AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSGEWINNE - Nach dem starken Wochenauftakt dürfte die Erholung des Dax am Dienstag weiter gehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 13 704 Punkte. Der Index ist damit auf dem Weg zurück in positives Jahresterrain, das er bei 13 718 Zählern erreichen würde. Zuvor war die Stimmung auch an den US-Börsen und in Asien positiv. Die Turbulenzen, die in der Vorwoche vom Kräftemessen zwischen professionellen Leerverkäufern und privaten Anlegern ausgelöst wurden, traten etwas in den Hintergrund. Beobachtern zufolge gehen die Märkte nun wieder zum Normalprogramm über. Das heisst unter anderem, dass wieder Themen wie die Corona-Lage, Konjunkturhilfen und die angelaufene Berichtssaison in den Mittelpunkt rücken.

USA: - DEUTLICH ERHOLT - Von der jüngsten Verunsicherung wegen des Wettstreits zwischen privaten Spekulanten und Hedgefonds ist am New Yorker Aktienmarkt am Montag nicht mehr viel zu spüren gewesen. Nach den kräftigen Verlusten in der Vorwoche erholten sich die US-Börsen am Montag schnell. Besonders deutlich fiel der Gewinn für den technologielastigen Nasdaq 100 aus mit plus 2,50 Prozent auf 13 248,90 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,76 Prozent auf 30 211,91 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,61 Prozent auf 3773,86 Punkte hoch.

ASIEN: - KURSGEWINNE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag die Erholung vom Wochenstart fortgesetzt. In Japan schloss der Leitindex Nikkei 225 ein Prozent höher. Der chinesische CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der Börsen Shanghai und Shenzhen legte zuletzt um 1,2 Prozent zu und der Hang Seng in der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,6 Prozent. Auch in den Vereinigten Staaten hatte sich die Stimmung an den Aktienmärkten zuletzt aufgehellt.

DAX 13622,02 +1,41% XDAX 13661,67 +1,79% EuroSTOXX 50 3530,85 +1,42% Stoxx50 3110,91 +1,16% DJIA 30211,91 +0,76% S&P 500 3773,86 +1,61% NASDAQ 100 13248,900 +2,50%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 177,12 -0,05%

DEVISEN:

Euro/USD 1,20743 +0,15% USD/Yen 104,9665 +0,01% Euro/Yen 126,7410 +0,16%

ROHÖL:

Brent 56,90 +0,55 USD WTI 54,10 +0,56 USD

PRESSESCHAU

bis 06.45 Uhr:

- Deutsche-Post-Chef Frank Appel wirft Regierungen mangelnde Vorbereitung der Impfstoff-Auslieferungen vor, Interview, FT

- Versicherer Axa will seine Mitarbeiter im Unternehmen gegen das Coronavirus impfen lassen, Interview mit Konzernchef Thomas Buberl, FAZ

- Deutscher Städtetag hofft auf mehr Planungssicherheit für Corona-Impfungen, Interview mit Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy, Rheinische Post

- Bundeswehrverband fordert Impfung von Soldaten vor Einsatz gegen die Corona-Pandemie, Interview mit Vize-Verbandschef Jürgen Görlich, Funke Mediengruppe

- Japan sieht Kernkraftwerke als Voraussetzung für ausgeglichene CO2-Bilanz im Jahr 2050, Interview mit Energieminister Hiroshi Kajiyama, FT

- Manager der britischen Mode- und Textilindustrie fürchten ein Schrumpfen ihrer Branche infolge des Brexits, FT

bis 05.01 Uhr:

- Gesetzentwurf: Regierung hält nach Astrazeneca-Zulassung an bisheriger Impf-Priorisierung fest, Funke

- FDP begrüsst Burda-Klage gegen Gesundheitsportal von Bundesregierung und Google, Funke

- Adidas-Chef Kasper Rorsted hält Frauenquote für falsch, Bild

bis 23.45 Uhr:

- Invesco-Chefvolkswirt John Greenwood hofft, dass die Bank of England ihren Leitzins nicht unter die Nulllinie drücken wird, BöZ

- SAP-Finanzchef Luka Mucic: "Nicht überall den Stein der Weisen gefunden", BöZ

- CVC und L Catterton ringen um Birkenstock, FAZ

bis 21.00 Uhr:

- USA wollen Deal für Nord Stream 2, HB

- Onlinehändler Meinauto denkt an Börsengang, FAZ

- Robinhood beschafft sich weitere 2,4 Milliarden US-Dollar von Anteilseignern, WSJ

- Rechtspolitiker der Koalition gegen staatliche Steuerung der Impfstoff-Produktion, HB

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht trotz Lieferproblemen beim Impfstoff weiterhin davon aus, dass allen Erwachsenen bis Ende September ein Impfangebot gemacht werden kann, Funke Mediengruppe

- Bundesregierung befürchtet Engpässe bei Impfzubehör, Spiegel

- Staatsrechtler: Staatliche Steuerung der Impfstoff-Produktion in Notsituation möglich, HB

- Barmer: Zahl der Krankschreibungen wegen Influenza mehr als halbiert, Welt

- Die Verschuldung der Bahn steigt weiter, HB

