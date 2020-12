----------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach der Weihnachtspause darf der Dax am Montag wieder mit einem Rekord liebäugeln. Mit dem Brexit und dem US-Corona-Hilfspaket kommen zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende - und daraus schöpfen Anleger am Montag Mut. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,66 Prozent höher auf 13 677 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen kurzen Kursrutsch vom vergangenen Montag schon wieder ausbügeln. Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Grossbritannien und die EU am zweiten Weihnachtstag ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende - wie auch in den USA, wo der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade aufgab und ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft gesetzt hat.

USA: - GEWINNE - Der US-Aktienmarkt ist am Donnerstag etwas höher aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial legte um 0,23 Prozent auf 30 199,87 Punkte zu. Auf Wochensicht steht hingegen ein kleines Minus zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,35 Prozent auf 3703,06 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,46 Prozent auf 12 711,01 Punkte nach oben. Insgesamt gab es an diesem um drei Stunden verkürzten Handelstag nur wenig Bewegung bei dünnem Volumen. Die meisten europäischen Handelsplätze hatten ihren letzten Handelstag vor Weihnachten bereits am Vortag.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Das rund 900 Milliarden US-Dollar schwere, neue US-Konjunkturpaket hat die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens am Montag überwiegend freundlich gestimmt. Nach langem Zögern hatte der noch amtierende US-Präsident Donald Trump das vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Hilfspaket endlich in Kraft gesetzt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss rund 0,7 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte zuletzt um knapp 0,2 Prozent zu, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong moderat fiel.

DAX 13587,23 1,26% XDAX 13594,30 1,36% EuroSTOXX 50 3543,28 0,11% Stoxx50 3075,20 0% DJIA 30199,87 0,23% S&P 500 3703,06 0,35% NASDAQ 100 12711,01 0,46%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,23 -0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2222 0,3% USD/Yen 103,47 -0,18% Euro/Yen 126,46 0,12%

ROHÖL:

Brent 50,89 -0,40 USD WTI 47,90 -0,33 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Ab 2021 werden nach einer Schätzung des Bundesfinanzministeriums knapp 25 Millionen Steuerpflichtige vom Solidaritätszuschlag ganz oder teilweise befreit, Rheinische Post

- Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans fordert eine gesellschaftliche Debatte über die Bewaffnung von Drohnen und hält eine Entscheidung darüber erst in der nächsten Legislaturperiode für wahrscheinlich, Interview, Rheinische Post

- Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat der Fortsetzung der grossen Koalition in der nächsten Wahlperiode eine Absage erteilt, Interview, Rheinische Post

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt Sonderrechte für Geimpfte ab, Funke Mediengruppe

- Nach Einschätzung des Deutschen Bundeswehrverbandes (DBwV) ist maximal die Hälfte aller Waffensysteme der Bundeswehr einsatzbereit, Interview mit DBwV-Vorsitzendem André Wüstner, Welt

- Der Deutsche Bundeswehrverband (DBwV) forert die SPD auf, als Konsequenz ihrer Ablehnung von bewaffneten Drohnen die Auslandseinsätze der deutschen Streitkräfte zu beenden, Interview mit DBwV-Vorsitzendem André Wüstner, Welt

- Fussball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird bald neue Deals in China machen, Interview mit Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers, Rheinische Post

- Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner unterstützt die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nach deutlich mehr Tempo bei der Impfstoffproduktion in Deutschland, Bild

- EU-Ratspräsident Charles Michel schlägt "internationalen Pandemie-Vertrag" vor und fordert aussenpolitisch "weniger Abhängigkeit und mehr Einfluss" in der Welt, Gastbeitrag, Welt

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erinnert den Bund an seine Verpflichtung, kurzfristig ausreichende Mengen an Impfstoff-Dosen zu beschaffen, Interview, BILD-Talk

- Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält es für notwendig, den bundesweiten Lockdown über den bislang verabredeten 10. Januar 2021 hinaus zu verlängern, Interview, BILD-Talk

- Deutschland wird nach Überzeugung des Vorsitzenden des Bundestags-Gesundheitsausschusses, Erwin Rüddel (CDU), noch vor der Sommerpause nächsten Jahres die Corona-Pandemie besiegt haben, Interview, BILD-Talk

- Der Chef des Impfzentrums im Landkreis Harz, Immo Kramer, weist die Kritik von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am früheren Start der Impfaktion scharf zurück, Bild-Talk

- Gaskunden zahlen fast eine Milliarde Euro drauf, Spiegel

- Präsident Trump unterzeichnete ein umfassendes Pandemie-Hilfsgesetz, WSJ

- NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert Arbeitslosenversicherung für Soloselbstständige, Interview, WAZ

- Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, kündigt eine Überprüfung Polens und Ungarns im Rahmen des neuen Rechtsstaatsmechanismus ab Anfang 2021 an, Tagesspiegel

- Der Deutscher Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rät Restaurants von einer Zusammenarbeit mit Lieferdiensten wie Lieferando und Wolt ab - "30 Prozent - da kann der Gastronom nicht existieren", Interview mit Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges, Tagesspiegel

- Corona-Pandemie: Trotz Lockdown 20 Millionen Überstunden bei deutscher Polizei, Neue Osnabrücker Zeitung

- "Wir werden 2020 erstmals seit neun Jahren zweistellig beim Umsatz zulegen", Interview mit dem Vorstandschef Bertram Kandziora, HB

- Trotz der Coronakrise wird die Anzahl der Insolvenzen 2020 auf einen neuen Tiefststand von 17.060 sinken, HB

- Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) hat in diesem Jahr wegen Corona-bedingter Reisestornierungen so viele Beschwerden wie nie zuvor über Fluggesellschaften und die Deutsche Bahn registriert, HB

- Anstelle einer raschen Tilgung der Corona-Schulden plädiert Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, für mehr Ausgaben in die digitale Infrastruktur, Interview, HB

- "Wir sind gestärkt aus der Coronakrise hervorgegangen", Interview mit Firmengründer der britischen Digitalbank Revolut, Nik Storonsky, HB

- Mercedes will bis 2039 klimaneutral werden. Auch alle Lieferanten der Edelmarke müssen sich zu dem Ziel bekennen - sonst werden sie aussortiert, Interview mit Mercedes-Einkaufschef Gunnar Güthenke, HB

bis Sonntag, 20.30 Uhr

- Österreich kündigt sorgfältige Prüfung des Brexit-Deals an, HB

- IfW-Chef sieht "grosses Misstrauen" zwischen der EU und Grossbritannien, HB

- EU-Kommission will Polen und Ungarn überprüfen, Tagesspiegel

- DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert mehr Investitionen vom Staat, Tagesspiegel

- Die Linke will Pharmaunternehmen dazu drängen, anderen Firmen Lizenzen für die Herstellung von Corona-Impfstoffen zu erteilen, Spiegel

- Bundesregierung hat noch immer keine konkreten Pläne für ihre Aufholjagd in der Quantentechnologie, HB

- Steueroasen kosten Bund 5,7 Milliarden Euro, FAZ

