aussenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, plädiert im Fall des vergifteten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny für eine harte Reaktion der EU, will aber dennoch am Pipelineprojekt Nord Stream 2 festhalten, Wiwo

- Gesundheitspolitiker plädieren für kürzere Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen, Welt

- Hamburgs Opern-Intendant Georges Delnon warnt vor tiefgreifenden Corona-Folgen für die Hochkultur, Interview, HB

- Die Privatbank Warburg hat in der Cum-Ex-Affäre offenbar intensiv versucht, Einfluss auf die Hamburger Regierung zu nehmen, um einer Steuerrückzahlung in Höhe von rund 90 Millionen Euro zu entgehen, Zeit

- Ex-Bundesbankchef Axel Weber warnt vor den Langfristfolgen der Corona-Krise: "Keine schnelle Erholung", Interview, HB

