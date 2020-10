----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - Der zuvor recht stabil erwartete Dax ist am Freitagmorgen plötzlich unter Druck geraten. Sorgen bereitet den Anlegern die Meldung, dass sich der US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau mit dem Coronavirus angesteckt haben. Anschliessend ging es für den deutschen Leitindex um mehr als 100 Punkte abwärts. Gut eineinhalb Stunden vor Handelsstart taxierte der Broker IG den Dax mit 12 588 Punkten 1,12 Prozent unter dem Vortagesschluss auf Xetra.

USA: - LEICHT IM PLUS - Das anfangs noch sehr gute Stimmungsbild an der Wall Street ist am Donnerstag verblasst. Der Dow Jones Industrial war zwar fast ein Prozent höher in den Handel gestartet, wie schon am Vortag verlor er aber knapp über der Marke von 28 000 Punkten seinen Schwung und drehte im Verlauf sogar zeitweise ins Minus. Letztlich beendete er den ersten Handelstag im Oktober 0,13 Prozent höher bei 27 816,90 Punkten. Einmal mehr konnten die an der Nasdaq konzentrierten Technologiewerte den Dow weit in den Schatten stellen. Für den von dieser Branche geprägten Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,45 Prozent auf 11 583,20 Zähler bergauf. Der marktbreite S&P 500 verzeichnete ein Plus von 0,53 Prozent auf 3380,80 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI IM MINUS - Die Nachricht über die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten Donald Trump den japanischen Aktienmarkt belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor rund 45 Minuten vor Handelsende 0,7 Prozent, nachdem er zuvor noch leicht im Plus gelegen hatte. In Tokio konnte am Freitag wieder gehandelt werden. Am Donnerstag musste der Aktienhandel wegen einer historischen Technikpanne einen Tag pausieren. Weiter keine neuen Kurse gab es in China, Hongkong und Südkorea - dort pausiert der Handel wie schon am Donnerstag wegen eines Feiertags.

DAX 12730,77 -0,23% XDAX 12713,39 -0,13% EuroSTOXX 50 3194,09 0,02% Stoxx50 2902,76 -0,05% DJIA 27816,90 0,13% S&P 500 3380,80 0,53% NASDAQ 100 11583,20 1,45%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,83 0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1716 -0,27% USD/Yen 105,64 0,11% Euro/Yen 123,76 -0,17%

ROHÖL:

Brent 40,21 -0,72 USD WTI 38,00 -0,72 USD

PRESSESCHAU

bis 07.00 Uhr:

- Ikea-Geschäft boomt in der Krise/Konzernchef Jesper Brodin hält Engpässe für möglich, Interview, Welt

- Lebenszeit zu kurz für ideologischen Müll, Interview mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) zu 30 Jahre Deutsche Einheit, Welt

- Andrea Crisanti, Virologe an der italienischen Universität Padua zu Covid-19: Antwort auf die Katastrophe sind umfangreiche Tests, Welt

- Aktivistischer Aktionär Trian Fund Management kauft sich bei Investmentfirmen Invesco und Janus ein und will Konkurrenz zu den grössten Vermögensverwaltern der Welt formen, WSJ

- Container-Reederei Hapag-Lloyd will Digitalisierung weiter vorantreiben und dabei Transporte künftig auch von Tür zu Tür anbieten, HB

- Top-Architekt Ingenhoven rechnet mit dem neuen Boom der Heimarbeit ab: Homeoffice befördert das Mittelmass, HB

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Corona-Einschränkungen erinnerten mich an DDR, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU): Deutschland geht es "ziemlich gut", RTL/ntv

bis 23.45 Uhr:

- Henkel will US-Marktanteile zurückgewinnen, Gespräch mit Finanzvorstand Marco Swoboda, BöZ

- "Unser Geschäftsmodell ist stabil", Gespräch mit Sanlorenzo-Chef Massimo Perotti, BöZ

- Umfrage: Amerikaner gehen am freizügigsten mit ihren Daten um, HB

- "Ohne Verhandlungen stellen wir Zölle scharf", Gespräch mit EU-Handelspolitiker Bernd Lange (SPD), BöZ

- Kommende Pleitewelle: Arbeitsagentur-Chef Detlef Scheele stellt sein Haus auf "Ernstfall" ein, Bild

- CDU/CSU plant Reform der Riester-Rente, Bild

bis 21.00 Uhr:

- Engie benennt neuen Chef am Freitag, Le Figaro

- Palantir-Chef kritisiert Tech-Konzerne und fordert scharfe Regulierung, Gespräch mit Alexander Karp, HB

- Kas-Chef Norbert Lammert lehnt Wünsche, die Bewerber um den CDU-Vorsitz sollten sich einigen, ab/warnt vor Überbetonung der Probleme der deutschen Einheit, Focus

- Esi-Chef Gerald Knaus fordert Zahlungsstopp für EU-Mittel bei Verstössen gegen Rechtsstaatlichkeit, Welt

- Trumps ehemaliger Sicherheitsberater H. R. McMaster. nennt die Gaspipeline Nord Stream 2 "korrupten Deal", Spiegel

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will eine deutliche Verkürzung der Quarantäne für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten auf den Weg bringen, The Pioneer

- Thüringens Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) ruft zu mehr Verantwortung für die übrige Welt auf, Focus

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU): Wir haben die Fähigkeiten der Ostdeutschen unterschätzt, Funke

- 600 Experten fordern eine "Gesellschaft in Verantwortungseigentum", HB

- "Der Reiz liegt in der Aufgabe", Gespräch mit Ex-Globus-Chef Thomas Bruch, HB

- Die deutlich gestiegene Macht der Notenbanken ist ein Indiz für die Entscheidungsschwäche der Politik, Beitrag von Ökonom Bert Rürup, HB

- "Homeoffice befördert das Mittelmass", Gespräch mit Architekt Christoph Ingenhoven, HB

- Das Geheimnis eines erfolgreichen Kampfs gegen die Erderwärmung liegt in der

"Kostenwahrheit", Gastbeitrag von Ökonomen Reiner Eichenberger und David Stadelmann, HB

- Die unfruchtbare Diskussion über eine Angleichung des Ostens an den Westen muss beendet werden, Gastbeitrag von Kronberger Kreis, FAZ

