----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - SCHWÄCHER - An der Charthürde von 13 300 Punkten beisst sich der Dax zunächst weiter die Zähne aus. So taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start wieder klar darunter mit minus 0,6 Prozent auf 13 260 Punkte. Am Freitag hatte es mit einem Anstieg auf bis zu 13 364 Punkte noch so ausgesehen, als ob der Dax die Hürde nun endlich nehmen kann. Sie steht einem weiteren Vorstoss in Richtung Zwischenhoch vom Sommer bei 13 460 Punkten und Rekordhoch vom Februar bei 13 795 Punkten im Weg.

USA: - IM PLUS - Der US-Aktienmarkt hat nach seiner Feiertagspause die verkürzte Handelssitzung am Freitag mit Gewinnen beendet. Ähnlich wie schon am Mittwoch konnten sich die Anleger vor allem an der Technologiebörse Nasdaq freuen: Während der Auswahlindex Nasdaq 100 letztlich um 0,87 Prozent auf 12 258,21 Punkte kletterte, schaffte es der Nasdaq Composite gleich zu Beginn erneut auf einen Rekord. Dagegen reichte es beim Dow Jones Industrial am Ende nur für ein Plus von 0,13 Prozent auf 29 910,37 Punkte. Damit blieb der Leitindex sichtbar hinter seiner Bestmarke über 30 000 Punkten vom Dienstag zurück. Immerhin verbuchte er für die verkürzte Handelswoche einen Wertzuwachs von rund 2,2 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,24 Prozent auf 3638,35 Punkte hoch - zeitweise fehlten ihm nicht einmal zwei Punkte zu seinem zweieinhalb Wochen alten Rekordhoch.

ASIEN: - SCHWÄCHER, CSI 300 IM PLUS - In Asien geht es am Montag bergab - mit der Ausnahme von Festlandchina. Der CSI legt um rund 1,4 Prozent zu und stemmt sich damit gegen die Richtung des Gesamtmarkts auf dem Kontinent, nachdem staatliche Stimmungsindikatoren auf eine weitere Erholung der Wirtschaft hindeuteten. Hongkongs Hang Seng fiel um einen Prozent, in Japan fiel der Nikkei-Index um 0,8 Prozent.

DAX 13335,68 0,37% XDAX 13381,67 0,84% EuroSTOXX 50 3527,79 0,48% Stoxx50 3090,22 0,22% DJIA 29910,37 0,13% S&P 500 3638,35 0,24% NASDAQ 100 12258,21 0,87%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 175,64 0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1973 0,11% USD/Yen 103,86 -0,2% Euro/Yen 124,35 -0,1%

ROHÖL:

Brent 46,88 -1,30 USD WTI 44,50 -1,03 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis Montag, 7.00 Uhr:

- Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU): Die Pandemie verliert im nächsten Jahr ihren Schrecken. Kassensturz für 2021 angekündigt, HB

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verspricht: Keine höheren Sozialbeiträge durch Corona, Bild

- Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu Corona-Regeln: Viele suchen immer wieder ein Schlupfloch, ARD-Sendung Anne Will

- Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer: Mehr Corona-Schnelltests einsetzen, Mannheimer Morgen

- Virologe Alexander Kekulé für privates Corona-Meldesystem, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion von CDU/CSU: "Pleitewelle kommt auf jeden Fall", Bild

- Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): Abstimmung über CDU-Vorsitz zu 'jeder Tages- und Nachtzeit', Rheinische Post

- Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier für möglichst frühe Kür des Unions-Kanzlerkandidaten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Stefanie Hubig (SPD), Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK): In diesem Jahr wohl keine Laptops mehr für Lehrer, Neue Osnabrücker Zeitung

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU): Lieferkettengesetz muss schnell kommen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) über die Corona-Kontrollen an Weihnachten: "Wir sind kein Polizeistaat", Bild

- Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU): EU-Bildungsminister wollen sich für Meinungsfreiheit einsetzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Studie zeigt Rückstand des Mittelstands bei der Digitalisierung

bis Montag, 4.00 Uhr:

- In der Bekämpfung der Corona-Pandemie fordert NRW-Ministerpräsident Armin Laschet grundlegend neue Konzepte ab Januar, Interview, Rheinische Post

- Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier dringt auf eine möglichst frühe Kür des Kanzlerkandidaten der Union, Interview, Zeitungen der Funke Mediengruppe

bis Sonntag, 20.30 Uhr:

- Haushaltsausschuss fasste in der Bereinigungssitzung für den Haushalt 2021 einen Grundsatzbeschluss, der dem massiven Einsatz von Beratern in allen Ministerien ein Ende machen soll, Spiegel

- Italiens Gesundheitsrat-Präsident hofft angesichts der Corona-Pandemie auf geschlossene Skigebiete bis Jahresende und fordert ansonsten eine Quarantäne für Reiserückkehrer aus dem Ausland, Interview, La Stampa" (Sonntag)

- Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert Entscheidung über Lieferkettengesetz noch vor Weihachten, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Der renommierte Immunologe Anthony Fauci rechnet in den USA bis Jahresende mit einer weiteren Zuspitzung der Corona-Pandemie, Interview, NBC

- Finanzpolitiker der Regierungskoalition haben sich für das Home Office auf eine neue Steu­er­pau­scha­le von 5 Euro je Tag verstän­digt, höchs­tens 600 Euro im Jahr, FAZ

- Wettbewerb im deutschen Strommarkt nimmt zu, FAZ

/fba

(AWP)