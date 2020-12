----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABIL - Am letzten Handelstag des Börsenjahres 2020 lassen es die Anleger ruhiger angehen. Der Dax dürfte wenig bewegt in den verkürzten Handel starten, nachdem er am Vortag nach einem Rekord geschwächelt hatte. Das Handelshaus IG taxierte den Leitindex zwei Stunden vor dem Start fast unverändert auf 13 763 Punkte. Er steuert derzeit auf ein Jahresplus von fast vier Prozent zu. Allein im Dezember hat er bislang 3,5 Prozent zugelegt. Am Vortag durfte der Dax schon fast in Richtung der 14 000 Punkte schielen, dann aber bekamen die Anleger kalte Füsse. Mit einem Rekord von 13 903 Punkten sind sie für das neue Börsenjahr eine schwere Hypothek eingegangen, da eine erhoffte Erholung von der Viruskrise schon vorweg genommen wird.

USA: - ETWAS SCHWÄCHER - Die vorläufige Blockade eines weiteren milliardenschweren Pakets für die US-Konjunktur hat am Dienstag die Rekordjagd an der Wall Street abgewürgt. Zwar stieg der Leitindex Dow Jones Industrial in den ersten Handelsminuten auf ein weiteres Rekordhoch von 30 589 Punkten, anschliessend drehte er aber ins Minus, das zur Schlussglocke 0,22 Prozent auf 30 335,67 Zähler betrug.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach den kräftigen Kursgewinnen am Vortag 0,4 Prozent schwächer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen legte zuletzt hingegen um 1,2 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,4 Prozent.

DAX 13761,38 -0,21% XDAX 13715,85 -0,43% EuroSTOXX 50 3581,37 +0,17 Stoxx50 3124,47 +0,87% DJIA 30335,67 -0,22% S&P 500 3727,04 -0,22% NASDAQ 100 12843,491 +0,04%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,71 0%

DEVISEN:

Euro/USD 1,22835 +0,27% USD/Yen 103,3470 -0,18% Euro/Yen 126,9460 +0,04%

ROHÖL:

Brent 51,28 +0,19 USD WTI 48,15 +0,15 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- "Wir können unsere Ungeduld nicht zum Mass aller Dinge machen und den Menschen in ärmeren Weltregionen den Impfstoff wegschnappen", Interview mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Neue Osnabrücker Zeitung

- "Erschreckend viele tun so, als gäbe es kleine Pandemie", Interview mit Marco Wanderwitz (CDU), Ostbeauftragter der Bundesregierung, Welt

- Die einschneidenden staatlichen Corona-Beschränkungen müssen nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch nach Fristablauf am 10. Januar zumindest teilweise verlängert werden, ARD-Tagesthemen

- In Deutschland sind 475 per Haftbefehl gesuchte Rechtsextremisten auf freiem Fuss, Neue Osnabrücker Zeitung

- Die Bundestags-CSU fordert einen härteren Kurs gegen kriminelle Clans, Gefährder, aber auch Verschwörungstheoretiker, Interview mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Münchner Merkur

- Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe fordert von den Kommunen mehr Unterstützung für Obdachlose in der Corona-Krise und angesichts des harten Lockdowns, Interview mit Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in Berlin, Rheinische Post

- Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, prangert den alltäglichen Antisemitismus an Schulen an, "auch und gerade" unter muslimischen Kindern und Jugendlichen, Rheinische Post

- Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus appelliert an alle Pflegekräfte hierzulande, sich gegen Corona impfen zu lassen, Rheinische Post

- Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, rechnet damit, dass die Bereitschaft für eine Corona-Impfung in den kommenden Monaten steigt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Millionenbusse für Insiderhandel mit Gerry-Weber-Aktien, Westfalen-Blatt

- Ärztemangel in Sachsen-Anhalt verschärft sich, Interview mit scheidendem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalts (KV), Burkhard John, Mitteldeutsche Zeitung

- In Sachsen-Anhalt gibt es offenbar hunderte Klassen, die aufgrund des Lehrermangels in einzelnen Fächern keine Zeugnisnoten bekommen, Mitteldeutsche Zeitung

