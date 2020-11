----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE GEWINNE ERWARTET - Auf eine Richtungsentscheidung müssen die Anleger im Dax weiter warten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 13 170 Punkte. Nach dem massiven Kurssprung vor zwei Wochen - ausgelöst von Hoffnungen auf ein bald verfügbarem Corona-Impfstoff und dem Ausgang der US-Wahl - tat sich zuletzt per saldo nicht viel im Dax. Für einen Vorstoss in Richtung Rekordhoch vom Februar müsste zunächst der Sprung über 13 300 Punkte gelingen. Derweil muss die mehrfach getestete Unterstützung bei 13 000 Punkten unbedingt halten. Die Handelsspanne in Europa und auch den USA werde bei weiter nachlassender Dynamik wohl zunächst untermauert, erklärte Marktstratege Stephen Innes vom Broker Axi. Angesichts einer Reihe offener Fragen und dem näher rückenden Jahresende sei dies auch nicht wirklich überraschend.

USA: - VERLUSTE VOR DEM WOCHENENDE - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag nachgegeben. Damit setzte der bekannteste amerikanische Aktienindex den Zickzack-Kurs der vergangenen Tage auf hohem Niveau fort. Auf den Sprung über die runde und noch nie erreichte Marke von 30 000 Punkten warteten die Anleger einmal mehr vergeblich. Im Fokus standen neue Nachrichten zu den Entwicklern von Corona-Impfstoffen. Der Dow weitete im späten Handel seine Verluste aus und büsste am Ende 0,75 Prozent auf 29 263,48 Punkte ein - das Wochenminus fiel fast identisch aus.

ASIEN: - GEWINNE FAST DURCH DIE BANK, TOKIO GESCHLOSSEN - Die Hoffnung auf einen bald breiten Einsatz von Impfstoffen gegen das Coronavirus hat die Börsen Asiens zum Wochenstart angetrieben. Negative Punkte wie die Unsicherheit über weitere US-Konjunkturhilfen und die in den USA sowie Europa nach wie vor hohen Infektionszahlen rückten einmal mehr in den Hintergrund. Der chinesische CSI 300 legte zuletzt um rund eineinhalb Prozent zu, während der Hang Seng in etwa auf der Stelle trat. In Tokio blieb die Börse wegen eines Feiertages in Japan geschlossen.

DAX 13137,25 0,39% XDAX 13128,16 -0,09% EuroSTOXX 50 3467,60 0,45% Stoxx50 3067,32 0,45% DJIA 29263,48 -0,75% S&P 500 3557,54 -0,68% NASDAQ 100 11906,44 -0,66%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,68 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1878 0,17% USD/Yen 103,75 -0,07% Euro/Yen 123,24 0,1%

ROHÖL:

Brent 45,22 +0,26 USD WTI 42,59 +0,17 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

- Uwe Janssens, Präsident der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi): Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen steigt weiter, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet noch in diesem Jahr erste Corona-Impfungen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD): Corona kostet Deutschland 2020 und 2021 mehr als 300 Milliarden Staatsverschuldung, Bild

- SPD-NRW-Fraktionschef Thomas Kutschaty fordert Staatseinstieg bei Thyssenkrupp, Rheinische Post

- Facebook will mit einer Reihe von Massnahmen die Beziehungen zur US-Regierung bessern, um so schärfere Auflagen oder sogar Aufspaltung zu vermeiden, FT

- Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) macht Deutschen Hoffnung auf Beginn der Corona-Impfungen noch im Dezember, Bild

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Bund-Länder-Runde muss Planungssicherheit bringen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Gaststättenverbands Dehoga: Novemberhilfen zu Winterhilfen ausweiten, Rheinische Post

- Rechnungshofpräsident Kay Scheller warnt vor Ausufern der Neuverschuldung, Rheinische Post

- Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes: Rund 20 000 Strafverfahren mit Corona-Bezug, Welt

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet: CDU braucht offene Debatten

