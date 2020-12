----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STARKER EURO BELASTET WEITET - Bei weiter starkem Eurokurs droht dem Dax am Donnerstagmorgen der erneute Rutsch zurück unter 13 300 Punkte: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eineinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,14 Prozent tiefer auf 13 294 Punkte. Die Marke von 13 300 Punkten wirkte zuletzt wie ein Magnet auf den Dax und verhinderte so einen klaren Richtungsentscheid. Bislang schaffte der Dax nicht den Sprung über sein Zwischenhoch von Anfang September bei 13 460 Punkten, während die Wall Street zuletzt auf Rekordniveau enteilte. Der starke Euro, der am Morgen zum US-Dollar einen weiteren Höchststand seit Frühjahr 2018 erreichte, wirkt als Bremse. Gerade für die im DAX hoch gewichteten deutschen Exporteure ist das ein grosses Problem.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die Anleger haben es zur Wochenmitte am New Yorker Aktienmarkt etwas ruhiger angehen lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schwankte am Mittwoch im engen Rahmen um sein Vortagsniveau, schaffte es aber spät, sich ins Plus abzusetzen. Am Ende stieg er um 0,20 Prozent auf 29 883,79 Punkte. Eine erste Impfstoff-Zulassung in Grossbritannien wurde dabei in der jüngsten Reihe diesbezüglich guter Nachrichten kein grosser Kurstreiber mehr. Weitere bedeutenden US-Indizes wagten sich am Mittwoch auch nur noch zögerlich vom Fleck, nachdem sie erst am Vortag frische Rekorde aufgestellt hatten. Der marktbreite S&P 500 schaffte es mit 3669,01 Punkten 0,18 Prozent höher ins Ziel. Der technologielastige Nasdaq 100 rettete sich mit 12 456,41 Zählern denkbar knapp mit 0,01 Prozent ins Plus.

ASIEN: - KAUM BEWEGT - In Asien haben sich die Aktienmärkte am Donnerstag kaum bewegt. So ging der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 0,03 Prozent 26 809,37 Punkten nur wenig verändert aus dem Handel. Der chinesische Index CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen stand zuletzt leicht im Minus.

DAX 13313,24 -0,52% XDAX 13301,05 -0,62% EuroSTOXX 50 3521,32 -0,11% Stoxx50 3075,98 0,22% DJIA 29883,79 0,2% S&P 500 3669,01 0,18% NASDAQ 100 12456,41 0,01%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 174,63 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2120 0,15% USD/Yen 104,47 -0,04% Euro/Yen 126,61 0,11%

ROHÖL:

Brent 48,03 -0,22 USD WTI 45,03 -0,25 USD

PRESSESCHAU

bis 6.50 Uhr:

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fordert schärfere Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie nach Weihnachten, um den Staat finanziell nicht zu überfordern, Interview, Wiwo

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Lehrer und Erzieher sollen sich selbst auf Corona testen, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Ältestenrat des Bundestags beschliesst steuerfreien Corona-Sonderbonus für tausende Mitarbeiter von Bundestagsabgeordneten in Höhe von bis zu 600 Euro, Augsburger Allgemeine

- Daimler-Chef Ola Källenius: Sehen Wachstumsschwung in 2021 hinein - Bleiben optimistisch für China, Interview, FT

- US-Paketlieferdienst UPS begrenzte um das Rabattwochenende die Flut an Sendungen von Modekonzernen Gap und Nike, WSJ

- US-Finanzinvestor Cerberus wollte als grosser Aktionär der Deutschen Bank Aufsichtsratschef Paul Achleitner durch den ehemaligen Morgan-Stanley-Topmanager Colm Kelleher ersetzen, FT

- Rundfunkbeitrag: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) warnt vor Scheitern der geplanten Erhöhung, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Provisionen für Spielerberater um fast ein Viertel gesunken, Kicker

bis 23.45 Uhr:

- Heidelbergcement will Ressourcen konzentrieren, Gespräch mit Firmenchef Dominik von Achten, BöZ

- Citigroup hält wenig vom Szenario einer grenzüberschreitenden Fusionswelle im Bankensektor, Gespräch mit Stefan Wintels, Global Co-Head of Financial Institutions, BöZ

- Dyal Capital verhandelt mit Owl Rock Capital über Zusammengehen, WSJ

- FDP kritisiert neues Tui-Rettungspaket scharf, Gespräch mit Bundestagsfraktionsvizechef Michael Theurer, HB

- Nach der Verlängerung des Lockdowns bis zum 10. Januar hat der Städte- und Gemeindebund "längerfristige Perspektiven" bei der Corona-Bekämpfung gefordert, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg, Funke

- Verbraucherschützer warnen vor Abzocke bei Haustürgeschäften in Corona-Zeit, HB

bis 21.00 Uhr:

- Bafin-Chef Felix Hufeld befürchtet im kommenden Jahr grosse Belastungen für

die Kreditinstitute und warnt, dass nicht jedes Geldhaus überleben wird, Gespräch, HB

- Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, erwartet nicht, dass mRNA-Impfstoffe und Vektorimpfstoffe parallel zugelassen werden, Gespräch, Rheinische Post

- Nach der Zulassung des Biontech-Impfstoffs in Grossbritannien fordert der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach eine beschleunigte Corona-Impfung auch in Deutschland, Gespräch, Funke

- Unter deutschen Wirtschaftswissenschaftlern stösst der Staatseinstieg beim grössten deutschen Reiseveranstalter TUI auf ein geteiltes Echo, Welt

- Amazon will Podcast-Produzent Wondery kaufen, WSJ

- Umfrage: Viele deutsche und französische Mittelständler schlagen sich in der zweiten Corona-Welle wacker, HB

- "Wir haben jetzt erste Vorverträge", Gespräch mit DB-Schenker-Chef Jochen Thewes über den Transport von Impfstoffen, HB

- Der Chef des zuständigen Bundesfachausschusses, Kai Whittaker, hat die Rentenreformpläne der CDU für die nächste Wahlperiode gegen Kritik von Sozialverbänden, Rentenexperten und Opposition verteidigt, Gespräch, Rheinische Post

- "Das Umland hat an Attraktivität gewonnen", Gespräch mit IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer, HB

- Kostenbremse für den Lockdown, Gastbeitrag von Ifo-Präsident Clemens Fest und CEPS-Board-Mitglieds Daniel Gros, HB

- Der Berufsverband der Pflegeberufe (DBfK) klagt über eine Verschlechterung der Pflegesituation in den vergangenen Wochen, Gespräch mit Präsidentin Christel Bienstein, Rheinische Post

