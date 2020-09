----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX NIMMT WIEDER 13 000 PUNKTE INS VISIER - Nach einem fulminanten Wochenbeginn könnte der Dax am Dienstag noch eine Schippe drauflegen. "Der Dax ist auf dem Weg in Richtung 13 000 Punkte", hiess es am Morgen von der Bank Donner & Reuschel. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp eineinhalb Stunden vor der Eröffnung 0,27Prozent höher auf 12 906 Punkte. Mit Kursgewinnen von mehr als drei Prozent war der deutsche Leitindex in die neue Börsenwoche gegangen. Experte Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets wies mit Blick auf die Corona-Krise darauf hin, "dass es für die Wirtschaft nicht so schlimm gekommen ist wie noch vor einigen Monaten gedacht". Börsianer honorierten das mit steigenden Kursen.

USA: - ERHOLUNG GEHT WEITER - An den US-Börsen ist die Erholung am Montag mit Tempo weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial konnte in der Spitze zwei Prozent zulegen, am Ende brachte er mit 27 584,06 Punkten immerhin ein Plus von 1,51 Prozent über die Ziellinie. Als nächste Etappenziele gelten nun die Tausendermarke von 28 000 Punkten und das Zwischenhoch vom Monatsanfang bei 29 199 Punkten. Anders als zuletzt sah es lange so aus, als ob der Dow die Technologiewerte dieses Mal abhängen kann. Am Ende aber überholten Apple, Amazon & Co das übrige Feld wieder. Fast auf Tageshoch ging der technologielastige Nasdaq 100 1,91 Prozent höher bei 11 364,45 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,61 Prozent auf 3351,60 Punkte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND IM PLUS - In Asien haben die Aktienmärkte am Dienstag nach den kräftigen Gewinnen zum Wochenauftakt grösstenteils weiter zugelegt. So legte der japanische Leitindex Nikkei 225 rund 45 Minuten vor Handelsende 0,45 Prozent zu. In China zog der der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt rund ein halbes Prozent an. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab dagegen leicht nach.

DAX 12870,87 3,22% XDAX 12874,95 2,50% EuroSTOXX 50 3223,19 2,75% Stoxx50 2938,07 1,94% DJIA 27584,06 1,51% S&P 500 3351,60 1,61% NASDAQ 100 11364,45 1,91%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,59 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1671 0,04% USD/Yen 105,57 0,06% Euro/Yen 123,22 0,11%

ROHÖL:

Brent 42,26 -0,17 USD WTI 40,36 -0,24 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr

- Politik und Wirtschaft setzen grosse Erwartungen in neuen Berliner Grossflughafen BER, HB

- Luxusgüterkonzern LVMH sieht weitere Aussichten für US-Edeljuwelier Tiffany nach Streit um Übernahme als düster an und kritisiert dessen Umgang mit Corona-Krise scharf, FT

- Strategiewechsel: Migros verabschiedet sich von LeShop, LZ

- Anton Börner, designierter Präsident des Bundesverbandes Grosshandel, Aussenhandel, Dienstleistungen (BGA), fordert einen anderen Umgang mit China und Russland, Interview, Welt

- Gründer setzen auf Grüne und Union, HB

- Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU): Pandemie könnte wieder Unterricht gefährden, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- "Traurig, was man über Marsalek liest": Andrej Tschuprygin, ehemaliger Militäroffizier, der für den russischen Geheimdienst GRU arbeiten soll, bezweifelt, dass sich ehemaliger Wirecard-Manager in Russland aufhält, Interview, Welt

- Airbus stellt seinen Mitarbeitern maximal 24 Monate Kurzarbeit in Aussicht, HB

- Matthias Miersch, SPD-Fraktionvize im Bundestag, zur Endlager-Debatte: Bayern begeht grobes Foul, Passauer Neue Presse

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) zur Klimakrise: Es droht die "Hitze-Apokalypse", T-Online

- Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch: Treuhandpolitik war Kardinalfehler der deutschen Einheit, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- EQT macht Apleona verkaufsbereit, BöZ

- DIW-Präsident Marcel Fratzscher bringt Teilprivatisierung des Hauptstadtflughafens BER ins Spiel , HB

- "Plattformen sind raus aus den Kinderschuhen", Gespräch mit Verband-deutscher-Kreditplattformen-Vertretern John von Berenberg-Consbruch und Constantin Fabricius, BöZ

bis 21.30 Uhr:

- "VW ist weit von ruhigem Fahrwasser entfernt", Gespräch mit Markenchef Ralf Brandstätter, FAZ

- "Ich habe nichts zu verbergen", Gespräch mit Grenke-Gründer Wolfgang Grenke, HB

- NTT könnte Tochter Docomo von der Börse nehmen, Nikkei

- Niedersächsische Kommunen wollen Braunschweigische Landessparkasse aus der NordLB herauslösen, HB

- Umfrage: Mehrheit der Deutschen schaut mit Sorge auf den Corona-Winter, Funke

- Tierwohl-Fachgespräch: Klöckner löst mit Einladung an AfD Streit in Koalition aus, HB

- Wirtschaft macht sich für einheitliches Vorgehen in der Coronakrise stark, HB

- Designierter Aussenhandelspräsident Anton Börner fordert mehr Härte gegenüber China und Russland, Welt

- Grüne und Union kritisieren Söders Vorstoss für "Corona-Ampel", Welt

- Insa-Meinungstrend: Grüne auf höchstem Wert sei über einem halben Jahr, Bild

- Immer mehr Ostdeutsche arbeiten freiberuflich, Funke

- Bundesregierung fordert vor Corona-Gipfel: Private Feiern auf 25 Personen begrenzen, Bild

