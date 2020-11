Morning Briefing International

----------

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNMITNAHMEN - Am Donnerstag zeichnen sich im Dax leichte Gewinnmitnahmen ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 13 155 Punkte. Nach dem Kurssprung vom Montag liegt der Dax in dieser Woche bislang fast 6 Prozent im Plus. Nach fast 13 300 Punkten zum Wochenauftakt konnte sich der Index an den vergangenen beiden Tagen nur mit Mühe gegen Verkäufer durchsetzen.

USA: - DOW STAGNIERT - Kurz vor der Hürde von 30 000 Punkten hat der Dow Jones Index am Mittwoch Schwäche gezeigt. Nach zwei starken Börsentagen schloss der Leitindex 0,08 Prozent im Minus bei 29 397,63 Punkten. Damit hält der Dow jedoch weiter den Kontakt zur nächsten grossen runden Marke von 30 000 Zählern. Der US-Anleihehandel war wegen eines Feiertags geschlossen, was im Aktiengeschäft erfahrungsgemäss geringere Börsenumsätze zur Folge hat.

ASIEN: - KAUM VERÄNDERT - Die Aktienmärkte in Asien haben sich am Donnerstag kaum vom Fleck bewegt. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent höher. In Hongkong ging es für den Hang Seng hingegen zuletzt um 0,31 Prozent nach unten. Der chinesische CSI 300 büsste 0,08 Prozent ein. Auch in den USA hatte der Schwung nach der Rally zum Wochenstart spürbar nachgelassen.

DAX 13216,18 +0,40% XDAX 13232,06 +0,40% EuroSTOXX 50 3467,30 +0,72% Stoxx50 3091,90 +1,24% DJIA 29397,63 -0,08% S&P 500 3572,66 +0,77% NASDAQ 100 11892,930 +2,31%

Bund-Future 174,58 +0,06%

Euro/USD 1,17713 -0,08% USD/Yen 105,2430 -0,15% Euro/Yen 123,8855 -0,24%

Brent 43,88 +0,08 USD WTI 41,56 +0,11 USD

bis 6.30 Uhr: - Rund 3000 Schulen wegen Corona nicht mehr im Regelbetrieb, Zeitungen der Funke Mediengruppe - Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, fordert mehr Schutz vor Corona in Schulen, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Lehrer- und Elternverbände reagieren auf frühere NRW-Weihnachtsferien unterschiedlich, Rheinische Post - Wirtschaftsweise Monika Schnitzer lehnt Recht auf Homeoffice ab, Rheinische Post - Flüchtiger Wirecard-Manager Marsalek: Spur in die Türkei, Wirtschaftswoche - 269 neue Windräder in Deutschland: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) fordert stärkeren Ausbau der Windkraft, Neue Osnabrücker Zeitung - Jürgen Heraeus gibt Aufsichtsratsvorsitz beim Familienunternehmen Heraeus ab und favorisiert Markus Söder als Kanzlerkandidaten, HB

bis 23.45 Uhr: - Corona treibt Nachfrage bei Arag, Gespräch mit Vorstandssprecher Renko Dirksen, BöZ - Europastaatsminister Michael Roth (SPD) warnt Polen und Ungarn vor Blockade des EU-Haushalts, Welt - "Deutschland kann mit höherem Wachstum aus den Schulden herauskommen", Gespräch mit Wirtschaftsweisem Volker Wieland, BöZ - Trotz Teillockdown weniger neue staatliche KfW-Hilfskredite, Gespräch mit Commerzbank-Manager Reinhard Haas, BöZ - Wirtschaftsweisen-Chef fordert Nachholfaktor bei der Rente, Gespräch mit Lars Feld, Bild

bis 21.00 Uhr: - Continental fordert mehr Unterstützung für Automobilzulieferer, Welt - Google findet kaum Verbündete beim Kampf gegen Regulierung, HB - BMW hält am Lenkrad fest, Gespräch mit Entwicklungsvorstand Frank Weber, HB - "Nie ist ein Netz schneller gewachsen", Gespräch mit Vodafone-Deutschland-Chef Johannes Ametsreiter, FAZ - "Das wäre ein Riesenfehler!", Gespräch mit Booking.com-Chef Glenn Fogel über Regulierungspläne der EU-Kommission für die Digitalwirtschaft, HB - Bundesrechnungshof verlangt mehr Transparenz beim Kurzarbeitergeld, HB - Opel baut seine Internationalisierung aus und startet in Uruguay, Automobilwoche - CSU will "Vätermonate" verdoppeln und plant Frauenquote in Dax-Unternehmen, Welt - Deutschland: Bis zu 4000 Menschen pro Tag sollen in Impfzentren Anti-Corona-Mittel erhalten können, Business Insider - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat seine Partei davor gewarnt, in alte Streitigkeit wie in der Phase vor der Pandemie zurückzufallen, FAZ - IW-Studie: Auf viele private Haushalte kommen durch BEHG hohe Zusatzkosten zu, HB - CDU fordert mehr Geld für Landärzte, Gespräch mit Generalsekretär Paul Ziemiak, HB - Bundesregierung setzt auf E-Trucks, HB - "Biden wird angeschlagen beginnen", Gespräch mit Historiker Tom Holland, HB - Neues Denken braucht das Land, Gastbeitrag von Eberhard Sasse, Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages, HB - Kinderlose sollen mehr in die Pflegeversicherung einzahlen, FAZ - Scope-Studie: Luxemburg Schlusslicht bei ESG-Krediten, FAZ

