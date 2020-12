----------

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD RÜCKT NÄHER - Die Hausse am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag fortsetzen. Nachdem der Dax am Vortag noch an der Hürde von 13 600 Punkten gescheitert war, wird er nun vorbörslich darüber indiziert: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex 0,38 Prozent fester bei 13 618 Punkten. Bis zu einem Rekordhoch fehlt dem Dax damit nur noch gut ein Prozent. Die Nebenwerte-Indizes MDax und SDax hatten zuletzt bereits historische Höchststände erreicht.

USA: - DOW ETWAS SCHWÄCHER - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einem bewegungsarmen Handel ohne klaren Trend geschlossen. Auf die Ergebnisse der US-Notenbanksitzung reagierten die Indizes, die allesamt auf Rekordniveaus notieren, nur geringfügig, entwickelten sich aber in unterschiedliche Richtungen. Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,15 Prozent auf 30 154,54 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg hingegen um 0,18 Prozent auf 3701,17 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um deutlichere 0,57 Prozent auf 12 668,16 Zähler aufwärts.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Stimmung an den Aktienmärkten in Asien bleibt freundlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Donnerstag 0,2 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gewann sogar rund ein Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,35 Prozent zu. Impfhoffnungen in Europa und den USA hellen die Stimmung weiterhin auf.

DAX 13565,98 +1,52% XDAX 13581,65 +1,12% EuroSTOXX 50 3543,00 +0,61% Stoxx50 3101,23 +0,93% DJIA 30154,54 -0,15% S&P 500 3701,17 +0,18% NASDAQ 100 12668,163 +0,57%

Bund-Future 177,52 -0,08%

Euro/USD 1,22259 +0,35% USD/Yen 103,3025 -0,19% Euro/Yen 126,3063 +0,08%

Brent 51,59 +0,51 USD WTI 48,34 +0,52 USD

- Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson sagt Wirtschaftsboom 2021 voraus, Gespräch, HB

- "Man steht enorm unter Zeitdruck": Berliner Krankenschwester Nina Böhmer kämpft für bessere Bedingungen in der Pflege, kritisiert das System und die Corona-Politik, Interview, Welt

- "Mit jedem neuen Satelliten wächst die Wahrscheinlichkeit einer Kollision": Aus Sicht von Felix Huber, Direktor am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wird Elon Musks Satellitennetzwerk Starlink den Markt für herkömmliche Internetprovider verändern, Interview, FAZ

- Bundesländer wollen impfberechtigte Bürger unmittelbar nach Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer direkt anschreiben und dazu einladen, Termin in einem Impfzentrum zu vereinbaren, Bild

- Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas fordert eine enge internationale Zusammenarbeit, um die Weiterentwicklung eines Corona-Impfstoffes zu fördern, Stuttgarter Zeitung

- EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides mahnt bei Impfvorbereitungen zur Eile, Welt

- Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, rechnet mit Scheitern des harten Lockdowns, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Frank Ulrich Montgomery, Vorsitzender des Weltärztebundes: Es wird zu mehr Triage bei Überfüllung der Stationen kommen, Rheinische Post

- Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU): Wir müssen mehr Nutzen von Corona-App haben, RTL Nachtjournal

- DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert bezahlte Freistellungen von Arbeitnehmern im Corona-Lockdown, Rheinische Post

- Die Deutsche Bahn hat 2017 bis 2019 gut 100 Millionen Euro an für den Lärmschutz vorgesehenen Investitionen liegen gelassen, Rheinische Post

- Der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV) dringt darauf, Online-Plattformen für Unregelmässigkeiten bei der Warenlieferung zur Verantwortung zu ziehen, Funke

- S&P erwartet für 2021 europaweit einen Anstieg der Kreditausfälle von 5 auf 8 Prozent bis September, Gespräch mit dem Deutschlandchef der Ratingagentur, Tobias Mock, BöZ

- Sachsens Landesregierung will Kommunen mit einer besonders angespannten Corona-Lage von der Aussenwelt abriegeln, Bild und Freie Presse

- Handel fordert für Gewerbemieter bei coronabedingten Notlagen Mietminderung von 50 Prozent, HB

- Die Verschärfung der Wettbewerbsaufsicht über die Internetkonzerne verzögert sich. Der Bundestag nahm die Verabschiedung der Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in letzter Minute von der Tagesordnung, FAZ

- Die Monopolkommission warnt bei der Verteilung der milliardenteuren Corona-Hilfen der Bundesregierung vor einer einseitigen Bevorzugung der Deutschen Bahn, FAZ

- Europäische Grossbanken werden von den Dividendenbeschränkungen für 2021 profitieren, da die "aktuell solide Kapitalposition des europäischen Bankensektors weiter gestärkt" werde, Interview mit Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling, HB

- Der Insolvenzverwalter der Wirecard AG, Michael Jaffé, klagt gegen das Unternehmen auf Annullierung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018, HB

- Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will mit einer Reform des Personengesellschaftsrechts kleine und mittelständische Unternehmen besser für die Herausforderungen des Informationszeitalters wappnen, Gastbeitrag, HB

- Continental-Chef Nikolai Setzer geht davon aus, dass infolge der Corona-Krise mehr kleinere Lieferanten in Schwierigkeiten geraten dürften als während der Weltfinanzkrise 2008/09, Interview, HB

- Wegen der Verzögerungen bei der Programmierung der notwendigen Software könnte es bis März dauern, bis die vom Lockdown betroffenen Firmen die erweiterte Überbrückungshilfe III erhalten können, HB

