Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE ERWARTET - Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt bedeckt halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp ein halbes Prozent im Plus bei 11 608 Punkten. In der Vorwoche war der Leitindex um mehr als 1000 Zähler oder fast 9 Prozent eingebrochen, schwer belastet von dem erneuten Corona-Lockdown in zahlreichen Ländern Europas und den Unwägbarkeiten, die mit der US-Wahl verbunden sind. "Es könnte durchaus über mehrere Tage hinweg unsicher sein, wer die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen hat", sagte Experte Edgar Walk vom Bankhaus Metzler. Der Volkswirt sprach von "Schicksalswahlen", deren offizielles Ergebnis wohl erst einige Tage nach Wahlschluss feststehen dürfte.

USA: - GRÖSSTER WOCHENVERLUST SEIT MÄRZ - Enttäuschende Quartalsberichte namhafter Tech-Giganten wie Apple und Facebook haben am Freitag die US-Börsen belastet. Zudem bereiten die Corona-Neuinfektionen, die seit Montag herbe Kurseinbrüche ausgelöst haben, weiter Sorgen. Die zeitweise heftigen Tagesverluste im Dow Jones Industrial verringerten sich in der letzten Handelsstunde allerdings kräftig. Letztlich ging der Wall-Street-Index mit einem moderaten Abschlag von 0,59 Prozent auf 26 501,60 Punkte aus dem Handel, nachdem er zeitweise knapp 2 Prozent eingebüsst hatte. Der S&P 500 gab um 1,21 Prozent auf 3269,96 Punkte nach. Der Nasdaq 100 büsste 2,62 Prozent auf 11052,95 Zähler ein.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Nach den kräftigen Verlusten in der Vorwoche sind die Börsen in Asien am Montag mit Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Robuste Konjunkturdaten aus China sorgten für eine positivere Stimmung. Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Unternehmen ist so gut wie seit fast zehn Jahren nicht mehr, jetzt wo China das Coronavirus weitgehend im Griff zu haben scheint. Der japanische Nikkei 225 schloss 1,4 Prozent höher. Der chinesische Auswahlindex CSI 300 legte um 0,58 Prozent zu und in Hongkong kletterte der Hang Seng um 1,07 Prozent.

DAX 11556,48 -0,36% XDAX 11641,75 0,4% EuroSTOXX 50 2958,21 -0,06% Stoxx50 2700,62 -0,07% DJIA 26501,60 -0,59% S&P 500 3269,96 -1,21% NASDAQ 100 11052,95 -2,62%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,25 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1636 -0,1% USD/Yen 104,73 0,06% Euro/Yen 121,87 -0,03%

ROHÖL:

Brent 36,58 -1,36 USD WTI 34,37 -1,42 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- US-Präsident Donald Trump könnte sich vor Endergebnis zum Wahlsieger erklären, US-Nachrichtenportal Axios

- Um die Krankenhäuser in Deutschland zu entlasten, rät der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, planbare Operationen zu verschieben, Interview, Bild

- Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU): Nicht wahrscheinlich, dass wir in zwei Wochen lockern können, ARD-Sendung Anne Will

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Es kommen "Monate der Einschränkungen und des Verzichts", ZDF-"heute-journal"

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): Alternative wäre nur, es laufen zu lassen, ARD-Sendung Anne Will

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will 290 Millionen Masken an Pflegeheime schicken, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Wegen Corona: Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller für kürzere Laufzeiten bei Abos, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Junge-Union-Chef Tilman Kuban warnt vor Problemen bei Briefwahl zum CDU-Vorsitz, Rheinische Post

- Der ehemalige US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, ist davon überzeugt, dass die deutsche Politik auf eine Niederlage von Präsident Donald Trump in der Wahl am Dienstag hofft, Bild Live

- Union und FDP schliessen Steuererhöhungen zur Finanzierung der Corona-Lasten aus, Bild-Politik-Talk

- Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD) will keine Garantie dafür geben, dass Schulen und Kitas nicht doch noch geschlossen werden, Bild-Politiktalk

- Ottobock-Eigentümer Hans Georg Nader will von der FDP zurück in die CDU wechseln, Interview, HB

- Staatsrechtler halten den Ausschluss 16-Jähriger von der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern im Herbst für verfassungswidrig und warnen vor dem "beträchtlichen Risiko", dass die Wahl wiederholt werden muss, Neue Osnabrücker Zeitung

- Je höher der Hochschulabschluss, desto weniger Frauen, Neue Osnabrücker Zeitung

- Linksfraktionschef Dietmar Bartsch fordert von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Plan gegen Isolation von Heimbewohnern in Corona-Zeiten, Rheinische Post

- Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus warnt eindringlich vor einer Isolierung von Heimbewohnern in der Phase des zweiten Corona-Shutdowns und spricht sich für Kontrollen der Einrichtungen aus, Rheinische Post

- Während Henkel, Evonik und Vodafone den Corona-Kurs der Politik unterstützen, sieht Metro die härteren Corona-Regeln kritisch, Rheinische Post

bis 20.30 Uhr:

- Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Peter Gerber, fordert mehr Tempo bei der Einführung von Corona-Schnelltests für Flugreisende, FAZ

- Gesundheitsexperten von SPD und Linkspartei halten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Klinikbetreibern schwere Versäumnisse im Corona-Krisenmanagement vor, Welt

- Der Bielefelder Oetker-Konzern kauft nach Informationen von Deutsche Start-ups und OMR wohl das Unternehmen Flaschenpost, HB

- Chef der Deutschen Fussball Liga, Christian Seifert, ruft die Klubs zum Sparen auf, Interview, HB

- Nur die wenigsten Anlageprofis der Versicherer wollen laut einer Studie des Vermögensverwalters Blackrock bei den Investments der Assekuranzen das Risiko reduzieren, HB

- Jenoptik will Finanzkraft für weitere Übernahmen nutzen, Interview mit Finanzchef Hans-Dieter Schumacher, HB

- Oberster Verbraucherschützer Klaus Müller fordert angesichts der Corona-Krise kürzere Laufzeiten für Abo-Verträge, Funke

- Vorsitzender der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), warnt vor einem Scheitern der Gespräche über den milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds, Bild

- Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass, rechnet angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infizierten mit einem Rekord bei den intensivmedizinisch-versorgten Patienten in Deutschland, Bild

