----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Vor dem Wochenende scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine neuen Risiken eingehen zu wollen. Der Dax wird nur wenig verändert erwartet, zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte ihn der Broker IG 0,11 Prozent schwächer auf 13 891 Punkten. Die Vorgaben aus New York und Asien, wo viele Indizes am Vortag mit weiteren Rekorden auf den Beginn der Präsidentschaft des US-Demokraten Joe Biden reagiert hatten, sind eher negativ. Für den deutschen Leitindex, der auf Wochensicht aktuell auf ein moderates Plus zusteuert, stellt die 14 000-Punkte-Marke derzeit eine zu grosse Hürde dar. Unternehmensseitig blicken die Anleger am Freitag auf die jüngsten Quartalszahlen von Siemens . Wie am Vorabend bekannt geworden war, hat der Technologiekonzern das erste Geschäftsquartal operativ über den Erwartungen abgeschlossen. Zudem stehen Stimmungsdaten aus der europäischen Wirtschaft auf der Agenda.

USA: - DOW VERLIERT SCHWUNG - Nach den Kursrekorden zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Joe Biden am Mittwoch haben die US-Aktien am Donnerstag eine Atempause eingelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial und auch der marktbreite S&P 500 erreichten zwar im Handelsverlauf erneut Höchststände, am Ende waren die Gewinne aber wieder Makulatur. An der Börse Nasdaq setzte sich die Aufwärtsbewegung hingegen dynamisch fort, nicht zuletzt angefeuert von starken Quartalszahlen von Intel . Der Dow schloss mit 0,04 Prozent im Minus bei 31 176,01 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Plus von 0,03 Prozent auf 3853,07 Zähler. An der technologielastigen Nasdaq ging es für den Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,82 Prozent auf 13 404,99 Punkte nochmals kräftig nach oben. Hier gewannen Intel-Aktien 6,5 Prozent.

ASIEN: - GEWINNMITNAHMEN - Nach der jüngsten Kursrally haben die Anleger an den Börsen Asiens erst einmal Gewinne mitgenommen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Minus von rund 0,4 Prozent. Der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1,3 Prozent und der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen notierte knapp im Minus.

DAX 13906,67 -0,11% XDAX 13939,18 -0,08% EuroSTOXX 50 3618,35 -0,16% Stoxx50 3196,71 -0,22% DJIA 31176,01 -0,04% S&P 500 3853,07 0,03% NASDAQ 100 13404,99 0,82%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 176,69 -0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2172 0,02% USD/Yen 103,58 0,08% Euro/Yen 126,07 0,1%

ROHÖL:

Brent 55,44 -0,42 USD WTI 52,47 -0,66 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Thyssenkrupp setzt Verkaufsprozess für Zementanlagenbau-Tochter aus, HB - Intel wird Opfer von Hackerangriff, FT - Intel erwägt Auslagerung eines Teils der teuersten Chipfertigung an asiatische Wettbewerber, insbesondere Taiwan Semiconductor Manufacturing, WSJ - Facebook übergibt Entscheidung über weiteres Verfahren mit Trump-Account an unabhängiges Überwachungsgremium, WSJ bis 23.45 Uhr: - "Wir wollen wachsen, aber nicht um jeden Preis", Gespräch mit Telefonica-Deutschland-Finanzvorstand Markus Rolle, BöZ - Roland Berger peilt Rekordjahr an, Gespräch mit Firmenchef Stefan Schaible,BöZ - Die Kaffeemarke Illy aus Triest setzt auf Nachhaltigkeit und holt einen Partner für die internationale Expansion herein, Gespräch mit Präsident Andrea Illy, BöZ - Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hat die Corona-Politik der Bundesregierung scharf kritisiert, Bild bis 21.00 Uhr: - Henkel stellt trotz Corona-Krise weiter Leute ein, Gespräch mit Personalvorstand Sylvie Nicol, Rheinische Post - OHB-Chef will nach Galileo-Pleite Neuausrichtung beschleunigen, Gespräch mit Marco Fuchs, FAZ - "Nach einer Stunde war mir klar, dass es Betrug ist", Gespräch mit Ex-Wirecard-Chef James Freis, HB - Die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft holt ein Schreckgespenst der deutschen Wirtschaft wieder aus der Kiste: den Vorstoss zur Veröffentlichung von Firmen-Steuerdaten nach Ländern, HB

mis

(AWP)