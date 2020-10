----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach den jüngsten Kursgewinnen scheinen sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt erst einmal ein wenig zurückzuhalten. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstagmorgen auf 13 145 Punkte und damit nur wenige Punkte über seinem letzten Schlusskurs. So legte der deutsche Leitindex binnen weniger Tage nun schon um rund 600 Punkte zu. Treiber sind die Zuversicht auf eine fortgesetzte Wirtschaftserholung und das Billiggeld der Notenbanken. Untermauert wurde die Zuversicht am Dienstag durch Daten aus China: Dort legte der Aussenhandel stark zu, wenngleich das Wachstum die Erwartungen nur knapp erreichte. Risiken, etwa durch das Corona-Infektionsgeschehen mit weltweit nach oben schnellenden Fallzahlen, rückten zuletzt in den Hintergrund. Einige Börsianer mahnen daher nach der jüngsten Aktienmarktrally zur Vorsicht, auch weil die US-Präsidentschaftswahl immer näher rückt. Sie könnte abermals für Kurskapriolen sorgen.

USA: - GEWINNE - An der Wall Street ist es nach den jüngsten Gewinnen am Montag weiter bergauf gegangen. Zu Beginn einer ereignisreichen Woche waren vor allem Technologietitel einmal mehr Trumpf bei den Anlegern. Insgesamt dominiert im Markt nach wie vor der Optimismus hinsichtlich einer Einigung der Republikaner und Demokraten auf ein weiteres Corona-Hilfspaket. Wegen des Bankenfeiertags "Columbus Day" war das Handelsgeschehen allerdings insgesamt eher ruhig. Der Dow Jones Industrial baute in den ersten Handelsstunden seine Gewinne sukzessive aus und blieb nicht weit unter der Marke von 29 000 Punkten. Danach ebbte der Schwung etwas ab - zum Schluss notierte er 0,88 Prozent höher bei 28 837,52 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann sogar 3,09 Prozent auf 12 088,11 Zähler.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den Börsen Asiens haben sich die Anleger am Dienstag zurückgehalten. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen trat zuletzt auf der Stelle, während es für den japanischen Leitindex Nikkei 225 leicht nach oben ging.

DAX 13138,41 0,67% XDAX 13160,57 0,7% EuroSTOXX 50 3298,12 0,76% Stoxx50 2974,07 0,69% DJIA 28837,52 0,88% S&P 500 3534,22 1,64% NASDAQ 100 12088,11 3,09%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,84 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1798 -0,12% USD/Yen 105,42 0,08% Euro/Yen 124,38 -0,03%

ROHÖL:

Brent 41,79 +0,07 USD WTI 39,47 +0,04 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Kurz vor Ministerpräsidentenkonferenz fordert der Deutsche Städte- und Gemeindebund eine Vereinheitlichung der Beherbergungsregeln, Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, Rheinischen Post

- Der Chef des Kassenärzte-Verbandes, Andreas Gassen, dämpft Hoffnungen auf einen Einsatz von Antigen-Schnelltests bei Grossveranstaltungen, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Unions-Politiker schlagen als Schutzmassnahme gegen Corona-Infektionen in der kalten Jahreszeit eine Verlängerung der Winterferien vor, Interview mit Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss, Bild

- Die FDP will einen nationalen Gedenktag für die zehn Opfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" einführen, Interview mit FDP-Bundestagsabgeordnete Grigorios Aggelidis, Tagesspiegel

- Bauernpräsident Joachim Rukwied sorgt sich um die Nachfolge auf vielen Bauernhöfen in Deutschland, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Hausärzte in NRW sehen sich derzeit mit einem Ansturm auf ihre Praxen wegen der Corona-Testungen konfrontiert, Interview mit dem Präsidenten des Hausärzteverbands Nordrhein, Oliver Funken, Rheinische Post

- Kinderschutzbund: Beherbergungsverbot trifft die Falschen, Interview mit dem Präsidenten des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, Rheinische Post

- Die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Ingrid Hartges, rechnet mit einer raschen Abschaffung der geltenden Beherbergungsverbote für Reisende aus inländischen Risikogebieten, Saarbrücker Zeitung

- Nur 56 Profisportvereine haben bisher Anträge für finanzielle Unterstützung aus dem Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes gestellt, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten

- Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF) hat seit 2017 zwei Mitarbeiter wegen rechtsextremistischen Verhaltens entlassen, Welt

bis 23.45 Uhr

- Talanx hält Aktienquote unter 1 Prozent, Gespräch mit Unternehmenschef Torsten Leue, BöZ

- Umfrage unter Grossbanken: Homeoffice überdauert Pandemie, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard zeigt sich: Viele übernommene Firmen sind kaum etwas wert, HB

- Goldman-Tochter wird zur Finanzplattform, Gespräch mit Marcus-Chef Harit Talwar, HB

- Bremen will beim Beherbergungsverbot in Bund-Länder-Runde nachverhandeln, T-Online

- Landkreistagchef: Grosse Verunsicherung durch Beherbergungsverbote in Corona-Krise, T-Online

- Wirtschaftsweise Veronika Grimm lobt Nobelpreisentscheidung, Zeit

- Der aktivistische Aktionär Enkraft geht die Immobiliengesellschaft Agrob mit ihrem Medienpark im Münchner Vorort Ismaning an, FAZ

- NRWs Metall-Arbeitgeberpräsident ruft zu Nullrunde in der M+E-Industrie auf, Interview mit Arndt Kirchhoff, Welt

- Zur Eindämmung der Corona-Gefahr: Unions-Abgeordnete für deutliche Verlängerung der Weihnachtsferien, Bild

- Bisher 18,1 Millionen Corona-Tests, Bild

- Merkel lädt alle Ministerpräsidenten ins Kanzleramt, Bild

- Grosse Koalition fällt in Umfrage unter 50 Prozent, Bild

- Der designierte neue Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Stefan Wolf, sieht für die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie keinen Spielraum für Lohnerhöhungen fordert Nullrunde, Interview, HB

- Bundesregierung hält an Bafin fest, HB

- Die EU und Deutschland müssen die richtigen Mittel und Wege zur Klimaneutralität finden, Gastbeitrag von ZEW-Präsident Achim Wambach, HB

- Kein Spielraum für höhere Löhne", Gespräch mit Angelique Renkhoff-Mücke, Verhandlungsführerin der Metallarbeitgeber in Bayern, HB