- Aber handlungsfähig bleiben, FAZ

- Hans Michelbach (CSU), Vizechef des Parlamentskreises Mittelstand (PKM): Unions-Wirtschaftsflügel will Frauenquote für Vorstände stoppen, Saarbrücker Zeitung

- Länder diskutieren Aufrüstung der Corona-Warn-App für bessere Kontaktnachverfolgung, HB

- FDP-Partei- und Fraktionsvorsitzende Christian Lindner erwartet Scheitern der Lockdown-Strategie von Bund und Ländern und warnt vor dritter Welle im neuen Jahr, Bild

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert mehr Digitalunterricht und Maskenpflicht. Reisebusse sollen als Schulbusse den Nahverkehr unterstützen, Rheinische Post

- VW-Abhöraffäre: Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen Top-Managerin von VW aus Russland, Business Insider

- Umfrage: Berliner Vermieter ignorieren mehrheitlich Mietendeckel-Gesetz, HB

- Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) lässt Gesetze zum Umwandlungsverbot entschärfen, Bild

- Kinderlose haben im Schnitt 233 Euro mehr Rente, Bild

- Ministerpräsidenten der Union wollen Ein-Freund-Regel kippen, Bild

- Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers fordert harte Einschnitte bei der Messe Hannover, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Bauernpräsident Albert Schulte to Brinke: Fleischbranche und Handel nutzen Not der Landwirte aus, Neue Osnabrücker Zeitung

- Der Bund will wegen der Corona-Pandemie im nächsten Jahr deutlich mehr Schulden machen als zunächst geplant, Bild

- Eine Milliarde Euro für den Luftverkehr: Der Bund will die Flugbranche stützen, HB

- Daimler-Betriebsratschef Michael Brecht greift die Vorstände an, HB

- MAN-Chef Andreas Tostmann bereitet Mitarbeiter auf harte Sanierung vor, HB

- Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wirbt für feste Corona-Regeln bis März, HB

- BMW-Vorstandschef Oliver Zipse will Verbindung zu Toyota stärken, Automobilwoche

- Mittelstandbeauftragter der Bundesregierung sieht Grünen-Programm als Belastung für die Wirtschaft, HB

- Daimler-Chef Ola Källenius will die Business-School der Wirtschaft ESMT deutlich ausbauen, HB

- Daimler-Chef Ola Källenius fordert mehr Geld für die Digitalisierung der Schulen, HB

- DIW-Präsident Fratzscher lobt Koalitionseinigung auf Frauenquote in Vorständen, HB

- IW-Chef Michael Hüther zur Frauenquote in Vorständen: Nicht verwunderlich, dass die Politik nun strenger vorgeht, HB

- SPD-Chefin Esken will Corona-App nachschärfen, HB

- Britischer Finanzminister: Kein Brexit-Handelspakt um jeden Preis, BBC

- Brillenkette Ace & Tate legt wegen Corona Laden-Neueröffnungen in Deutschland auf Eis, FAZ

- Früherer Wirecard-Aufseher Eichelmann widerspricht DWS, FAZ

- Nach G20-Gipfel: CDU-Aussenpolitiker und Kandidat für den Parteivorsitz, Norbert Röttgen, warnt vor "Impfstoff-Nationalismus", Rheinische Post

- Wachsender Druck auf Seehofer wegen fehlenden Gesetzes gegen Hass und Hetze im Netz, Rheinische Post

- Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern dringen die Grünen auf schärfere Massnahmen, Welt

- Corona-Krise: Rechnungshofpräsident Scheller kritisiert Milliardenwünsche von Bahn und Autoindustrie, Rheinische Post

- Vor der Entscheidung von Bund und Ländern über weitere Corona-Auflagen hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer neue Hilfen für die betroffenen Branchen gefordert, Funke

- Vor der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder davor gewarnt, die Corona-Massnahmen voreilig zu lockern, Zeitungen der Funke Mediengruppe

----------

/mis

(AWP)