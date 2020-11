----------

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die fulminante Erholung des deutschen Aktienmarkts scheint vor dem Wochenende Schwung zu verlieren. Immerhin hat der Leitindex Dax in der laufende Woche um mehr als 1000 Punkte oder fast neun Prozent zugelegt - und damit die überaus schwache Vorwoche nahezu vergessen gemacht. Die Aussicht auf einen Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden hatte die Investoren in Kauflaune versetzt. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitagmorgen gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels nun aber knapp ein Prozent niedriger auf 12 450 Punkte.

USA: - GEWINNE - Trotz der anhaltenden Unsicherheit über den Ausgang der US-Präsidentschaftswahl haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag ihren Erholungskurs fortgesetzt. Frische Konjunkturdaten hatten ebenso kaum Einfluss auf die Notierungen, wie die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung. Die Fed liess die Leitzinsen erwartungsgemäss unverändert. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,95 Prozent bei 28 390,18 Punkten. Damit summiert sich das Plus in dieser Woche nun bereits auf rund 7 Prozent, womit der Leitindex seinen 6,5-prozentigen Verlust aus der Vorwoche mehr als wettmachte.

ASIEN: - GEWINNE IN TOKIO, VERLUSTE IN CHINA - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Grundsätzlich setzten die Anleger jüngst aber auf einen Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl, was die Kurse in den vergangenen Tagen angetrieben hatte. Am Freitag stieg der japanische Nikkei 225 um 0,9 Prozent. Die Börsen Chinas ging derweil ein wenig der Schwung aus. Der chinesische CSI 300 fiel zuletzt um 0,53 Prozent und in Hongkong sank der Hang Seng um 0,33 Prozent.

DAX 12568,09 1,98% XDAX 12531,56 2,17% EuroSTOXX 50 3215,56 1,72% Stoxx50 2907,40 0,7% DJIA 28390,18 1,95% S&P 500 3510,45 1,95% NASDAQ 100 12078,07 2,56%

Bund-Future 176,41 0,01%

Euro/USD 1,1819 -0,06% USD/Yen 103,48 -0,07% Euro/Yen 122,30 -0,13%

Brent 39,88 -1,05 USD WTI 37,70 -1,09 USD

bis 6.45 Uhr: - FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann will Veterinärlabore für Corona-Tests nutzen, Rhein-Neckar-Zeitung - DGB dringt auf nochmaligen Corona-Kündigungsschutz für Mieter, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, wirft Politik "Komplettversagen" bei Hygienekonzept für Schulen vor und warnt eindringlich vor erneuten Schulschliessungen, Rheinische Post - Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach verlangt mehr Flexibilität für Schulen in der Corona-Krise, Rheinische Post - Ilka Hoffmann, für die Schule zuständiges Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), fordert Hilfskräfte für Schulen in Corona-Pandemie, Rheinische Post - Modekonzern Esprit will nach Schuldenschnitt durchstarten, Interview mit Johannes Schmidt-Schultes und Vorstandschef Anders Kristiansen, Textilwirtschaft - EU-Aussenpolitiker David McAllister: Mit einem Präsidenten Joe Biden würde sich die Zusammenarbeit sicherlich verbessern, Neue Osnabrücker Zeitung - Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), fordert Einigung auf neuen Bussgeldkatalog, Neue Osnabrücker Zeitung - Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes (DRB) lobt Entwurf für neues Infektionsschutzgesetz, Neue Osnabrücker Zeitung - Unionsfraktionsvize Thorsten Frei verteidigt Corona-Paket: Wir dürfen der Regierung keine Fesseln anlegen, Neue Osnabrücker Zeitung

bis 23.45 Uhr: - "Die BaFin hat dies nicht kritisiert", Gespräch mit Hamburger-Volksbank-Chef Thorsten Rathje über Dividendenzahlungen in Coronazeiten, BöZ - Opposition fordert von Verkehrsminister Scheuer Klarheit über BER-Finanzlage, HB - Pläne der EU zu Sustainable Governance gehen zu weit, Gastbeitrag von Rolf Nonnenmacher, Vorsitzender der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, BöZ

bis 21.15 Uhr: - Rocket-Internet-Aktionär Christian Strenger schliesst sich Klage gegen Delisting an, FAZ - CSU will Mehrwertsteuersatz für Gastronomie dauerhaft niedrig halten, Welt - DGB und Mieterbund fordern neues Kündigungsmoratorium für Mieter, Funke - Rentner-Ehepaare verfügen laut Bundesregierung über fast 3000 Euro netto im Monat, Bild - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Ländern beim Luftverkehrsgipfel eine Milliarde Euro zur Rettung der Regionalflughäfen anbieten., HB - "Das Prinzip Hoffnung ist zu wenig", Gespräch mit Bundesrechnungshof-Chef Kay Scheller, HB

