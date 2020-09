----------

DEUTSCHLAND: - AUF VORTAGSNIVEAU - Der Dax lässt weiter einen klaren Trend vermissen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor der Eröffnung auf 13 192 Punkte und damit praktisch auf dem Vortagsniveau. Tag zuvor war ein Vorstoss auf 13 339 Punkte abermals schnell eingefangen worden und der Dax bestätigte damit seinen jüngsten Schlingerkurs. Von der Wall Street fehlt ein klares Signal. Der Einbruch der Technologiewerte scheint zwar zunächst passe, die Nasdaq-Indizes bleiben aber angeschlagen. Der Dow bewegt sich derweil nach seinem Rückschlag ebenfalls seitwärts, auch wenn der Wochenstart dank der Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff und Übernahmeaktivitäten positiv ausfiel. Im Fokus bleibt der Fed-Zinsentscheid am Mittwochabend nach Xetra-Schluss

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach zwei Verlustwochen in Folge deutlich zugelegt. Fusionen und Übernahmen heizten die Stimmung an der Wall Street am Montag auf. Zudem sorgten Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff für bessere Laune. Vor diesem Hintergrund griffen die Anleger vor allem bei den konjunktursensiblen Technologiewerten zu, die Anfang des Monats noch nach ihrer jüngsten Rekordrally schwer unter Druck geraten waren. Der Dow kletterte um 1,18 Prozent auf 27 993,33 Punkte in die Höhe. Der marktbreite S&P 500 zog um 1,27 Prozent auf 3383,54 Punkte an. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,72 Prozent auf 11 277,76 Punkte nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Kurse in Japan nachgaben, zogen sie an den meisten anderen Börsenplätzen überwiegend an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büsste rund eine Stunde vor Handelsende 0,4 Prozent ein Beim CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es dagegen ging es dabei ebenso wie beim Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong jeweils um rund ein halbes Prozent nach oben.

DAX 13193,66 -0,07% XDAX 13173,76 -0,06% EuroSTOXX 50 3316,79 0,03% Stoxx50 2987,57 0,05% DJIA 27993,33 1,18% S&P 500 3383,54 1,27% NASDAQ 100 11277,76 1,72%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,04 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1898 0,26% USD/Yen 105,64 -0,08% Euro/Yen 125,69 0,19%

ROHÖL:

Brent 39,62 +0,01 USD WTI 37,28 +0,02 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Frank Remus, Vertreter des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) in Deutschland, nimmt wegen Lesbos EU in die Pflicht, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- 'Irgendwie ironisch': Bill Gates staunt über Verschwörungstheorien, Bild

- Microsoft-Gründer Bill Gates glaubt, dass bereits in drei Monaten mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus die Zulassung erhalten werden, Interview, HB

- Microsoftgründer Bill Gates, der mit der Bill & Melinda Gates Foundation in den vergangenen zehn Jahren mehr als 20 Milliarden US-Dollar in Impfstoffe investiert hat, erwartet Millionen Todesfälle durch Covid-19, bevor die Pandemie im Griff ist, Interview, Spiegel

- In der Diskussion um Arbeit im Homeoffice beharren die Gewerkschaften trotz scharfer Kritik der Arbeitgeber auf einem Rechtsanspruch der Beschäftigten, Interview mit DGB-Chef Reiner Hoffmann, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bitkom und CDU-Digitalpolitiker fordern digitale Alternativen zu Briefwahl, Rheinische Post

- Die IG Metall pocht auf Erfüllung der Investitionszusagen bei den Stahlwerken von Thyssenkrupp, Interview mit Knut Giesler, Bezirksleiter der Gewerkschaft, Rheinische Post

- Der Bewerber für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, beklagt Versäumnisse der CDU-Spitze bei Parteitagsvorbereitung und Grundsatzprogramm, Interview, Rheinische Post

- Die Bundesregierung will die Etablierung der europaweit einheitlichen Regulierung von Krypto-Assets und Stablecoins wie Libra mit Hochdruck voranbringen, Interview mit Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, BöZ

- Die UBS-Bankerin Alexandra Weck über das Frauen-Netzwerk Fintech Ladies sowie über Diversität, Chancengleichheit und strukturellen Wandel in der Finanzbranche. Interview, BöZ

- Wirecard: Gegen kriminelle Energie hilft auch mehr externe Kontrolle nur bedingt, Gastbeitrag von Dietmar Hexel, Ex-DGB-Vorstand und Mitglied der Kodexkommission, BöZ

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) strebt eine Moria-Lösung bis Mittwoch an, Welt

- MAN-Chef Andreas Tostmann schlägt in einer internen Videobotschaft Alarm: "Ohne VW wäre die Lage existenzbedrohend", Merkur.de

bis 05.00 Uhr:

- Österreichs Finanzminister fordert schnellstmöglichen Ausstieg aus Corona-Hilfen, Interview mit Gernot Blümel, Welt

- Bundesregierung bekam von zurückgeholten Urlaubern bislang 2,7 Millionen Euro Flugkosten erstattet, Bild

- Grünen und Linke verlieren im INSA-Wahltrend, Bild

- Präsident des Bundesamts für Verbraucherschutz fordert deutlich mehr Lebensmittelkontrollen bei Risiko-Betrieben, Funke

- Bill Gates, der im Zentrum vieler Corona-Verschwörungstheorien steht, nimmt die Verbreitung von Desinformation und Lügen im Internet während der Virus-Krise sehr ernst - erwartet bis zu vier Corona-Impfstoffe Anfang 2021, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Die Bundesregierung will die Etablierung der europaweit einheitlichen Regulierung von Krypto-Assets und Stablecoins wie Libra mit Hochdruck voranbringen, BöZ

- UBS-Bankerin und Fintech-Ladies-Botschafterin Alexandra Weck: Frauen netzwerken anders als Männer, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Fraport erwartet für 2020 im Auslandsgeschäft 100 Millionen Euro Betriebsgewinn, HB

- Bankenpräsident Hans-Walter Peters fordert nach der Wirecard-Affäre härtere Regeln für Wirtschaftsprüfer, HB

- Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Carsten Linnemann warnt vor einer Zunahme der Insolvenzanmeldungen als Folge der Corona-Krise, Zeit

- Volkswagen hat fast 700 Millionen Euro für die Arbeit von US-Kontrolleur Larry Thompson gezahlt, HB

- Berliner Chemieunternehmen Atotech will an die Börse, FAZ

- Ostbeauftragter: Neue Bundesländer dank Industrieansiedlungen wie Tesla auf gutem Weg, HB

- Aldi-Familie: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachtes der Untreue, Business Insider

- Geldwäschebekämpfung: Bundesrechnungshof fordert Zugriffsrechte des Zolls auf Polizei- und Steuerdaten, Wiwo

- Die deutsche Automobilindustrie warnt vor der Deindustrialisierung in Europa, sollten die Klimapläne der EU-Kommission umgesetzt werden, HB

- Präsident des Deutschen Landkreistages gegen Alleingänge deutscher Städte bei Aufnahme von Migranten aus Moria, Interview mit Reinhard Sager (CDU), Welt

