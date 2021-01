Morning Briefing International

----------

AKTIEN

----------

DEUTSCHLAND: - ETWAS SCHWÄCHER ERWARTET - Nach dem wechselhaften Wochenauftakt dürfte der Dax am Mittwoch leichter starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 13 850 Punkte. Am Montag war der Dax zeitweise bis auf 13 599 Punkte abgerutscht, hatte sich am Dienstag aber kräftig erholt. Er pendelt damit um seine 21-Tage-Linie. Experten gehen davon aus, dass die US-Notenbank am Abend ihren lockeren Geldkurs bestätigt. Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sagte mit Blick auf den "Fed-Tag": "Nach dem relativ starken Anstieg der Zinsen für US-Staatsanleihen wird heute sicherlich jedes Wort von Fed-Präsident Jerome Powell auf die Goldwaage gelegt." Er werde wohl alles daran setzen, den zuletzt recht nervösen Anleihemarkt zu beruhigen, so Altmann. Im Dax sieht der Börsianer zwischen 13 500 und 14 000 Punkten "die aktuelle Heimat". "Um aus dieser Range auszubrechen, braucht es deutlich mehr Investoren, die sich stärker auf der einen oder anderen Seite positionieren. Im Moment lautet das Motto der Stunde Abwarten."

USA: - TRÄGE - Der US-Aktienmarkt hat am Dienstag weiter vor sich hin gedümpelt. Es kam letztlich keine grosse Freude auf, denn bei den jüngsten Quartalszahlen hielt sich Positives und Negatives in etwa die Waage. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ging am Ende 0,07 Prozent tiefer bei 30 937,04 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste S&P 500 fiel am Dienstag um 0,15 Prozent auf 3849,62 Punkte, nachdem er im frühen Handel bei knapp 3871 Punkten einen Höchststand erreicht hatte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,05 Prozent auf 13 490,19 Punkte nach oben.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch moderat erholt. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Schanghai und Shenzhen fiel hingegen zuletzt leicht, während der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong nahezu auf der Stelle trat.

DAX 13870,99 1,66% XDAX 13899,35 1,24% EuroSTOXX 50 3592,83 1,12% Stoxx50 3192,54 0,68% DJIA 30937,04 -0,07% S&P 500 3849,62 -0,15% NASDAQ 100 13490,19 0,05%

----------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

----------

RENTEN:

Bund-Future 177,54 +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,2160 -0,06% USD/Yen 103,68 0,08% Euro/Yen 126,09 0,03%

ROHÖL:

Brent 56,23 +0,32 USD WTI 52,96 +0,35 USD

----------

PRESSESCHAU

----------

bis 7.00 Uhr: - Der Vorsitzende der finanzpolitischen Sprecher von CDU/CSU, Mike Mohring, hat im Streit um die Schuldenbremse ein weiteres Aussetzen im kommenden Jahr ins Spiel gebracht, Tagesspiegel - Virologe und Epidemiologe Alexander Kekulé trotz der Corona-Mutationen für ein Lockdown-Ende ab Mitte Februar/"Null Covid" ohne Grenzschliessungen "weltfremd", Interview, Neue Osnabrücker Zeitung - Die Grünen-Bundestagsfraktion fordert, eine Gesetzeslücke im Kampf gegen die Luftverschmutzung zu schliessen und Regeln zur Müllverbrennung in Zementwerken zu verschärfen, Spiegel

bis 23.45 Uhr: - Signal Iduna wächst stärker als die Branche, Vorstandschef Ulrich Leitermann, BöZ - Mozilla fordert mehr Transparenz von Online-Plattformen, Gespräch mit Firmenchefin Mitchell Baker, FAZ - "Dann hätte ich zurücktreten können", Gespräch mit Webasto-Chef Holger Engelmann über das Unternehmen mit dem Patienten null in Deutschland, FAZ - Gefahr, dass Risse noch breiter werden, Gespräch mit Wirtschaftsethiker Bernhard Emunds, BöZ - Das langsame Impftempo in Deutschland führt nach Einschätzung des Wuppertaler Ökonomen Paul Welfens zu hohen wirtschaftlichen Einbussen, Bild

bis 21.00 Uhr: - "Es wird mehr Klagen geben", Gespräch mit Talanx-Finanzchef Jan Wicke über seine Einschätzung des Corona-Lockdowns und über die Folgen der Krise für das eigene Geschäft, HB - Umfrage: 5,6 Millionen Deutsche nutzen derzeit Dispokredit, Funke - Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, kritisiert die stark unterschiedlichen Lohnniveaus in Deutschland/fordert konkreten Zeitplan in der Pandemie/spricht sich für Kretschmann als Grünen-Spitzenkandidat aus/fordert Sozialreform, Funke - Die Bundesregierung will die Unternehmen in Deutschland dazu bewegen, mehr Daten zu teilen, HB - Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die Diskussion über mögliche Lockerungen im Februar für verfrüht, Rheinische Post - Gewerkschafter begrüssen Vorstoss zum Aussetzen der Schuldenbremse, HB - Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU)will Forschern Zugang zu Bundesdaten verschaffen, HB - Die Gewerkschaften fordern einen massiven Ausbau der Corona-Hilfen für Menschen mit geringem Einkommen, Funke - Bund rechnete für Erstattung an Apotheken mit deutlich niedrigerem Marktpreis für Masken, T-Online - Angesichts massiver Probleme bei der Beschaffung und Lieferung von Impfstoffen gegen das Corona-Virus warnt der amtierende Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz vor einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung, Funke - CDU-Wirtschaftsrat fordert Verhandlungen über neues Freihandelsabkommen mit den USA, Rheinische Post - Der Berater der Bundeskanzlerin in der Corona-Pandemie, Kai Nagel, rechnet mit sinkenden Covid-Sterbezahlen im nächsten Monat, Rheinische Post - FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Bundesregierung vor einer drastischen Einschränkung des Reiseverkehrs gewarnt, Funke - Der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, hat eindringlich davor gewarnt, die Schuldenbremse durch eine Änderung des Grundgesetzes für eine gewisse Zeit auszusetzen, Funke - Der Infektiologe und Obmann der FDP-Bundesfraktion im Gesundheitsausschuss, Andrew Ullmann, warnt ausdrücklich vor einer Verimpfung des Astrazeneca-Vakzins an Personen über 65 Jahren, Welt - Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Peter Liese, kritisiert den Impfstoffhersteller Astrazeneca scharf, T-Online - Im Streit mit der EU-Kommission sieht der Pharmakonzern Astrazeneca den langsamen Vertragsabschluss als Grund für Lieferengpässe, Gespräch mit Firmenchef Pascal Soriot, Welt - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat an die Pharmaindustrie appelliert, bei der Impfstoffproduktion in Deutschland zu unterstützen/kritisiert die mangelnde Impfstoff-Versorgung in Deutschland, Bild - Nachholbedarf bei der Digitalisierung, Gastbeitrag von Dorothee Bär (CSU) Staatsministerin im Kanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, HB

/mis/tv

(AWP)