AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DEUTLICHE VERLUSTE - Nach der Stabilisierung zum Wochenausklang zeichnen sich am Montag im Dax wieder Verluste ab: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 1,5 Prozent tiefer auf 12 452 Punkte. Der Dax fällt damit erneut auf seine exponentielle 200-Tage-Linie zu, die aktuell knapp über 12 400 Punkten liegt. In der Vorwoche war er mit 12 345 Punkten bereits kurzzeitig darunter gerutscht, konnte sie letztlich aber verteidigen. Angesichts weiter steigender Infektionszahlen sprach Marktstratege Stephen Innes von Axi Trader vom "Covid-19-Blues am Montagmorgen". Zudem sorgten die immer näher rückende US-Präsidentschaftswahl und das leidige Thema US-Konjunkturpaket für Verunsicherung.

USA: - WENIG BEWEGUNG - Das anhaltende Hickhack um ein neues Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise hat die US-Anleger zur Vorsicht bewogen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Freitag nach einem zähen Handelsverlauf nur wenig verändert. Im Blick standen zudem eine Reihe gemischt ausgefallener Unternehmensberichte zum abgelaufenen Quartal. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,10 Prozent auf 28 335,57 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies einen Verlust von 0,95 Prozent.

ASIEN: - ETWAS SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Montag etwas schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent tiefer. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büsste zuletzt 0,93 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ruhte der Handel wegen eines Feiertags. Die Corona-Lage sorgt weltweit weiterhin für Zurückhaltung bei den Anlegern.

DAX 12645,75 0,82% XDAX 12657,81 0,56% EuroSTOXX 50 3198,86 0,87% Stoxx50 2867,39 0,62% DJIA 28335,57 -0,1% S&P 500 3465,39 0,34% NASDAQ 100 11692,57 0,25%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,62 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1833 -0,23% USD/Yen 104,8730 0,14% Euro/Yen 124,0945 -0,09%

ROHÖL:

Brent 40,89 -0,88 USD WTI 38,97 -0,88 USD

PRESSESCHAU

- Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) warnt AfD vor Missachtung der Maskenpflicht im Bundestag, HB

- CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer schlägt Verschiebung des Parteitags vor, wenn die Infektionslage weiter kritisch ist und regt Digitalparteitag und Briefwahl an, Welt

- CSU-Generalsekretär Markus Blume warnt vor Pandemie-Entwicklung und hält Corona-Zahlen wie in Frankreich oder Spanien auch in Deutschland in wenigen Wochen für möglich, Bild

- Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Deutschland stehen wegen Corona schwere Monate bevor, Bild

- DFL-Chef Christian Seifert hört 2022 auf, Bild - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert einheitlichen Corona-Massnahmenkatalog, Rheinische Post

- Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes: Einfluss der Schulen auf das Infektionsgeschehen könnte grösser sein als viele glaubten, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert "sehr kurzen, zeitlich eng begrenzen Teil-Lockdown" zur Eindämmung des Coronavirus, Passauer Neue Presse

- SPD-Parteichefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans fordern Bevölkerung zu deutlicher Reduzierung der Kontakte auf, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzenderder Gewerkschaft der Polizei (GdP), ruft Bürger zu mehr Eigenverantwortung auf und fordert von Verwaltung widerspruchsfreie Auflagen, Rheinische Post

- Eugen Brysch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz: Aufgabe der Kontaktverfolgung durch Gesundheitsämter wäre ein "öffentlicher Offenbarungseid", Rheinische Post

- Ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) warnt vor staatlicher Obergrenze bei Familienfeiern: "Sonst klingelt Weihnachten die Polizei an der Tür", Bild

- "Wir wollen uns gesund wachsen", Gespräch mit Heidelbergcement-Chef Dominik von Achten, Interview, HB

- Dunkin Brands nähert sich Verkauf für neun Milliarden US-Dollar an Inspire Brands, NYT

- "Die Übernahme wird scheitern", Gespräch mit ARM-Gründer Hermann Hauser über den grössten Chipdeal aller Zeiten, FAZ

- Christian Rach befürchtet Restaurantsterben Anfang 2021, Watson

- "Sehr gut durch die Krise gesteuert", Gespräch mit Blackrock-Ökonomin Elga Bartsch über EZB-Präsidentin Christine Lagarde, HB

- Industrieverbände fordern freie Fahrt am Brenner, HB

- Brauer schlagen Alarm, HB - Gutachten: EU-Aufbaufonds ist stark übersichert, FAZ

- "Nur noch jeder dritte Platz im Zug ist besetzt", Gespräch mit Bahn-Vorstand Berthold Huber, FAZ

- "Europa muss als Macht handeln", Gespräch mit Frankreichs Aussenhandelsminister Franck Riester, FAZ

