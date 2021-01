----------

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Gute Vorgaben aus Übersee dürften den deutschen Aktienmarkt am Dienstag weiter stützen. Der Broker IG taxiert den Dax zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,59 Prozent höher auf 13 930 Punkten. Damit rückt der Dax wieder näher an die runde Marke von 14 000 Punkte, die er zuletzt etwas aus dem Blick verloren hatte. Bereits am Vortag hatte sich der deutsche Leitindex nach einem zähen Beginn im Verlauf erholt und im Plus geschlossen. Schnäppchenjäger hatten die tieferen Kurse sofort wieder zum Einstieg genutzt. Impulse aus den USA waren wegen der dort feiertagsbedingt geschlossenen Börsen ausgeblieben. Am Dienstag wird in New York wieder gehandelt, die US-Aktienfutures legten zuletzt zu. In Asien gab es deutliche Gewinne. Einen Tag vor dem Machtwechsel in Washington warten die Anleger auf die Rede der designierten US-Finanzministerin und ehemaligen US-Notenbankchefin Janet Yellen zur Währungspolitik und zum Konjunkturpaket der USA. Von Unternehmensseite stehen weitere Quartalszahlen von US-Banken auf der Agenda. Hierzulande beraten Bund und Länder über weitere Corona-Beschränkungen.

USA: - AM MONTAG FAND WEGEN EINES FEIERTAGES KEIN HANDEL STATT -

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Dienstag mit einem Plus von rund 1,4 Prozent. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt mehr als 2 Prozent, während es für den chinesischen CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen zuletzt um rund 1,5 Prozent abwärts ging.

DAX 13848,35 0,44% XDAX 13891,64 0,96% EuroSTOXX 50 3602,67 0,09% Stoxx50 3184,25 -0,04% DJIA 30814,26 -0,57% S&P 500 3768,25 -0,72% NASDAQ 100 12803,93 -0,73%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,27 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2094 0,14% USD/Yen 104,02 0,34% Euro/Yen 125,80 0,47%

ROHÖL:

Brent 54,97 +0,22 USD WTI 52,23 -0,23 USD

PRESSESCHAU

bis 7.00 Uhr:

- Der AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen hält eine drohende Beobachtung der Gesamtpartei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz für unbegründet, Neue Westfälische

- "Ohne eine konsequente Verlegung von Bewohnern mit einem negativen PCR-Test an einen sicheren Ort sind Ketteninfektionen vorprogrammiert", Interview mit Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Neue Osnabrücker Zeitung

- Nach der Notfallzulassung der Corona-Impfstoffe von Sinovac und Astrazeneca startete die brasilianische Regierung ihre landesweite Impfkampagne, Jornal Nacional von TV Globo

- Die FDP will die Bundesregierung per Gesetz dazu verpflichten, die Zustimmung des Bundestags für Corona-Massnahmen vor Beratungen mit den Bundesländern einzuholen, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Unmittelbar vor dem Ende seiner Amtszeit plant US-Präsident Donald Trump noch eine ganze Welle von Begnadigungen, Washington Post, CNN

bis 22.15 Uhr:

- Die Finanzierungsplattform October ortet Kreditlücke, Gespräch mit Deutschland-Geschäftsführer Thorsten Seeger, BöZ

- IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hält nichts von den in Bund und Ländern diskutierten Plänen, die Unternehmen zu Homeoffice-Regelungen zu verpflichten, Welt

- Lockdown-Pläne: Verkehrsunternehmen prüfen Ausweitung des ÖPNV-Angebots, Welt

- Vor Corona-Gipfel: Experten schwören Länderchefs auf harten Lockdown ein, Spiegel

bis 21.00 Uhr:

- EU-Kommission erwägt höhere Haftungsgrenzen und unbegrenzte Haftung für Rechnungsprüfer, Welt

- SPD bringt Preisbindung für FFP2-Masken ins Gespräch, T-Online

- Datenschützerin kritisiert "Clubhouse"-App, Wiwo

- FDP fordert Verlängerung des Elterngeldbezugs während pandemiebedingter Kita-Schliessungen, Welt

- Der frühere EZB-Chefvolkswirt Peter Praet mahnt Regierungen und Märkte, sich rechtzeitig auf steigende Zinsen einzustellen, HB

- Landkreistag stellt Orientierung an Inzidenzwert 50 infrage, Funke

- Vor dem Bund-Länder-Treffen hat Top-Ökonom Michael Hüther vor einer Homeoffice-Pflicht gewarnt, Funke

- Mittelstand fordert Steuererleichterungen für Homeoffice und zweite Corona-Sonderprämie, Funke

- Greenpeace droht Abfallbehörden mit Klage wegen Vernichtung von Kleidungsstücken, Welt

- Handelsverband warnt vor Einschränkung des Lebensmittelhandels durch nächtliche Ausgangssperren, Funke

- Vor der Corona-Schalte von Bund und Ländern hat sich der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, vehement gegen eine abendliche Ausgangssperre ausgesprochen, Funke

- Städtetag fordert weitere Kontaktbeschränkungen, Rheinische Post

- Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat vor den Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern an diesem Dienstag weitere Verschärfungen der Kontaktbeschränkungen gefordert, Rheinische Post

- Der künftige Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gass, warnte vor sinkender Akzeptanz der Bevölkerung, wenn Bund und Länder den Corona-Lockdown weiter verschärfen, Rheinische Post

- Insa-Meinungstrend: Union und Grüne schwächer - FDP und AfD stärker, Bild

- Der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph Schmidt, warnt Bundesregierung und Länder vor einer Verschärfung des Lockdowns, Rheinische Post

- Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, fordert Ethikregeln für Programmierer, HB

- Britischer Ex-Schatzkanzler Philip Hammond fordert von der EU einen Deal für den britischen Finanzsektor, Interview, HB

