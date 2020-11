Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Im Dax zeichnet sich am Mittwoch eine weitere Beruhigung nach dem spektakulären Wochenauftakt ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 13 156 Punkten nur wenige Punkte unter dem Vortagesniveau. Am Montag war der Dax getrieben durch neue Impfstoffhoffnung und den US-Wahlsieg von Joe Biden auf fast 13 300 Punkte gestiegen. Hier traf er im Chart dann jedoch zunächst auf massiven Widerstand. "Die ganz grosse Euphorie auf dem Parkett ist erst einmal vorbei, aber die positive Stimmung bleibt", fasste Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners die Lage zusammen. Jetzt stehe aber ein "Realitätscheck" der Rally an.

USA: - DOW LEGT ZU - Nach dem fulminanten Wochenauftakt hat der US-Leitindex Dow am Dienstag noch eine Schippe draufgelegt. Er rückte um 0,90 Prozent auf 29 420,92 Punkte vor. Am Vortag hatte der Leitindex bereits im frühen Handel ein Rekordhoch erreicht und war nahe an die Marke von 30 000 Punkten herangerückt. Er wurde angetrieben von der Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 und vom Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen.

ASIEN: - JAPAN FREUNDLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Nikkei 225 schloss 1,8 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 0,03 Prozent nach oben. Der chinesische CSI 300 sank zuletzt hingegen leicht um 0,76 Prozent. Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff wirkt weiterhin positiv. Allerdings dämpften Kursverluste bei US-Technologieaktien die Kauflust etwas.

DAX 13'163,11 +0,51% XDAX 13'179,05 +1,32% EuroSTOXX 50 3'442,62 +1,02% Stoxx50 3'054,02 +1,08% DJIA 29'420,92 +0,90% S&P 500 3'545,53 -0,14% NASDAQ 100 11'624,286 -1,74

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 173,89 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18258 +0,14% USD/Yen 105,2195 -0,07% Euro/Yen 124,4314 +0,03%

ROHÖL:

Brent 43,99 +0,38 USD WTI 41,77 +0,41 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr: - Sportwagenbauer und VW-Tochter Porsche schliesst Kündigungen bis 2030 aus, Automobilwoche, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung - Reisende geprellt: Klaus Müller, Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, für Ende der Vorkasse-Praxis, Rheinische Post - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD): Corona-Impfungen in Berlin zuerst für Risikogruppen, ZDF-Talkshow Markus Lanz - Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) kündigt Informations- und Aufklärungskampagne zur Corona-Impfung an, Augsburger Allgemeine - Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, sieht Versäumnisse bei Corona-Schutz an Schulen, Passauer Neue Presse - Michael Mertens, NRW-Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP): Gewaltrisiko steigt mit Dauer des Teil-Lockdowns, Rheinische Post - Gladbach-Geschäftsführer Stephan Schippers warnt vor Umverteilung des TV-Gelds, Sport Bild - Rentenexperten kritisieren "Ungerechtigkeiten" bei Erwerbsminderungsrenten, Neue Osnabrücker Zeitung - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schliesst längere Winterferien in NRW wegen Corona-Pandemie nicht aus, Kölner Stadtanzeiger - SPD-Chef Walter Walter-Borjans fordert Polen und Ungarn zur Zustimmung zum EU-Aufbaufonds auf, Rheinische Post - Intensivmediziner: Krankenhäuser brauchen zielgerichteten Rettungsschirm/ Kliniken litten unter Einnahmeausfällen, Rheinische Post - Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv) geht fest von einem dritten Konjunkturpaket aus, Rheinische Post - Ex-EZB-Chefvolkswirt Peter Praet rät der Europäischen Zentralbank (EZB) davon ab, den Strategieschwenk der US-Notenbank hin zu einem durchschnittlichen Inflationsziel zum Vorbild zu nehmen, BöZ

bis 23.45 Uhr: - CDU-Vorsitzkandidat Norbert Röttgen warnt vor verfrühter Impfstoff-Euphorie, Kölner Stadt-Anzeiger - FDP verlangt wegen Corona mehr Geld für Hartz-Empfänger, Bild - Umfrage: Differenzen unter Experten über Fed-Schwenk, BöZ - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder spricht sich für eine Frauenquote in Dax-Vorständen aus, Zeit

bis 21.00 Uhr: - "Die klassische Police hat sich überlebt", Gespräch mit Ergo-Chef Markus Riess, HB - Deutsche Bank und Allianz steigen bei Auto1 FT aus, HB - Steuerschätzung: Zehn Milliarden Euro Mehreinnahmen bis 2022, HB - Eurogruppen-Chef: Unklar, ob Maastricht-Regeln vor 2023 wieder in Kraft treten, Gespräch mit Paschal Donohoe, Welt - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will häusliche Pflege besser vergüten und Pflegekräften mehr Verantwortung geben, HB - Steigendes Renteneintrittsalter verschärft laut DIW-Studie die Lage bei häuslicher Pflege von Angehörigen, Funke - Infektionsschutz: Baden-württembergischer Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) offen für Neuverteilung der Kompetenzen zwischen Bund und Ländern - Immer mehr Forschung "Made in Germany", FAZ

