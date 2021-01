----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ROBUSTER START - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte sich der Dax am Dienstag stabilisieren. Indikationen deuten zwei Stunden vor dem Start darauf hin, dass der Leitindex solide in den Handel startet und so die 14 000 Punkte in Sichtweite bleibt. Der Broker IG etwa taxierte den Leitindex 0,2 Prozent höher auf 13 966 Punkte. Das Vortagstief bei gut 13 800 Punkten dürfte er damit auf Abstand halten. Marktbeobachter sehen die Börse derzeit nach der Rekordrally zum Jahresstart im Konsolidierungsmodus. Dabei beschäftigten viele Dinge die Anleger: Die Corona-Infektionszahlen vor allem in Grossbritannien, die schon hohen Erwartungen an eine wirtschaftliche Erholung in diesem Jahr, die politischen Unruhen in den USA, geldpolitische Unsicherheit, steigende US-Zinsen und schliesslich noch die bald anlaufende Berichtssaison.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - Nach immer neuen Rekordhochs an der Wall Street vergangene Woche haben die Anleger am Montag einen Teil der Kursgewinne versilbert. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank letztlich um 0,29 Prozent auf 31 008,69 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,66 Prozent auf 3799,61 Zähler bergab und der technologielastige Nasdaq 100 verlor deutliche 1,55 Prozent auf 12 902,49 Punkte.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag Kursgewinne verzeichnet. Die Börse in Tokio legte nach der Feiertagsruhe zum Wochenstart leicht zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,1 Prozent fester. An den Börsen Chinas zeichnete sich ein noch freundlicheres Bild ab. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen gewann zuletzt 1,72 Prozent und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,65 Prozent.

DAX 13936,66 -0,80% XDAX 13949,60 -1,04% EuroSTOXX 50 3620,62 -0,67% Stoxx50 3182,74 -0,32% DJIA 31008,69 -0,29% S&P 500 3799,61 -0,66% NASDAQ 100 12902,491 -1,55%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,81 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,21506 -0,02% USD/Yen 104,2170 +0,04 Euro/Yen 126,6755 +0,05%

ROHÖL:

Brent 55,82 +0,16 USD WTI 52,44 +0,19 USD

PRESSESCHAU

bis 6.45 Uhr:

- Sebastian Dullien, Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK): Arbeitgeber müssen mehr Homeoffice durchsetzen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Marlis Tepe, Chefin der Bildungsgewerkschaft GEW, beklagt Probleme beim Digitalunterricht: "Es ruckelt gewaltig", Redaktionsnetzwerk Deutschland

- VW will offenbar alle Golf VIII in die Werkstatt rufen/Softwareprobleme, FAZ

- Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbunds: Bessere Prävention gegen Geflügelpest-Ausbreitung, Neue Osnabrücker Zeitung

- Michael Hüther, Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), warnt vor "Stillstands-Ökonomie", Passauer Neue Presse

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will den Import der gefährlichen Corona-Mutationen nach Deutschland durch strikte Einreiseregeln bremsen, Spiegel

- Der Grünen-Politiker Boris Palmer hat die Forderung bekräftigt, die Bundesrepublik müsse "raus aus der Lockdown-Spirale", Bild

- Textilverband warnt nach Adler-Insolvenz vor einer Pleitewelle mit zehntausenden Geschäftsaufgaben, Bild

- Rechtsexperten warnen im Bundestag: Impf-Priorisierung ist verfassungswidrig, Bild

- Deutsches Handwerk besorgt über späte Auszahlung der staatlichen Hilfen: "zu bürokratisch", Kölner Stadtanzeiger

- NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU): Konzept bis zum Ende des Jahres gibt es nicht/"Wucht der zweiten Welle hat überrascht", Neue Osnabrücker Zeitung

- Ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie warnt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor den langfristigen Folgen der Beschränkungen, Welt

bis 23.45 Uhr:

