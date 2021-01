----------

DEUTSCHLAND: - SCHWACHER WOCHENAUSKLANG - Nach dem Stabilisierungsversuch am Donnerstag wird der Dax zum Wochenausklang wieder schwach erwartet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start anderthalb Prozent tiefer auf 13 470 Punkte. Tags zuvor war der Dax zeitweise bereits bis auf 13 310 Punkte abgesackt, schaffte es dann aber letztlich knapp ins Plus. Auf Wochensicht liegt er bisher allerdings bereits anderthalb Prozent im Minus. "Die Börse ist zum Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen Leerverkäufern und Privatanlegern geworden", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

USA: - ERHOLUNG - Die US-Aktienmärkte haben sich am Donnerstag etwas von ihrem Kursrutsch zur Wochenmitte erholt. Nachdem am Mittwoch noch die Enttäuschung über mangelnde Impulse von Seiten der US-Notenbank das Bild bestimmt hatte, konzentrierten sich die Anleger nun auf insgesamt eher robuste Konjunkturdaten. So sank die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich. Der Leitindex Dow Jones Industrial ging 0,99 Prozent höher bei 30 603,36 Punkten aus dem Handel, hatte zwischenzeitlich aber mehr als 2 Prozent im Plus gelegen.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag schwächer tendiert. Vorsicht bleibt das beherrschende Thema an den Märkten. Die Corona-Lage bleibt in weiten Teilen der Welt angespannt und die Hoffnungen auf eine rasche Durchführung der Impfkampagnen hat zuletzt Kratzer bekommen. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 1,9 Prozent tiefer. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,78 Prozent und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong büsste 0,68 Prozent ein.

DAX 13665,93 +0,33% XDAX 13651,36 +0,91% EuroSTOXX 50 3557,04 +0,58% Stoxx50 3151,22 -0,21% DJIA 30603,36 +0,99% S&P 500 3787,38 +0,98% NASDAQ 100 13201,533 +0,68%

Bund-Future 177,64 +0,03%

Euro/USD 1,20983 -0,23% USD/Yen 104,4910 +0,24% Euro/Yen 126,4230 +0,01%

Brent 55,37 -0,16 USD WTI 52,08 -0,26 USD

- BMW zieht Produktion des Elektroautos "i4" vor, HB

- Nike streicht Stellen in Deutschland und will Europageschäft zentral aus den Niederlanden steuern, Wiwo

- DSW will Thyssenkrupp-Aufsichtsrat Entlastung verweigern, Waz

- Hilfsbedürftige wie Hartz-IV-Empfänger sollten nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) neben kostenlosen FFP2-Masken auch einen finanziellen Zuschuss erhalten, Augsburger Allgemeine

- Angesichts der schleppenden Versorgung mit Corona-Impfstoffen wächst auch in der Wirtschaft die Kritik an den Herstellern, Neue Osnabrücker Zeitung

- FDP-Chef Christian Lindner rät zu Steuersenkungen, damit Deutschland schneller aus der durch die Corona-Pandemie verursachte wirtschaftliche Krise kommt, Redaktionsnetzwerk Deutschland

- Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken fordert angesichts der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, den Impfstoff von Astrazeneca nur Erwachsenen unter 65 Jahren zu spritzen, neue Impfreihenfolge sowie Alternativen für Ältere, Funke

- Deutsche Rohstoff für 2021 zuversichtlich, Gespräch mit Firmenchef Thomas Gutschlag, BöZ

- Neuer BDI-Präsident gegen Lockdown/Forderung nach konkreten Hilfen für die Industrie zur Erreichung der Klimaziele, Gespräch mit Sigfried Russwurm, HB

- Ökonomen Clemens Fuest und Michael Hüther fordern Bundesregierung auf, selbst Impfstoff-Produktionsstätten aufzubauen, HB

- "Ein maximal angstgetriebener Job", Gespräch mit Christian Tsambikakis, Chef des Regtechs Kerberos und Initiator des Bundesverbandes der Geldwäschebeauftragten, BöZ

- "Das ist der chinesische Traum", Gespräch mit Max Zenglein, Chefökonom des Mercator Institute for China Studies über das Investitionsabkommen zwischen EU und China, BöZ

- Astra-Zeneca will mehr Impfstoff liefern und Vertrag veröffentlichen, FAZ

- Douglas plant Flagship-Store in Düsseldorf, Rheinische Post

- Monopolkommission warnt vor Rettungsaktion für Galeria Karstadt Kaufhof, Welt

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angekündigt, die Grenzen für Reisende aus Mutationsgebieten zu schliessen und die Schleierfahndung massiv auszuweiten, Bild

- Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat den geplanten Impfgipfel von Bund und Ländern begrüsst und die kurzfristige Nutzung weiterer freier Produktionskapazitäten bei Pharmaunternehmen gefordert, Rheinische Post

- Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Bestellung von Impfstoff in der EU als zu gering und den Prozess als zu langsam kritisiert, Bild

- Im Streit um die Corona-Impfstoffbeschaffung attackiert SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), Spiegel

- SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert angesichts der Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zum Impfstoff des Herstellers AstraZeneca, Impfwillige aus den bislang festgeschriebenen Priorisierungsgruppen 2 und 3 für Impfungen mit diesem Vakzin vorzuziehen, Welt

- Der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, sieht die Gefahr, dass die anhaltenden Probleme mit der Impfstoff-Beschaffung die Impfbereitschaft deutlich beeinträchtigen, Rheinische Post

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will erreichen, dass Plattformen Transparenz darüber herstellen, wie ihre Algorithmen funktionieren, Welt

- Die 16 Bundesländer haben 2020 insgesamt ein Haushaltsdefizit in Höhe von 41,9 Milliarden Euro verzeichnet, HB

- Insa-Blitzumfrage: 78 Prozent der Deutschen sorgen sich um wirtschaftliche Zukunft, Bild

- Die Zahl der Langzeitarbeitslosen in Deutschland ist in den zurückliegenden Pandemie-Monaten deutlich angestiegen und hat im vergangenen Dezember den höchsten Stand seit vier Jahren erreicht, Funke

- Deutschlands Rentner haben im vergangenen Jahr insgesamt fast 43 Milliarden Euro Einkommensteuern gezahlt, Funke

- Zahl der Abschiebungen 2020 hat sich laut BMI halbiert, Welt

- Bund der Steuerzahler fordert Entlastung bei Verbrauchsteuern, T-Online

- WeWork in Gesprächen über Fusion mit SPAC oder privates Fundraising, WSJ

- Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat Konsequenzen aus der Empfehlung der Ständigen Impfkommission gefordert, den Impfstoff von AstraZeneca nur an Patienten unter 65 Jahre zu verabreichen, Funke

- In der EVP-Fraktion im EU-Parlament wächst die Kritik am Krisenmanagement von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Impfstoffstreit, Bild

- Sachsens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Michael Kretschmer hält die Schuldenbremse trotz der tiefgreifenden finanziellen Folgen der Corona-Pandemie für notwendig, Sächsische Zeitung