- Thomas Kutschaty, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag, spricht sich dafür aus, die Anforderung an die Abiturprüfungen im Jahr 2021 wegen der durch Corona bedingten Unterrichtsausfälle abzuspecken, Kölner Stadt-Anzeiger

bis 05.01 Uhr:

- Gutachten: Umwandlung von Mietwohnungen verstärkt Immobilienpreisboom, Welt

- EMA erwartet Biontech-Antrag für sechste Impfdosis "in wenigen Tagen", Bild

- Uniper hält an Kraftwerk Datteln bis 2038 fest, Rheinische Post

- Uniper-Chef Andreas Schierenbeck erwartet Fertigbau von Nord Stream 2, Rheinische Post

- Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten auf, bei der Ministerpräsidentenkonferenz am nächsten Dienstag die Wiederöffnung von Kindergärten und Grundschulen zu beschliessen, Bild

- SPD-Chefin Saskia Esken hat die Äusserungen von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) zu Schulöffnungen nach dem 11. Januar als unverantwortlich kritisiert, Funke

- Tankstellenverband warnt vor Benzinknappheit, Bild

- Papier warnt vor Einschränkung der Bürgerrecht für Geimpfte, Bild

- OECD-Chef Angel Gurría warnt Deutschland vor Überheblichkeit gegenüber Empfängern von EU-Milliarden, Welt

- Vor dem Machtwechsel in den Vereinigten Staaten hat Aussenminister Heiko Maas hat die Europäische Union nachdrücklich dazu aufgerufen, mehr globale Verantwortung zu übernehmen, Funke

- Der Chef des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte (BDL), Andreas Bobrowski, warnt vor Wucherpreisen bei Corona-Antigen-Schnelltests, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Scheidender IT-Vorstand der Allianz Christof Mascher: Plattformen sind die Zukunft, FAZ

- Bei Linde gilt der zum Chief Operating Officer ernannte Sanjiv Lamba als Nachfolger für den Chefsessel, HB

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, Deutschland habe zu spät und zu wenig Impfstoff bestellt, Bild

- Gesundheitsminister Spahn hält Restaurant- und Konzertbesuche nur für Geimpfte für "möglich", Bild

- Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat den Durchbruch beim Investitionsabkommen zwischen der EU und China gelobt, zugleich aber vor überzogenen Erwartungen gewarnt, HB

- Datenlecks in deutschen Arztpraxen: Massenhaft sensible Patientendaten waren für Unbefugte zugänglich, HB

- Thorsten Benner vom Global Public Policy Institute in Berlin: Investitionsabkommen der EU mit China ist "Geschenk für Xi auf dem Silbertablett", HB

- Klaus Müller, Chef des Verbraucherzentrale Bundesverband: "Lufthansa hat sich entschieden, Recht zu brechen", FAZ

- Flatex will breite Masse der Anleger ansprechen, BöZ

- Vorstandschef der Nürnberger Versicherungsgruppe Armin Zitzmann: "Stellen uns 2021 auf Beitragsausfälle ein", BöZ

- Fidelity-Fondsmanager James Durance: "Stabiler Ratingtrend zu erwarten" in Europa, BöZ

- Hessens Staatskanzleichef geht nicht von Corona-Lockerungen aus, Hit Radio FFH

bis 21.00 Uhr:

- China will Geschäft von Alibaba beschneiden, WSJ

- Der Speyrer Staatsrechtler Joachim Wieland hat Überlegungen in der Grossen Koalition, das Verbandsklagerecht für Umweltverbände einzuschränken, eine Absage erteilt, Interview, HB

- BCG-Studie: Deutschland schneidet bei Zufriedenheit mit digitaler Verwaltung international weit unterdurchschnittlich ab, HB

- Baldige Kultusminister-Präsidentin, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), plädiert für offene Schulen, HB

- Senkung der Mehrwertsteuer hat Konsumausgaben nur um sechs Milliarden Euro gesteigert, HB

- Deutsche Bahn plant keine Bevorzugung geimpfter Passagiere, Spiegel