- Taycan setzt Porsche unter Strom, Gespräch mit Produktionsvorstand Albrecht Reimold, BöZ

- Mit Schwung die Führungsrolle stärken, Gastbeitrag von Frankfurt-Main-Finance-Chef Gerhard Wiesheu, BöZ

- "Man erwischt halt nicht das Dunkelfeld", Gespräch mit Geldwäsche-Experte Steffen Salvenmoser, BöZ

- Gesundheitsminister Jens Spahn kommt aus Sicht des Chefs der Jungen Union, Tilman Kuban, als Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel in Frage, RND

bis 21.00 Uhr:

- Marks & Spencer will Jaeger kaufen, FT

- UBS plant Schliessung von 40 Filialen in der Schweiz, Zeitungen der CH Media

- Ex-Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam baut Anlage-Vehikel auf, FT

- SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat die Bedeutung des Impfstoffs von Astrazeneca für die deutsche Impfstrategie betont und notfalls die Prüfung eines Alleingangs bei der Zulassung gefordert, Rheinische Post

- Wilo will 80 Kohlekraftwerke einsparen, Gespräch mit Firmenchef Oliver Hermes, HB

- "Die fetten Jahre für die Banken sind vorbei", Gespräch mit Klarna-Chef Sebastian Siemiatkowski, FAZ

- Auszahlung der Novemberhilfen verzögert sich erneut, Welt

- Insa-Meinungstrend: GroKo stabil, Bild

- Die SPD-Fraktionsvize Katja Mast hat den Vorstoss von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zur Reform von Hartz IV verteidigt und die Ablehnung der Union scharf kritisiert, T-Online

- Moderna-Impfstoff in Deutschland angekommen, Bild

- Grüne offen für längere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

- Krankenhausgesellschaft: Belastungsgrad der Intensivstationen zum Teil bereits überschritten, Rheinische Post

- Um eine Ausweitung der Lockdown-Beschränkungen auf die Unternehmen zu vermeiden, hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) die deutsche Wirtschaft aufgerufen, alle Mitarbeiter soweit wie möglich von zu Hause aus arbeiten zu lassen, Welt

- EIB-Umfrage: Nur eine Minderheit der Deutschen akzeptiert radikale Änderungen für den Klimaschutz, Welt

- Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hat eine hohe Zahl an Impfungen innerhalb kurzer Zeit in Arztpraxen in Aussicht gestellt, Rheinische Post

- Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen, Bernhard Vogel, hat sich für Armin Laschet als neuen CDU-Chef ausgesprochen, Funke

- Chaos Computer Club: Datenschutz steht der Effektivität der Corona-Warn-App nicht im Weg, Rheinische Post

- Die Union greift Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wegen der langsamen Auszahlung von Corona-Hilfen an Unternehmen und Solo-Selbstständige an, Funke

- Der Bundesbeauftragte für Datenschutz, Ulrich Kelber, hat Forderungen nach einer Aufweichung des Datenschutz-Standards der Corona-Warn-App scharf kritisiert, Rheinische Post

- Die deutschen Amtsärzte rechnen nicht damit, dass die harten Corona-Auflagen am 31. Januar aufgehoben werden könne, Funke

- Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), lehnt eine Verschiebung der 2. Impfdosis ab, wie es Grossbritannien plant, Rheinische Post

- Vor der ersten Sitzung des Wirecard-Untersuchungssausschusses im neuen Jahr ist zwischen den Bundestagsfraktionen Streit über die Dauer der Zeugenbefragung entbrannt, T-Online

- Patientenschützer Euegen Brysch kritisiert geplante Privilegien für geimpfte Reiserückkehrer, Rheinische Post

- Staatsrechtler halten Corona-Impfregeln per Verordnung für verfassungswidrig, Welt

- "Ich werde nicht 200 Milliarden Euro verschleudern", Gespräch mit Italia-Viva-Chef Matteo Renzi, FAZ

- Corona-Kinderkrankengeld kostet 700 Millionen Euro, FAZ

