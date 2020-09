Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Der Dax dürfte am Freitag nur moderat schwächer starten und sich damit zunächst weiter im Bereich der 13 200 Punkte aufhalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor der Eröffnung bei 13 200 Punkten mit einem Minus von 0,07 Prozent. Gerade mit Blick auf die Vortagesverluste am New Yorker Aktienmarkt zeigt sich der Dax vor dem Wochenende damit in robuster Verfassung. Die zwischenzeitliche Erholung der US-Techwerte zusammen mit einer optimistischeren Europäischen Zentralbank (EZB) hatte ihn in dieser Woche angetrieben. Die am Vortag veröffentlichten geldpolitischen Entscheidungen der EZB gaben ihm dann aber keine weiteren Impulse mehr. Auf Wochensicht hat sich das Barometer aktuell ein Plus von 2,8 Prozent erarbeitet.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Eine deutliche Vortagserholung an den US-Börsen hat sich am Donnerstag als kurzer Zwischenakt in der jüngsten Korrektur erwiesen. Sowohl der Dow Jones Industrial als auch der Nasdaq 100 waren zwar höher in den Tag gestartet, dann aber beide klar ins Minus abgerutscht. Der Dow verlor 1,45 Prozent auf 27 534,58 Punkte. Eine erneute Verkaufswelle bei den zuletzt schwankungsreichen Technologiewerten habe die Richtung vorgegeben, hiess es am Markt. Deren Auswahlindex Nasdaq 100 büsste 2,12 Prozent auf 11 154,12 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,76 Prozent auf 3339,19 Zähler.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die grössten Aktienmärkte zum Wochenausklang zugelegt. In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei-225 rund eine Stunde vor Handelsende ein 0,6 Prozent und steuert damit auf ein Wochenplus zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong legten ebenfalls zu.

DAX 13'208,89 -0,21% XDAX 13'110,51 -1,03% EuroSTOXX 50 3'312,77 -0,36% Stoxx50 2'976,34 -0,69% DJIA 27'534,58 -1,45% S&P 500 3'339,19 -1,76% NASDAQ 100 11'154,12 -2,12%

Bund-Future 173,67 -0,01%

Euro/USD 1,1834 0,16% USD/Yen 106,18 0,05% Euro/Yen 125,66 0,21%

Brent 39,91 -0,15 USD WTI 37,21 -0,09 USD

bis 06.00 Uhr:

- Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU): EU braucht gemeinsame Flüchtlingspolitik, Passauer Neue Presse

- Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will "historischen Kompromiss" zur Klimarettung. Klimaneutrale Gesellschaft bis 2050, Der Spiegel

- FDP-Finanzpolitiker Markus Herbrand wirft Scholz im Wirecard-Skandal Untätigkeit bei Umbau der Finanzpolizei FIU vor, Rheinische Post

- Der Russland-Kenner und frühere Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD): Putin fürchtet gemeinsame Reaktion der EU, Neue Osnabrücker Zeitung

- Schiffbauverband begrüsst Staatshilfen zur Stabilisierung der Schiffbauindustrie, Gespräch mit Reinhard Lüken, Hauptgeschäftsführer des Verbands für Schiffbau und Meerestechnik (VSM), Neue Osnabrücker Zeitung

- Drohnenabwehr an Flughäfen kostet 400 Millionen Euro, Rheinische Post

- Neuer Vettel-Vertrag mit Aston Martin ohne konkrete Laufzeit, Bild

bis 01.00 Uhr:

- Das Verteidigungsministerium plant die Einführung von weiblichen Dienstgraden noch in dieser Legislaturperiode, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Nach den Pannen rund um den Warntag fordern Politiker von FDP und Grüne, die Übung zu wiederholen, Bild

- Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will kürzere Rotationszeit für Bilanzprüfer, Interview, HB

- Der Vorsitzende der SPD-Abgeordneten im Europaparlament, Jens Geier, hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vorgeworfen, sie sei in ihrer bisherigen Amtszeit bislang mehrere Versprechen schuldig geblieben, Interview, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) macht 2021 rund 100 Milliarden Euro neue Schulden, Spiegel

- Netflix-Chef Reed Hastings: "Wir bewundern Disney, wir haben Respekt vor Disney", Interview, HB

- Die Bundesregierung treibt nach dem Wirecard-Skandal die Reform der Finanzaufsicht Bafin voran, HB

- Der britische-schwedische Pharmakonzern Astrazeneca hat die klinische Studie für seinen vielversprechenden Corona-Impfstoff offenbar nicht zum ersten Mal gestoppt, Statnews

- Commerzbank will die Mittelstandsbank wiederbeleben, BöZ

- Die Europachefin der UBS, Christl Novakovic, über prominente Neuzugänge bei der Schweizer Grossbank, die boomende Vermögensverwaltung und die lange ersehnte Trendwende im schwierigen Deutschlandgeschäft: "Die Coronakrise hat uns geholfen", Interview, HB

- Der Chef des Familienkonzerns s.Oliver, Claus-Dietrich Lahrs, über seine grossen Pläne und die fragwürdige Corona-Politik der Regierung, Interview, HB

- Die kommunalen Spitzenverbände in NRW wollen in den nächsten beiden Jahren mehr Unterstützung von Bund und Land, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW, Bernd Jürgen Schneider, Rheinische Post

- Als Deutschland-Chef von Google will Philipp Justus mit dem Einzelhandelsverband Läden ins Internet bringen, Interview, FAZ

- Corona beschert Desinfektionsmittelspezialist Schülke einen Umsatzsprung, FAZ

- Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD): Tesla-Fabrik könnte 40 000 Jobs schaffen, FAZ

- Der ARD-Vorsitzende und WDR-Intendant, Tom Buhrow, wirbt in den Bundesländern gerade für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags: Als Plus führt er den Journalismus der ARD an, Interview, FAZ

