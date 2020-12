----------

DEUTSCHLAND: - JAHRESENDRALLY GEHT WEITER - Die Jahresendrally bleibt wohl auch am vorletzten Handelstag des Jahres in Gang. Der Dax dürfte nach dem erstmaligen Sprung über 13 800 Punkte zum Wochenbeginn am Dienstag nochmals eine Schippe drauf legen. Indikationen lassen den Leitindex in Richtung der 14 000 Punkte schielen. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start 0,67 Prozent höher auf 13 888 Punkte. Damit erhalten die Märkte für das Jahr 2021 weiter viele Vorschusslorbeeren, denn in den USA ist die Rekordrally schon länger am Laufen. Zwar ging die Hängepartie um den Brexit-Handelspakt und das US-Corona-Hilfspaket zu Ende, die Lage in der Corona-Krise bleibt aber von Hoffen und Bangen geprägt.

USA: - REKORDE AUF BREITER FRONT - Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hat den US-Börsen am Montag neue Rekorde beschert. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,68 Prozent auf 30 403,97 Punkte. Auch der marktbreite S&P 500 und die Auswahlindizes an der technologielastigen Nasdaq-Börse schwangen sich kurz vor dem Jahresende zu neuen historischen Höchstmarken auf.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND FEST - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag nach positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten überwiegend freundlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,7 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen büsste zuletzt hingegen 0,19 Prozent ein, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,91 Prozent zulegte.

DAX 13790,29 +1,49% XDAX 13774,85 +1,33% EuroSTOXX 50 3575,41 +0,91% Stoxx50 3097,56 +0,73% DJIA 30403,97 +0,68% S&P 500 3735,36 +0,87% NASDAQ 100 12838,861 +1,01%

Bund-Future 177,63 -0,06%

Euro/USD 1,22381 +0,20% USD/Yen 103,7150 -0,11% Euro/Yen 126,9690 +0,12%

Brent 51,22 +0,36 USD WTI 47,97 +0,35 USD

bis 7.00 Uhr: - Die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Karin Maag (CDU), hat Kritik an der Terminvergabe für die Corona-Impfungen geäussert, Augsburger Allgemeine - Die Zahl der verfügbaren Impfdosen gegen das Corona-Virus könnte in Deutschland auf einen Schlag um 20 Prozent erhöht werden, wenn spezielle Spritzen verwendet würden, Westfalen-Blatt - Zwei Drittel der Kliniken in Deutschland rechnen mit Verlusten in diesem Jahr, Tagesspiegel - Der Vorstand Philippe Sauquet vom französischen Ölkonzern Total fordert den Ausbau von Erdgastechnik und schwimmenden Windkraftanlagen, Interview, FAZ

bis 05.01 Uhr: - Vodafone startet neues Mobilfunknetz für Internet der Dinge, Welt - Grosse Koalition nimmt wegen Tesla Klagerechte der Umweltverbände ins Visier, HB - Förderung von E-Autos in 2020 mehr als versechsfacht, Rheinische Post - Die Union hat ihren Druck auf die SPD erhöht, eine Entscheidung zur Bewaffnung von Drohnen zu treffen und entsprechende Finanzmittel freizugeben, Rheinische Post - Die Pharma-Industrie rechnet damit, dass in Deutschland schon bald eine grössere Zahl an Dosen mit Corona-Impfstoff zur Verfügung steht, Rheinische Post - Bausparkassen-Chef Bernd Hertweck rechnet nicht mit sinkenden Immobilienpreisen, Funke - IG Bau-Chef Robert Feiger erwartet noch grösseren Mangel an Sozialwohnungen durch Corona-Folgen, Funke - JU-Chef Tilman Kuban kann sich langfristig Sonderrechte für Geimpfte vorstellen, Funke - SPD-Chefin Saskia Esken wirft Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Versagen in Flüchtlingspolitik vor, Funke - Die neue Grundrente, die Anfang des nächsten Jahres in Kraft tritt, wird nach Aussagen von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ab dem kommenden Sommer ausgezahlt, Funke - Wirtschaftsweise wollen Konjunkturprognose nach unten korrigieren, Funke

bis 23.45 Uhr: - Anwalt Nikolaos Paschos von Latham & Watkins über Rocket Internet: "Das Delisting ist kaum anzugreifen", BöZ - Privilegien für Geimpfte? Fraktionen von Union und SPD prüfen gesetzliches Verbot, Welt

bis 21.00 Uhr: - Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich: "Kurzfristig ist Inflationsdruck kaum vorstellbar", Interview mit Agustín Carstens, FAZ - Booking.com-Chef Glenn Fogel bezeichnet EU-Pläne für Internetkonzerne als "absurd", FAZ - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will private Lkw-Stellplätze an Autobahnen mit 90 Millionen Euro fördern, Bild - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) rechnet mit Corona-Einschränkungen bis März, Interview, Redaktionsnetzwerk Deutschland - Datenschützer fordern gesetzliche Regelung für Umgang mit Corona-Impfstatus, HB - Beraterin der britischen Regierung Kay Swinburne: EU sollte Frankfurt als Finanzplatz wählen, HB

