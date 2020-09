----------

DEUTSCHLAND: - STABIL NACH HOHEM VORTAGSPLUS - Der Dax wird am Dienstag nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor der Eröffnung mit plus 0,20 Prozent auf 13 127 Punkten. Am Montag hatte er unter anderem dank der Hoffnung auf eine weiter sehr lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kräftig zugelegt und seine Schwäche an den Tagen davor teils wieder wettgemacht. In den Blick rücken nun auch zunehmend die Verhandlungen über einen Handelspakt der Europäischen Union mit Grossbritannien nach dem Brexit.

USA: - FEIERTAG - An den US-Aktienmärkten fand am Montag wegen des Feiertags "Labor Day" kein Handel statt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den asiatischen Aktienmärkten hat es am Dienstag keine einheitlihe Tendenz gegeben. Während die Kurse in Japan und Südkorea grösstenteils anzogen, gaben sie in China und Hongkong nach. In Tokio legte der Leitindex Nikkei-225 zuletzt knapp ein halbes ein halbes Prozent zu, während der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,6 Prozent nachgab.

DAX 13100,28 2,01% XDAX 13128,19 1,28% EuroSTOXX 50 3314,07 1,64% Stoxx50 2977,68 1,69% DJIA 28133,31 -0,56% (Freitag) S&P 500 3426,96 -0,81% (Freitag) NASDAQ 100 11622,13 -1,27% (Freitag)

Bund-Future 176,53 +0,07%

Euro/USD 1,1807 -0,06% USD/Yen 106,27 -0,01% Euro/Yen 125,47 -0,09%

Brent 38,93 -0,84 USD WTI 41,87 -0,14 USD

- "Wiederaufbaufonds wird es nur einmal geben": Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz fordert, dass Corona-Hilfen eine Ausnahme bleiben, Interview, Welt

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lehnt Stopp der Ostseepipeline Nord Stream 2 strikt ab, Spiegel

- Wirtschaftsminister der Bundesländer protestieren gegen Vorhaben der Bundesregierung, ein neues Unternehmenssanktionsrecht einzuführen, HB

- Lidl expandiert und überflügelt Kaufland in Osteuropa, LZ

- Erziehern fehlen Perspektiven für beruflichen Aufstieg, HB

- Nächstes Jahr 14 Euro mehr im Monat für Hartz-IV-Empfänger, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Grüne fordern Vier-Tage-Woche für kriselnde Autobranche, HB

- Fall Nawalny: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht Sanktionen gegen Russland skeptisch, ARD-Sendung 'hart aber fair'

- AOK-Verbandschef Martin Litsch kritisiert "Überangebot an Kliniken" und will Preise für Corona-Tests drücken, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Wohnwagen- und Reisemobil-Hersteller Knaus Tabbert will Kapazitäten in Corona-Krise deutlich ausbauen, Gespräch mit Vorstandschef Wolfgang Speck, Welt

- Zu Beginn der Steuerschätzung hat der Deutsche Städtetag von Bund und Ländern zusätzliche Milliarden-Hilfen gefordert, Interview mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Funke

- Der stellvertretende Aussenminister Polens, Pawel Jablonski, hat mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers vor einer Fortsetzung des Baus der Gaspipeline Nord Stream 2 gewarnt, Welt

- Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber verteidigt Corona-App gegen Kritik: "Öfter heruntergeladen als alle anderen App-Lösungen aus EU-Nachbarländern zusammen", Interview, Funke

- INSA-Meinungstrend: Union verliert deutlich, Bild

- Vor dem Autogipfel im Kanzleramt hat die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer eindringlich vor einer Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren gewarnt, Interview, Funke

- Die US-Luftfahrtbehörde FAA erwägt Überprüfung von zahlreichen Flugzeugen des Boeing-Modells 787 Dreamliner, WSJ

- Der Wirtschaftsweise und Geldpolitik-Experte Volker Wieland spricht sich gegen eine weitere Lockerung des EZB-Kurses aus: "Man kann die Geldpolitik nicht einfach dem Finanzministerium überlassen", Interview, BöZ

- Der Chef des Center Automotive Research (CAR), Ferdinand Dudenhöffer, hat sich für eine drastische Senkung der Mehrwertsteuer auf alle Produkte ab 10 000 Euro ausgesprochen, Interview, Merkur

- Der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen über die zweite Verhandlungsrunde zum EU-Haushaltsrahmen: "Es läuft alles noch sehr schleppend und zäh", Interview, BöZ

- Heide-Raffineriechef Jürgen Wollschläger fordert EEG-Nachbesserungen, Interview, BöZ

- Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will EU-Klimaziel für 2030 auf 55 Prozent anheben, FAZ

- Lufthansa-Chef Carsten Spohr überarbeitet als Antwort auf die Krise seine Strategie: Neustart dürfte zusätzlichen Jobabbau nötig machen, HB

- AB Inbev startet Prozess für Nachfolge von Konzernchef Carlos Brito, FT

- Regierung plant neue Plattform: Autoindustrie soll Daten austauschen, HB

- SPD-Chef Norbert Walter-Borjans für Staatseinstieg bei kriselnden Autozulieferern, Interview, HB

- Mecklenburg-Vorpommern will mehr Zuschauer bei Sportveranstaltungen zulassen, Interview mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), Spiegel

- Grosse Koalition einigt sich auf Novelle für Wohnungseigentumsgesetz, Spiegel

- Einen in Deutschland seltenen Milliardenfonds hat die mittelstandsorientierte DPE Deutsche Private Equity aufgelegt, FAZ

- Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), hat Berichte über eine Entführung der weissrussischen Oppositionsführerin Maria Kolesnikova als "äusserst beunruhigend" bezeichnet, Funke

- Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) fordert angesichts der Verhaftung von Kolesnikowa die Freilassung der weissrussichen Oppositionspolitikerin, Bild

- Deutsche Bank in London ruft ein Fünftel der Beschäftigten zurück ins Büro, Financial News

- Der MIT-Ökonom Andrew McAfee sieht die Mittelschicht bedroht, Interview, HB

- Faire Lieferketten sind längst möglich, Gastbeitrag von Gerd Müller (CSU), Bundes­mi­nis­ter für wirt­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit und Entwick­lung sowie

Nanda Berg­stein, Direk­to­rin Unter­neh­mens­ver­ant­wor­tung bei Tchibo, FAZ

- Bevor die Sozialdemokraten sich in Koalitions-Arithmetik üben, brauchen sie aus Sicht von ex-Kanzleramtsminister Bodo Hombach eine inhaltliche Erfrischungskur und ein klares Konzept, Gastbeitrag, HB

- Für eine deutsche-französische Föderation, Gastbeitrag von Daniel Cohn-Bendit und Claus Leggewie, FAZ

