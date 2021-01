Morning Briefing International

----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - REKORDJAGD SETZT SICH FORT - Nach dem Sprung über die Marke von 14 000 Punkten dürfte der Dax seine Rekordrally am Freitag fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen rund zwei Stunden vor dem Start auf 14 071 Punkte und damit 0,74 Prozent über dem Vortagesschluss. Vor allem die Aussicht auf weitere umfangreiche Staatshilfen für die US-Wirtschaft hatte die Kurse weltweit jüngst weiter angetrieben. So dürfte der gewählte US-Präsident Joe Biden weitgehend durchregieren, nachdem die Demokraten mit Siegen bei zwei Stichwahlen im Bundesstaat Georgia auch die Kontrolle im US-Senat erlangt haben. Zudem stützt weiter die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Corona-Pandemie im Zuge der Impfprogramme.

USA: - REKORDJAGD GEHT WEITER - Die Freude über die jetzt klaren Verhältnisse in Washington hat die Rekordrally an der Wall Street weiter befeuert. Alle wichtigen Standard- und Technologiewerte-Indizes erreichten am Donnerstag Höchststände. Frischer Schub kam zudem von unerwartet guten Konjunkturdaten. Im Gegensatz zum Vortag griffen die Anleger aber nun vor allem bei Tech-Aktien zu, die besonders von der erwarteten Konjunkturerholung profitieren könnten. Zur Wochenmitte hatten Investoren diese Werte noch aus Furcht vor schärferen Regulierungen gemieden. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,69 Prozent auf 31 041,13 Punkte, nachdem er im Handelsverlauf bei gut 31 193 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte.

ASIEN: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE IN JAPAN - Die Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die Börse in Tokio legte am Freitag deutlich zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,4 Prozent fester. An den Börsen Chinas zeichnete sich indes ein gemischtes Bild. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen sank zuletzt um 1,1 Prozent, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent zulegte.

DAX 13'968,24 0,55% XDAX 13'997,38 0,99% EuroSTOXX 50 3'622,42 0,31% Stoxx50 3'172,32 0,17% DJIA 31'041,13 0,69% S&P 500 3'803,79 1,48% NASDAQ 100 12'939,57 2,51%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,19 -0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2259 -0,05% USD/Yen 103,9160 0,07% Euro/Yen 127,3985 0,02%

ROHÖL:

Brent 54,51 +0,13 USD WTI 50,96 +0,13 USD

PRESSESCHAU

bis 6.55 Uhr:

- Online-Modehändler Global Fashion Group hat nach eigener Einschätzung dauerhaft schwarze Zahlen auf operativer Ebene erreicht, Interview mit Co-Chef Christoph Barchewitz, BöZ

- China will Medienberichterstattung über Kartellermittlungen gegen Tech-Konzern Alibaba zensieren, FT

- US-Bundesbehörden untersuchen Geschäftspraxis von American Express beim Verkauf von Kreditkarten an Geschäftskunden, WSJ

- Bank of America sagt viele Börsengänge in Deutschland voraus, Gespräch mit Deutschland-Chef Armin von Falkenhayn, FAZ

- Beteiligungsgesellschaft MBB sondiert fürs erste Halbjahr Börsengang ihres Pipeline-Bauunternehmens Friedrich Vorwerk und will dabei bis zu 800 Millionen Euro einsammeln, BöZ

- "Am Ende wird es uns sicherlich nicht an Impfstoffdosen mangeln", Gespräch mit der für den Infektionsschutz zuständigen grünen Bundestagsabgeordneten Kordula Schulz-Asche, FAZ

bis Donnerstag, 23.45 Uhr:

- Jens Spahn wird sich zwar nicht um dem CDU-Vorsitz bewerben, prüft aber eine eigene Kanzlerkandidatur, Bild und Spiegel

bis 21.00 Uhr:

- Biontech/Pfizer im Rückstand mit Impfstofflieferungen, Wiwo

- Transatlantik-Beauftragter der Bundesregierung, Peter Beyer, hofft auf Regierung der nationalen Einheit unter Joe Biden, Focus

- Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat die Bundesländer für die unterschiedliche Vergabe von Impfterminen kritisiert, Rheinische Post

- Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger setzt nach den jüngsten Ereignissen in den USA auf den neuen US-Präsidenten Joe Biden und die Stabilität der US-Institutionen, Rheinische Post

- Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) will längeren Insolvenzschutz für Unternehmen, HB

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt geht in der Corona-Pandemie von einer deutlich gestiegenen Impfbereitschaft bei deutschen Ärzten aus, Rheinische Post

- Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Gesundheitswesen aufgerufen, sich freiwillig gegen das Corona-Virus impfen zu lassen, Rheinische Post

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hofft auf Neustart der Beziehungen zu USA, Bild

- Landkreistag fordert für Homeoffice auf dem Land schnelles Internet und gute Kinderbetreuung, HB

- Der Präsident des Münchner Ifo-Instituts, Clemens Fuest, unterstützt Bestrebungen des Bundesjustizministeriums, die Insolvenzantragspflicht für bestimmte Firmen noch länger auszusetzen, HB

- CDU-Politiker fordern digitales Lieferkettenregister in der EU, HB

- Dropbox-Chef: Corona verursacht grösste Veränderung im Leben der Wissensarbeit seit 1959, Gespräch mit Drew Houston, Welt

- Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat eindringlich an die Bundesregierung appelliert, mehr zur Verhinderung von Corona-Infektionen am Arbeitsplatz zu unternehmen, Funke

- Bundesregierung verlängert die Frist zur Abgabe der Steuererklärung um sechs Monate, HB

- Justiz- und Verkehrsressort führen einen Grundsatzstreit um Mobilitätsdaten, HB

- USA: Zurück zu Mass und Mitte, Gastbeitrag von IW-Chef Michael Hüther, HB

