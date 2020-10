Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Im Dax zeichnet sich auch nach drei Verlusttagen zunächst keine Besserung ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Donnerstag rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent tiefer auf 12 472 Punkte. Er fällt damit auf seine exponentielle 200-Tage-Linie zu, die aktuell knapp unter 12 400 Punkten liegt. Im Fokus stehen weiter die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten in den USA über neue Finanzhilfen in der Corona-Pandemie - mit zuletzt widersprüchlichen Signalen. Zudem verunsichern Meldungen der US-Geheimdienste, dass sich Russland und der Iran in die US-Wahl einmischen. Und auch die steigenden Corona-Zahlen stimmen die Anleger vorsichtig.

USA: - VERLUSTE - An der Wall Street sind die Anleger am Mittwoch wieder etwas vorsichtiger geworden. Nach dem schwachen Wochenauftakt und einer moderaten Erholung am Dienstag rutschten die wichtigsten Aktienindizes zur Wochenmitte letztlich wieder leicht ins Minus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,35 Prozent tiefer bei 28 210,82 Punkten. Die Experten von Index-Radar sehen zudem charttechnische Risiken für den US-Leitindex. Es seien eher weitere Verkäufe in Richtung 28 000 Punkte oder sogar bis 27 100 Punkte zu erwarten. "Ausschläge nach oben dürften dagegen schon zwischen 28 900 und 29 000 wieder auslaufen", schrieb Charttechnik-Analyst Andreas Büchler.

ASIEN: - VERLUSTE - Steigende Corona-Zahlen in vielen Teilen der Welt, die Unsicherheit rund um die US-Wahl und das fortgesetzte Tauziehen um ein weiteres US-Konjunkturpaket haben die Börsen Asiens am Donnerstag belastet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel zuletzt um knapp 1 Prozent. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,2 Prozent ein.

DAX 12'557,64 -1,41% XDAX 12'546,54 -1,44% EuroSTOXX 50 3'180,70 -1,46% Stoxx50 2'853,50 -1,33% DJIA 28'210,82 -0,35% S&P 500 3'435,56 -0,22% NASDAQ 100 11'665,37 -0,11%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,58 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1845 -0,13% USD/Yen 104,70 0,1% Euro/Yen 124,01 -0,04%

ROHÖL:

Brent 41,47 -0,26 USD WTI 39,73 -0,30 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 6.45 Uhr:

- FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann fordert Regierungserklärung von Merkel zu Corona, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung: Einheitliche Corona-Regeln für Pflegeheime geplant, Neue Osnabrücker Zeitung

- Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes: Merkel-Szenario mit 19 200 Neuinfektionen realistisch, Zeitungen der Funke-Mediengruppe

- Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD: Maskenpflicht und Sperrstunde ins Infektionsschutzgesetz, Welt

- Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) warnt Alten- und Pflegeheime vor zu strengen Besuchsregelungen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Katarina Barley (SPD), fordert Handeln beim Abschaffen der Zeitumstellung, Saarbrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr:

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Beschäftigten der Finanzaufsicht BaFin private Finanzgeschäfte gesetzlich verbieten, BöZ

- Nach dem Wirecard-Skandal verstärkt die Bundesregierung den Zugriff der Finanzaufsicht auf ausgelagerte Geschäftsaktivitäten, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Acer will zur Lifestyle-Marke werden, Gespräch mit Unternehmenschef Jason Chen, HB

- Shell schaltet in Deutschland auf Ökostrom um, Gespräch mit Shell-Energy-Chef Dirk Leichsenring, HB

- "Ich habe absoluten Respekt vor unseren Fahrern, Gespräch mit künftiger Lieferando-Deutschland-Geschäftsführerin Katharina Hauke, FAZ

- About You bereitet Börsengang vor, MM

- Tennet: "Brauchen kein frisches Geld", Gespräch mit Finanzvorstand Otto Jager, HB

- Im Fall des insolventen Rezeptabrechners AVP werden viele Apotheken wohl voraussichtlich nicht bevorzugt ausgezahlt, FAZ

- Lidl und Kaufland zahlen Mitarbeitern 200 Euro Corona-Bonus, Bild

- In Vorbereitung auf einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus kündigt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zentrale Stellen zur Verabreichung des Impfstoffs und eine Impfkampagne an, Wiwo

- Die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) hat die von der Regierung am Mittwoch beschlossene Ausweitung der Möglichkeiten zur Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) harsch kritisiert, HB

- IW-Studie: Mehrheit der Deutschen spürt niedrigere Preise durch geringere Mehrwertsteuer, T-Online

- Pflegeschutzbund befürchtet neue Besuchsverbote in Pflegeheimen, Welt

- Ärzteverband sieht Gesundheitsämter vielerorts an der "Grenze der Überforderung", Funke

- Ein Fünftel der Labore weiterhin nicht digital angebunden, Funke

----------

/mis/jb

(AWP)