Morning Briefing International

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Die Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus in Grossbritannien dürfte die Börsen zum Beginn der Weihnachtswoche belasten. Zudem gibt es weiterhin keine Einigung auf einen Brexit-Handelsdeal. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Start ein knappes Prozent niedriger auf rund 13 500 Punkte. Das am Freitag nur knapp verpasste Rekordhoch rückt damit für den deutschen Leitindex zunächst etwas weiter aus dem Blick. Den historischen Höchstkurs hatte der Dax im Februar bei fast 13 800 Zählern erreicht. Europa schottet sich wegen der in Grossbritannien identifizierten Variante des Virus zunehmend vom Vereinigten Königreich ab. Deutschland und zahlreiche andere europäische Länder hatten am Sonntag Flugverbote oder Grenzschliessungen zum Vereinigten Königreich verkündet. Das Virus ist nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form.

USA: - MODERATE VERLUSTE - Die US-Aktienmärkte sind am "Hexensabbat" sind mit moderaten Verlusten ins Wochenende gegangen. Bei diesem Verfallstermin von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes versuchen vor allem grosse Marktteilnehmer manchmal die aktuellen Kurse auf jene Preise zu treiben, an denen sie an den Terminbörsen engagiert sind. Der Dow Jones Industrial stieg im frühen Handel zwar auf ein Rekordhoch bei 30 343 Punkten, rutschte aber rasch ab und drehte ins Minus. Letztlich sank der US-Leitindex um 0,41 Prozent auf 30 179,05 Zähler. Daraus resultierte für die abgelaufene Woche ein magerer Gewinn von rund 0,4 Prozent.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung gefunden. Das Auftauchen einer neuen, wohl ansteckenderen Variante des neuartigen Coronavirus in Grossbritannien trübte teils die Stimmung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss rund 0,2 Prozent tiefer. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt ebenfalls moderat, während der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen um rund 0,7 Prozent stieg.

DAX 13630,51 -0,27% XDAX 13649,34 -0,33% EuroSTOXX 50 3545,74 -0,42% Stoxx50 3096,29 -0,34% DJIA 30179,05 -0,41% S&P 500 3709,41 -0,35% NASDAQ 100 12738,18 -0,11%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,04 +0,17%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2186 -0,49% USD/Yen 103,48 0,16% Euro/Yen 126,10 -0,33%

ROHÖL:

Brent 50,81 -1,45 USD WTI 47,69 -1,41 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- RWE verringert seine Stromerzeugung im Inland bis Ende 2022 um rund 36 Prozent, Interview mit Unternehmenschef Martin Schmitz, Welt

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert Beitrag der Kirchen zum Anti-Corona-Kampf, Funke Mediengruppe

- DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert die Abschaffung der Abgeltungsteuer in der kommenden Legislaturperiode und deutliche Steuererhöhungen für Vermögende und Spitzenverdiener, Rheinische Post

- DGB-Chef Hoffmann spricht sich für eine mehrjährige Phase mit hoher staatlicher Neuverschuldung, längere Tilgungsfristen und ein höheres Schuldenkriterium in den EU-Verträgen aus, Rheinische Post

- Heinz Hilgers, Präsident des DeutschenKinderschutzbund (DKSB), will Weihnachtsferien bis Ende Januar verlängern, Rheinische Post

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt vor schnellem Vordringen der Coronavirus-Mutation, Bild

- Patientenschützer Eugen Brysch und FDP-Chef Christian Lindner fordern Bundeswehr-Hilfe für Pflegeheime, Bild

- Die Internationale Polizei-Organisation Interpol erwartet eine weltweite Verbrechenswelle rund um die Corona-Impfkampagne, Interview mit Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock, Wiwo

- Die Private-Equity-Firma Thoma Bravo will Immobilienverwaltungssoftware-Anbieter RealPage für 9,6 Milliarden Dollar kaufen, WSJ

- Chinesische Milliardär Jack Ma bot Anfang November an, Teile seines Finanztechnologie-Riesen Ant Group an die chinesische Regierung zu übergeben, WSJ

- Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert die Wirtschaft zu mehr Engagement bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen auf, Saarbrücker Zeitung

- Das evangelische Hilfswerk "Brot für die Welt" befürchtet angesichts ausfallender oder unter Corona-Bedingungen stattfindender Weihnachtsgottesdienste einen Rückgang bei den Einnahmen aus Kollekten, Interview mit Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin des Hilfswerkes, Neue Osnabrücker Zeitung

- Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) fordert die Handelskonzerne auf, die Herkunft von Lebensmitteln transparent auszuweisen, Interview, Neue Osnabrücker Zeitung

- Grüne fordern Einsatz von Mehrwegverpackungen im Onlinehandel, Tagesspiegel

bis 20.30 Uhr:

- Ostdeutsche fühlen sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterrepräsentiert, FAZ

- EU-Gesundheitspolitiker Peter Liese (CDU): Covid-19-Mutation hat sich bereits auf dem Kontinent verbreitet, Welt

- Datenschutz-Aufseher stufen das Milliardenprojekt Patientenakte für teils europarechtswidrig ein, HB

- Flixmobility: Klage gegen Staatshilfen für die Bahn, HB

- Opel baut 2021 weitere Stellen ab, HB

- Der frühere indische Notenbankchef und Chicago-Ökonom Raghuram Rajan warnt vor Kreditillusionen, Schulden und Inflation, FAZ

(AWP)