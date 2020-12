----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach den herben Verlusten zum Wochenauftakt könnten sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Dienstag stabilisieren. Der Dax wird vom Handelshaus IG rund zwei Stunden vor dem Start 0,14 Prozent höher auf 13 265 Punkte indiziert. Positiv werten Analysten, dass der Leitindex am Vortag trotz eines Verlustes von zwischenzeitlich mehr als vier Prozent nicht unter die runde Marke von 13 000 Zählern gefallen war. Zwar sind die Zahlen der mit dem Coronavirus neu Infizierten nach wie vor hoch. Deutschland und die anderen EU-Staaten rüsten sich jedoch für den Start der Impfkampagne. Experten sind zuversichtlich, dass der Impfstoff auch gegen die in Grossbritannien entdeckte, womöglich ansteckendere Variante des Virus wirkt. Rückenwind kommt auch von der Wall Street. Dort hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial nach herben Verlusten im frühen Handel am Ende noch in grünes Terrain vorgekämpft.

USA: - DOW ROBUST - Recht robust haben die US-Börsen am Montag auf eine neue, möglicherweise weitaus ansteckendere Variante des Coronavirus reagiert. Diese verbreitet sich in Grossbritannien rasant, weshalb sich immer mehr Länder vom Vereinigten Königreich abschotten. Gab es anfangs klare Verluste, zeigten sich die Anleger im Verlauf aber etwas zuversichtlicher und gewichteten die lange ersehnte Meldung über eine Einigung im US-Kongress auf ein weiteres Konjunkturpaket wieder höher. So schloss der Leitindex Dow Jones Industrial sogar im Plus mit 0,12 Prozent auf 30 216,45 Punkte. Der marktbreite S&P 500 hingegen verlor 0,39 Prozent auf 3694,92 Zähler, belastet auch von hohen Kursverlusten des Index-Schwergewichts Tesla .

ASIEN: - VERLUSTE - Das Bekanntwerden eine neuen Variante des neuartigen Coronavirus hat die Stimmung der Anleger an den Börsen Asiens auch am Diestag getrübt. Nachdem Grossbritannien, wo sich die Variante rasant verbreitet, mittlerweile von vielen Ländern der Welt abgeschnitten ist, kommen wieder Sorgen um den internationalen Handel auf. Dass der US-Kongress nun endlich und wie erwartet zur Bewältigung der Corona-Krise ein weiteres grosses Konjunkturpaket beschlossen hat, half den Börsen nicht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein Prozent tiefer. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 0,8 Prozent und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen büsste rund rund 0,5 Prozent ein.

DAX 13246,30 -2,82% XDAX 13377,17 -1,99% EuroSTOXX 50 3448,68 -2,74% Stoxx50 3018,02 -2,53% DJIA 30216,45 0,12% S&P 500 3694,92 -0,39% NASDAQ 100 12690,26 -0,38%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,80 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2217 -0,12% USD/Yen 103,43 0,1% Euro/Yen 126,37 -0,03%

ROHÖL:

Brent 50,33 -0,58 USD WTI 47,38 -0,59 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr:

- Biontech-Chef Ugur Sahin ist "zuversichtlich", dass der Impfstoff auch bei Grossbritannien-Mutation wirkt, Interview, Bild

- Google und Facebook haben vereinbart, dass sie sich gegen mögliche Kartellmassnahmen zusammenzuschliessen, WSJ

- Rotes Kreuz verzeichnet im Corona-Jahr 20 Millionen Euro mehr an Spenden, Saarbrücker Zeitung

- Die Opposition und der eigene Sozialbeirat werfen der Bundesregierung vor, bei der Riester-Rente mit zu optimistischen und irreführenden Prognosen zu arbeiten, Neue Osnabrücker Zeitung

- Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) rügt die Öffentlich-Rechtlichen: Ihre Berichterstattung über Ostdeutschland erinnert ihn zuweilen an "Auslandsreportagen", Interview, Welt

- Trotz drohenden Zulieferersterbens und Corona-Krise hat sich der wirtschaftlich angeschlagene Autozulieferer und Stahlrohrspezialist Benteler auf eine Refinanzierung seiner gesamten Schuldenlast in Höhe von 1,8 Milliarden Euro geeinigt, Interview mit Unternehmenschef Ralf Göttel, HB

bis 05.01 Uhr:

- Der Vorstandsvorsitzende des Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin, möchte mit seiner Firma die ganze Welt mit dem Impfstoff gegen Corona versorgen und fordert dafür die Unterstützung durch die Bundesregierung ein, Bild

- INSA-Meinungstrend: Union, SPD und Grüne verlieren, Bild

- Verkehrsminister legt neue Drohnenregeln vor, Funke

- Autohändler fordern Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung, Funke

- Bislang ist nur die Hälfte der 2020er-Mittel aus dem Konjunkturprogramm abgeflossen, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Eine Studie des Bundesverbands deutscher Banken beziffert die Vorteile eines stärker integrierten, einheitlichen EU-Finanzbinnenmarktes auf 95 Milliarden Euro pro Jahr, BöZ

- Jürgen Gros, Präsident der Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern: "Genossenschaftssektor bleibt Goldstandard in der Finanzbranche", BöZ

bis 21.00 Uhr:

- Ifo-Chef Clemens Fuest: Europa hat bei der Abschottung nicht geschlossen agiert, HB

- Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ist überzeugt, dass der Biontech-Impfstoff auch vor der Mutante aus Grossbritannien schützt, Rheinische Post

- Düsseldorfer Virologie-Professor Timm: "Es gibt kaum zuverlässige deutsche Daten über Virus-Mutationen", Rheinische Post

- UPS-Manager Scott Price über Impfstofflieferungen: "Wir stehen in Deutschland bereit", HB

- Corona-Pandemie: SPD-Ministerpräsidenten sehen in Mutation des Virus keinen Anlass für schärfere Einschränkungen, HB

- Isolation Grossbritanniens: Familienunternehmer fürchten wirtschaftliche Kollateralschäden, HB

- Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko) am Robert Koch-Institut, Thomas Mertens, rechnet damit, dass frühestens im Januar klar sein wird, ob der Impfstoff von Biontech und Pfizer auch gegen die in Grossbritannien verbreitete Mutation wirksam ist, Interview, Funke Mediengruppe

- Aussenhandelsverbandspräsident Anton Börner warnt vor Chaos durch Isolation Grossbritanniens, Interview, HB

- Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) hat sich für eine Verschärfung der Corona-Massnahmen ausgesprochen, falls sich das mutierte Virus aus Grossbritannien auch in Deutschland ausbreiten sollte, Interview mit DKG-Präsident Gerald Gass, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Corona-Pandemie verstärkt die wirtschaftlichen Probleme des neuen Hauptstadt-Flughafens BER, FAZ

----------

----------

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

----------

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach Baumarkt, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hornbach Holding, Q3-Zahlen 09:00 DEU: Biontech-Pressekonferenz zu Covid-19-Impfstoff 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 12/20 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/20 (endgültig) 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 01/21 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q3/20 08:00 GBR: BIP Q3/20 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: BIP Q3/20 (3. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/20 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

/mis

(AWP)