AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach einer bislang sehr starken Börsenwoche dürften es die Anleger am Freitag zunächst ruhiger angehen lassen. Der Dax hat bislang in den vergangenen Tagen mehr als vier Prozent zugelegt, nun wird er zwei Stunden vor dem Start geringfügig tiefer erwartet. Eine weitere Annäherung an den bisherigen Rekord von 13 795 Punkten dürfte damit vorerst ausbleiben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am grossen Verfalltag 0,15 Prozent schwächer auf 13 646 Punkte. Kein Treiber sind zunächst die Vorgaben.

USA: - KURSGEWINNE - Mit dem Versprechen einer weiterhin lockeren US-Geldpolitik im Rücken und der Aussicht auf neue Corona-Hilfen haben sich einige US-Aktienindizes am Donnerstag auf Rekordkurs begeben. Der Dow Jones Industrial gehörte nicht dazu, schrammte im Verlauf aber haarscharf - nur um zwei Punkte - daran vorbei. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,49 Prozent auf 30 303,37 Punkte.

ASIEN: - SCHWÄCHER - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang schwächer tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Freitag 0,2 Prozent tiefer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen büsste 0,5 Prozent ein und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um rund ein Prozent. Das Ringen um ein Hilfspaket für die US-Wirtschaft und hohe Corona-Fallzahlen in Europa und den USA sorgen nach der jüngsten Erholung für Zurückhaltung. Auch bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China ein Unsicherheitsfaktor.

DAX 13667,25 +0,75% XDAX 13693,90 +0,83% EuroSTOXX 50 3560,87 +0,50% Stoxx50 3106,95 +0,18% DJIA 30303,37 +0,49% S&P 500 3722,48 +0,58% NASDAQ 100 12752,06 +0,66%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,84 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,22472 -0,13% USD/Yen 103,3820 +0,23% Euro/Yen 126,6170 +0,11%

ROHÖL:

Brent 51,24 -0,26 USD WTI 48,18 -0,18 USD

PRESSESCHAU

bis 6.15 Uhr:

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU): Staat sollte sich bei Wunsch zu sterben nicht einmischen, Focus

- Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer: Bei Impf-Reihenfolge auch an Praxisärzte denken, Rheinische Post

- Fall Wirecard: Corporate Governance-Experte Christian Strenger beklagt multiples Organversagen und fordert intensivere Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, HB

- Umfrage: Mehrheit will Corona-Regeln Weihnachten beachten. Vertrauen in Mitmenschen allerdings nicht gross, Zeitungen der Funke Mediengruppe

- Nach Rekordjahr: Bundesregierung genehmigt 2020 weniger Rüstungsexporte, HB

- BT-Netz-Sparte Openreach will in den kommenden Jahren 5300 neue Stellen schaffen, um Breitband-Ausbau zu stemmen, FT

- CSU-Chef Markus Söder: Kanzlerkandidat der Union erst im Frühjahr küren, Augsburger Allgemeine

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen würdigt Kanzlerin Angela Merkel als grundkluge und durchsetzungsstarke Politikerin, HB

- Jan-Christian Dreesen, Finanzchef des FC Bayern München, sieht für Verein Umsatzeinschläge von 150 Millionen, FAZ

- Britischem Versorger Centrica steht im Januar Streik ins Haus, FT

bis 5.00 Uhr:

- Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) ruft die Bundesländer auf, mehr Gelder aus dem Digitalpakt abzurufen, Bild

- Kurz vor dem endgültigen Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union kündigt die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ihre Pläne für einen Beitritt Schottlands zur EU an, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Der Autobauer BMW will bei Software-Entwicklung schneller werden. Die Einheit "Digital Car" mit 4000 IT-Spezialisten soll zunächst ein neues Betriebssystem für alle Modelle entwickeln, das erstmals 2021 im Elektro-SUV "iX" eingesetzt werden soll, Gespräch mit dem Digital-Car-Chef Christoph Grote, HB

- Teamviewer schliesst nach der Akquisition von Ubimax weitere Zukäufe nicht aus, kurzfristig wieder mehr Schulden möglich, Interview mit Konzernchef Oliver Steil und Finanzchef Stefan Gaiser, BöZ

- Bis zu 50 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital brauchen deutsche Lebensversicherer, um ihre Solvenzquote auf dem aktuellen Niveau nachhaltig zu stabilisieren, Studie der Unternehmensberatung Oliver Wy­man, BöZ

bis 21.15 Uhr:

- Finanzministerium könnte Anzeigevorschriften für Aktiengeschäfte durch Bafin-Mitarbeiter nach Wirecard-Skandal verschärfen, HB

- Nach Forschungserfolgen von Biontech und Curevac/Bayer-Chef Werner Baumann hofft auf mehr Verständnis für Biotechnologie, HB

- Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) lobt Tesla-Gründer Elon Musk als Vordenker und Visionär, HB

- VDA-Präsidentin Hildegard Müller sieht das Engagement des US-Elektroautobauers Tesla in Deutschland als Kompliment und Ansporn, HB

- CDU-Politiker Thomas Heilmann fordert eine Bevorzugung der Bundesregierung beim Impfen, Interview, Business Insider

- Der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Werneke, für eine deutliche Anhebung des Mindestlohns auf 12,45 Euro ab Mitte 2022, Bild

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte eine unbestimmte Verlängerung des Lockdowns über den 10. Januar hinaus, um die Zahl der Neuinfektionen ausreichend zu drücken, Interview, Rheinische Post

- Flixmobility reicht Beihilfebeschwerde gegen Deutsche Bahn ein, Spiegel

