AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Zwischen Hoffen und Bangen in der Corona-Krise dürfte der Dax am Freitag zunächst keine grossen Sprünge machen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Leitindex kaum verändert auf 13 089 Punkte. Seit Tagen hält er sich in einer engen Spanne von 13 000 bis 13 300 Punkten, aus der er auch zum Wochenschluss wohl vorerst nicht ausbrechen dürfte. Die laufende Woche würde er derzeit mit einem hauchdünnen Plus beenden. Die Anleger können sich seit Tagen nicht klar entscheiden zwischen der Sorge vor den Auswirkungen hoher Infektionszahlen und der Hoffnung, dass schon bald mehrere Impfstoffe gegen das Virus zur Verfügung stehen werden. Etwas stützend wirkt, dass es die US-Börsen am Vorabend in New York spät in den grünen Bereich schafften.

USA: - DOW LEGT LEICHT ZU - Die wichtigsten US-Börsen haben am Donnerstag doch noch allesamt in der Gewinnzone geschlossen. Im frühen Handel drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen ins Plus. Gegen Handelsende gelang dies dann auch dem Wall-Street-Börsenbarometer Dow Jones Industrial . Mit einem Aufschlag von 0,15 Prozent auf 29 483,23 Punkte ging er aus dem Geschäft.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE RICHTUNG - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Nikkei 225 schloss wie bereits am Vortag 0,4 Prozent tiefer. In Hongkong ging es für den Hang Seng zuletzt hingegen um 0,33 Prozent nach oben und der chinesische CSI 300 legte um 0,21 Prozent zu. Nach wie vor bleiben die Märkte gefangen in der Hoffnung auf Corona-Impfstoffe und die nach wie vor hohen Infektionszahlen.

DAX 13086,16 -0,88% XDAX 13139,53 +0,15% EuroSTOXX 50 3451,97 -0,87% Stoxx50 3053,68 -0,84% DJIA 29483,23 +0,15% S&P 500 3581,87 +0,39% NASDAQ 100 11985,430 +0,76%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,41 +0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,18845 +0,05% USD/Yen 103,7785 +0,01% Euro/Yen 123,3410 +0,11%

ROHÖL:

Brent 44,19 -0,01 USD WTI 41,74 +0,00 USD

PRESSESCHAU

bis 6.30 Uhr:

- WHO rät von Remdesivir bei Corona-Erkrankung ab, British Medical Journal

- CDU-Vorsitzkandidat Armin Laschet: Ein polarisierender Parteichef oder Kanzler wäre falsch, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung

- Datenschutzbeauftragter Ulrich Kelber (SPD) lehnt Daten-Aufweichung bei Corona-Warn-App deutlich ab, Rheinische Post

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sieht Schulen für digitales Lernen besser gerüstet als im Frühjahr, Neue Osnabrücker Zeitung

- Landesarbeitsminister machen Vorschläge zur Hartz IV-Reform, Augsburger Allgemeine, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung und Westdeutsche Allgemeine Zeitung

- Grünen-Chefin Annalena Baerbock: Pariser Klimaabkommen ist zwingende Grundlage für Koalition, T-Online

- Mit speziellem UV-Licht gegen Corona: Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, warnt vor Gesundheitsrisiken, Neue Osnabrücker Zeitung

- Prognos-Studie: Berliner Umland mit höchstem Wirtschaftswachstum bis 2030, HB

bis 23.45 Uhr:

- Fondsgesellschaften müssen angesichts der Corona-Krise bei offenen Stellen den Bewerbern derzeit weit entgegenkommen, Gespräch mit Indigo-Headhunters-Chefin Karin Schambach, BöZ

bis 21.00 Uhr:

- "Keine Landesbeteiligung an Thyssenkrupp", Gespräch mit NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), FAZ

- Commerzbank im Wirecard-Gläubigerausschuss, FAZ

- Wegen Fusion: Betriebsrat fürchtet weiteren Stellenabbau im Opel-Entwicklungszentrum, Wiwo

- Ikea digitalisiert sein Geschäft: 86 Prozent aller Mitarbeiter in Deutschland haben Angst, ihren Job zu verlieren, Business Insider

- Veranstalter erwägen, Impfpässe als Zugangsberechtigung für Events einzusetzen, Welt

- OECD-Handelsexpertin Marion Jansen: "Asien bewegt sich weg vom Szenario eines neuen Kalten Krieges", HB

- Reiseverband bemängelt fehlende "Entschädigungsregel" im Infektionsschutzgesetz, HB

- Mint-Herbstreport: Fachkräftelücke sinkt im Oktober auf 109 000, Welt

- Markenverband fordert Untersagung des Real-Verkaufs an Kaufland und Edeka, Wiwo

- Berlins grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat sich für eine Neuauflage des rot-rot-grünen Bündnisses nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus im kommenden Jahr ausgesprochen, Welt

- BDA-Präsident Ingo Kramer bemängelt fehlende Balance im politischen Corona-Kurs, Welt

- Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus kritisiert die Blockade, die auf der EU-Ebene im Streit um die Rechtsstaatlichkeit des Corona-Hilfspakets eingetreten ist, T-Online

- Boltons Rat an Europäer: Zähne zusammenbeissen und Trump aussitzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Der Kampf gegen den Klimawandel obliegt laut Bundesbankpräsident Jens Weidmann den Regierungen und nicht der Europäischen Zentralbank, Gastbeitrag, FT

- Grünen-Chef Robert Habeck hat den Führungsanspruch seiner Partei nach der Bundestagswahl unterstrichen, Funke

- Studie: Europa ist für eine neue Bankenkrise schlecht gerüstet, HB

- "Der demografische Wandel schlägt voll durch", Gespräch mit Prognos-Chef Christian Böllhoff, HB

- Politiker von Union und FDP verurteilen die Ausstrahlung des ARD-Films "Ökozid" scharf, Bild

- "Das wird nicht reichen", Gespräch mit Verhaltensökonom Gerhard Fehr über Corona-Impfrate ohne Impfpflicht, FAZ

- Weiter wachsen mit Tesla, Gespräch mit SEW-Eurodrive-Chef Johann Soder, FAZ

