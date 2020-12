Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Den Ausbruch aus der Handelsspanne der vergangenen Wochen nach oben könnte der Dax zur Wochenmitte erneut versuchen. Nach starken Vorgaben von der Wall Street taxierte der Broker IG den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf etwa 13 400 Punkte. Zuletzt war der deutsche Leitindex mehrfach an einem Widerstand bei 13 450 Zählern gescheitert. Seit mehr als einem Monat pendelt der Dax zwischen 13 000 und 13 450 Punkten auf und ab. Die Verhandlungen in den USA über das nächste Konjunkturpaket gingen auf die Zielgerade und in die Brexit-Verhandlungen sei neue Bewegung gekommen, nannte Analyst Thomas Altmann von QC Partners zwei Kaufgründe für Aktien.

USA: - DEUTLICHE KURSGEWINNE - Die Anleger an der Wall Street haben am Dienstag die Fortschritte bei den Gesprächen über ein weiteres US-Hilfspaket und den Corona-Impfbeginn im ganzen Land honoriert. Der Dow Jones Industrial überwand die vielbeachtete Marke von 30 000 Punkten und schloss 1,13 Prozent im Plus mit 30 199,31 Zählern. Am Vortag hatte der US-Leitindex mit 30 325 Punkten ein Rekordhoch markiert, war dann aber zurückgefallen.

ASIEN: - FREUNDLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend fester tendiert. Positive Vorgaben aus den Vereinigten Staaten sorgten auch dort für Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gewann 0,48 Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,9 Prozent zu.

DAX 13'362,87 +1,06% XDAX 13'431,28 +1,71% EuroSTOXX 50 3'521,50 +0,50% Stoxx50 3'072,61 -0,07% DJIA 30'199,31 +1,13% S&P 500 3'694,62 +1,29% NASDAQ 100 12'595,92 +1,07%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,28 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21622 +0,01% USD/Yen 103,5585 -0,07% Euro/Yen 125,9440 -0,03%

ROHÖL:

Brent 50,69 -0,07 USD WTI 47,56 -0,06 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- CDU-Vorsitz: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sieht gute Chancen im Team mit Spahn, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Max Eberl, Manager bei Borussia Mönchengladbach: Fünf Millionen Euro Ablöse für einen Trainer wie Rose zu wenig, Sport Bild

- SPD-Chef Norbet Walter-Borjans: Politik des Wohlstands und Anstands mit der Union illusorisch, Neue Westfälische

- Die Idee eines deutschen Weltraumbahnhofs wird konkret, HB

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Corona-Warn-App effizienter gestalten, Hannoversche Allgemeine Zeitung

bis 5.00 Uhr:

- Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery rechnet trotz eines vorgezogenen Impfbeginns mit harten Corona-Massnahmen bis ins Frühjahr, Interview, Funke

bis 23.45 Uhr:

- Der Vizechef des Vermögensverwalters BlackRock und Anwärter auf die OECD-Spitze Philipp Hildebrand warnt Regierungen vor grenzenlosem Schuldenmachen in der Coronakrise, Interview, BöZ

- Förderbank KfW verschiebt negativen Kreditzins auf 2021, BöZ

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Bürgern nach einer Corona-Impfung die Möglichkeit geben, mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen schnell per App zu melden, Interview, ARD-Tagesthemen

bis 21.00 Uhr:

- Koalition einig über Gesetz für faire Verbraucherverträge: Zweijährige Laufzeit von Handy-Verträgen nur noch unter strengeren Bedingungen zulässig, Rheinische Post

- Bundesregierung erzielt Einigung im Streit über Wirecard-Gesetz, HB

- Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil will Tempo für Konzernumbau von Volkswagen erhöhen, Interview, FAZ

- Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, begrüsst die neuen Regulierungsvorschläge der EU-Kommission, mit der diese den Handlungsspielraum der grossen Digitalunternehmen einschränken will, HB

- Bundestag erlaubt der Deutschen Bahn bis zu fünf Milliarden Euro zusätzliche Schulden, Welt

- EU-Kommission will 180 Millionen Dosen Corona-Impfstoff zusätzlich kaufen, Spiegel

- Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz fordert nach der Pandemie eine "Resilienz-Agenda" für Europa. Dazu müsse die Euro-Zone finanziell stabilisiert werden, Interview mit Wolfgang Ischinger, HB

- Die Bundesregierung hat im Streit um schärfere Haftungsregeln für Wirtschaftsprüfer einen Kompromiss erzielt, HB

- Kosmetikkonzern L'Oreal will vom Online-Geschäft profitieren und dieses ausbauen, Interview mit der Deutschlandchefin von L?Oréal, Wioletta Rosolowska, HB

/jha/jb

(AWP)