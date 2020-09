----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM PLUS ERWARTET - Nach einer verlustreichen Vorwoche stehen die Signale am deutschen Aktienmarkt am Montag wieder auf Kursgewinne. An der Wall Street hatten die Börsen am Freitag im späten Handel kräftig zugelegt, angetrieben einmal mehr von den grossen Technologieaktien. Der Dow war nach dem Handelsschluss in Europa um rund ein Prozent gestiegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund eineinhalb Stunden vor der Eröffnung eineinhalb Prozent höher auf 12 656 Punkte. Die vergangene Börsenwoche war mit einem Abschlag des Dax von fast fünf Prozent enttäuschend, zwischenzeitlich hatte der Leitindex auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli gehandelt.

USA: - DEUTLICH IM PLUS - Wieder anziehende Technologiewerte haben am Freitag eine schwungvolle Erholung an den US-Börsen angeführt. Wegen konjunktureller und politischer Sorgen war der Dow Jones Industrial zwar lustlos in den Handel gestartet, dann aber wurden die Anleger immer mutiger. Am Ende gewann der Leitindex 1,34 Prozent auf 27 173,96 Punkte. Sein Wochenminus, das ihm der Kursrutsch am Montag einbrockte, konnte er so in letzter Minute noch auf unter zwei Prozent reduzieren. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stieg am Freitag um 2,34 Prozent auf 11 151,13 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte 1,60 Prozent auf 3298,46 Punkte zu.

ASIEN: - IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte gestützt von positiven Vorgaben von den US-Börsen zugelegt. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 rund 45 Minuten vor Handelsende 0,6 Prozent zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte knapp ein Prozent.

DAX 12469,20 -1,09% XDAX 12561,20 -0,55% EuroSTOXX 50 3137,06 -0,71% Stoxx50 2882,03 -0,22% DJIA 27173,96 1,34% S&P 500 3298,46 1,60% NASDAQ 100 11151,13 2,34%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,61 -0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1638 0,07% USD/Yen 105,31 -0,25% Euro/Yen 122,56 -0,18%

ROHÖL:

Brent 41,63 -0,29 USD WTI 39,93 -0,32 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will verhindern, dass ein Konzept zur Staatsbeteiligung an die Öffentlichkeit gelangt, HB

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert wegen Corona für Obergrenze von 25 Personen bei privaten Feiern, Bild

- "Staat hat bei Privatfeiern in Wohnungen nichts zu suchen": Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will Bundesland trotz der Pandemie Freiheiten gewähren, Interview, Welt

- Landkreistags-Präsident Reinhard Sager rügt Verdi: Warnstreiks passen nicht in Corona-Zeit, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Glyphosat hat viele Vorteile für die Umwelt": Bayer-Vorstand Liam Condon zu den Folgen des europäischen Green Deals und einem Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft, Interview, Welt

- Bundestagsabgeordneter Johannes Vogel (FDP) fordert Reform des Arbeitszeitgesetzes, Bild

- US-Präsident Donald Trump zahlte jahrelang kaum Steuern, New York Times

- Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann kritisiert Verlängerung des Kurzarbeitergeldes und nennt Recht auf Homeoffice "realitätsfremd", Bild

- Gorleben laut Medienbericht bei Endlagersuche aus dem Rennen, Spiegel

- Norbert Röttgen, Kandidat für den CDU-Vorsitz: Kampf um die Mitte zwischen CDU und Grünen, Rheinische Post

- CDU-Bundesvorstandsmitglied Axel E. Fischer und Christian von Stetten (CDU), Vorsitzender des Parlamentskreises Mittelstand der Unions-Bundestagsfraktion, kritisieren Söders Vorstoss zum Ende des Verbrennungsmotors, Augsburger Allgemeine

bis 20.30 Uhr:

- Verdi fordert von designiertem Commerzbank-Chef Bekenntnis zur Unabhängigkeit des Instituts, HB

- Siemens hat Flender direkt zum Verkauf gestellt, FAZ

- Engie-Aufsichtsrat trifft sich am Mittwoch zur Suez-Diskussion, Les Echos

- Steuerzahlerbund und Verbände fordern schnellere Postreform, FAZ

- TK verzeichnet 100 Mal mehr Anträge auf Ratenzahlung bei Kassenbeiträgen, Funke

- SPD will bundesweite Maskenpflicht auf belebten Strassen und Plätzen, Welt

- BCG-Studie: Arbeitsaufwand für Elektroauto-Fertigung genauso hoch wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, HB

- Bundesfinanzministerium sorgt sich um Abfluss von Corona-Rettungsgeldern ins Ausland, HB

- "Unwissenheit schützt nicht vor Strafe", Gespräch mit Wirtschaftsprüfer Michael Hermanns, HB

- Münchener Verein schliesst sich Klima-Selbstverpflichtung der deutschen Finanzindustrie an, FAZ

- "Wir müssen immer verliebt in die Natur sein", Gespräch mit Coco-Mat-GmbH-Chef Paul Evmorfidis, FAZ

